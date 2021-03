Könnyítsen terhein a norelem alacsony gördülési ellenállású gördülőcsapágyaival

Címkék: csapágy gépgyártás golyóscsapágy hajtás hajtásrendszer hajtástechnika norelem normália normáliák

Csapágyazási és csapágyterhelési alkalmazásokat, valamint hajtásrendszereket tervező mérnökök számára nagy könnyebbséget jelent norelem szabványosított, magas élettartamot és alacsony gördülési ellenállást biztosító, könnyen beépíthető gördülőcsapágy sorozata.

A norelem gördülőcsapágy termékcsaládja számos méretben és típusban érhető el, beleértve a mélyhornyú és ferde hatásvonalú, illetve önbeálló csapágyakat, henger- és kúpgörgős csapágyakat, valamint axiális golyóscsapágyakat. A termékcsalád a legkülönbözőbb alkalmazásokban, például az autóiparban, a robotikában, valamint a gép- és berendezésgyártásban használható.

A gördülőcsapágyak különböző terheléstípusokat és fordulatszámokat engednek meg, valamint változó hőmérsékleti, rezgési, kenési és karbantartási követelményeknek felelnek meg.

Alacsony gördülési ellenállásuk miatt norelem gördülőcsapágyai jelentős kopás nélkül futnak, még alacsonyabb sebességnél is, ami alacsony hőtermelést eredményez. A termékcsalád tartalmazza a gyári zsírzású zárt típusokat is, amelyek a teljes várható élettartamuk alatt karbantartásmentesen működnek.

“Az energiatakarékos hajtásrendszerek tervezésénél nagy jelentőséggel bírnak a súrlódásmentes megoldások, és ebben kulcsfontosságú lehet a gördülőcsapágyak használata” - jelentette ki Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója. - A mozgó gördülő elemek és a tömítések között fellépő kontaktsúrlódás csökkentheti a hajtás hatékonyságát.

“Az alacsony gördülési ellenállású és gyári zsírzású zárt csapágyak ideálisak ezekhez az alkalmazásokhoz. A típusok és méretek széles választékának köszönhetően a mérnökök pontosan a saját igényeiknek megfelelő csapágyat választhatják.”

A norelem edzett, minőségi 100Cr6 krómacélból készült gördülőcsapágyainak választéka minden vonatkozó DIN szabványnak megfelel. A csapágyak esetében a kosár - típustól és kiviteltől függően - síkacélból, poliamidból vagy laminált szövetből készül.

A mélyhornyú golyóscsapágyak egysoros kivitelben 2Z és 2RSR típusokban érhetők el. A 2Z kétoldali érintésmentes labirintustömítéssel, a 2RSR pedig kétoldali surlódótömítéssel van lezárva. A 3-50 mm belső átmérővel elérhető terméksorozat mindkét irányban nagy radiális és axiális terheléseket képes felvenni.

A norelem nyitott egysoros ferde hatásvonalú golyóscsapágyai nemcsak magas fordulatszámot, hanem nagy radiális és axiális terheléseket is képesek elviselni. Ez a fajta csapágy jellemzően csak egy irányban viseli el az axiális erőket a tengelyvállal szemben. norelem hengeres furattal ellátott önbeálló gördülőcsapágyai azonban mindkét irányban megengedik a legnagyobb radiális és axiális terheléseket is. Ezek a csapágyak a szöghibák kompenzálására is képesek.

A norelem kosaras hengergörgős csapágyai ideális választásnak számítanak nagy radiális terhelés és magas fordulatszámok esetén. Ezek a csapágyak nem öntartóak, miszerint a csapágy részei külön szerelhetők. Az egysoros kúpgörgős csapágyakat nagy radiális és axiális terhelésekre tervezték, az axiális terheléseket azonban csak egy irányban veszik fel. Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak nagy axiális terheléseket képesek kezelni egy irányból, de radiálisan nem terhelhetők.

A gépelemeket norelem THE BIG GREEN BOOK katalógusából, vagy közvetlenül norelem webshopján keresztül is megrendelhetik.

www.norelem.hu