Kompakt és rugalmas: Lineáris hajtóművek fogasszíjhajtással norelemtől

Minimális méretek, nagy szilárdság, kis tömeg. Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója elmagyarázta, hogy a fogasszíjhajtású lineáris aktuátorok hogyan biztosítanak könnyű és pontos automatizált mozgást a tervezési és gyártási igények széles skálájához.

A fogasszíjhajtással és profilsín-vezetővel ellátott lineáris aktuátorok számos alkalmazásban használhatók - a képen egy portálmarógép látható



A norelem precíz lineáris aktuátorai a költséghatékony szabványos megoldásokat képviselik a lineáris mozgások egyszerű automatizálására. Használhatók gyártásban, összeszerelésben, csomagolásban, logisztikai és raktározási területeken, illetve speciális ipari gépekben is. A fogasszíjhajtás még nehéz és állandó terhelések esetén is egyenletes és szinkron átvitelt biztosít.



A norelem precíz lineáris aktuátorai többek között csomagológépekben is használhatók



A gyakran lineáris tengelyeknek is nevezett, fogasszíjhajtással és profilos vezetősínnel felszerelt lineáris hajtóművek számos előnnyel rendelkeznek: kompaktak és könnyűek, ugyanakkor nagyon merev szerkezetűek. A fogasszíjhajtások egyenletes, szinkron hajtást biztosítanak. «A fogaszíjhajtásokat többek között a pozícionáló hajtásként használják, mert a kényszertengelykapcsolónak köszönhetően jó ismétlési pontossággal működnek - magyarázta Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. – Mind ezek mellett jórészt holtjátékmentesre is lehet tervezni ezeket. Ezen okok miatt a fogasszíjhajtásokat aktuátorként használják.» A porvédett csapágyaknak is köszönhetően norelem lineáris aktuátorai alacsony karbantartási igénnyel bírnak. Maguk a szíjak könnyen hozzáférhetők, így a gépkezelők könnyen beállíthatják a feszességet vagy szükség esetén ki is cserélhetik azokat. A szabványos lökethossz 1 960 mm-ig terjed, de igény szerint a lineáris aktuátorok speciális hosszban is kaphatók egészen 4 000 mm-ig.



Az alumínium profilok a lineáris hajtóművek egyszerű csatlakoztatását teszik lehetővé



A lineáris aktuátorok felépítése

Az alaptest önhordó extrudált alumíniumprofilból készül, integrált profilos vezetősínnel. Ez egy szabványos I-típusú profil, 60 × 60, vagy 80 × 80 mm méretekkel. A sínrendszer minden irányból képes nagy terheléseket felvenni, kopásálló, és optimális futást biztosít nagy tömegek mozgatásakor is. Az alumínium profil külső oldalán hornyok találhatók a könnyű és biztonságos rögzítés, valamint a tartozékok beillesztése érdekében. A horony szélessége 6 vagy 8 mm. A lineáris tengely szimmetrikus kialakításnak köszönhetően a motorokat és hajtóműveket a csapágyházak mind a négy oldalára fel lehet szerelni. A lineáris aktuátor alumínium szánja négy menetes furattal rendelkezik további elemek felszereléséhez. A pontos rögzítést központosító furatok segítik.



A fogasszíjhajtással és profilsín-vezetővel ellátott lineáris aktuátorok kompaktak és könnyűek, ugyanakkor nagyon merevek



Az acélszálerősítésű fogasszíjak nagy erőátvitelt és ezzel egyidejűleg nagy pozicionálási pontosságot tesznek lehetővé. A fogasszíj az alumíniumprofil tetején lévő vezetőhornyokban fut, amelyek megvédik a profilban lévő elemeket a szennyeződéstől.



Fogasszíjak és fogasszíjtárcsák

«norelem fogasszíj-fogasszíjtárcsa kombinációját mindenhol használják a gépészetben, az automatizálásban és a kereskedelemben - magyarázta Marcus Schneck. - Előnyeik ott domborodnak ki, ahol nagy erők átvitelére, nagy gyorsulásra, pontos pozicionálásra és szinkronizációs állandóságra van szükség.» Megbízhatóságuk és alacsony karbantartási igényük, sima futásuk és nagy energiahatékonyságuk miatt a fogasszíjhajtások kedvelt hajtásrendszernek számítanak. norelem nemcsak szabványos méretek széles választékát kínálja, fogasszíjakat méteráruként is lehet rendelni.



norelem fogasszíj-fogasszíjtárcsa kombinációját mindenhol használják a gépészetben, az automatizálásban és a kereskedelemben



A fogasszíjak fogasszíjtárcsákkal kombinálva kompakt hajtást alkotnak nagy teljesítményátviteli lehetőséggel és kiváló hatásfokkal - részletezte Marcus Schneck. - Alacsony karbantartási igény és zajszint jellemzi őket, a környezeti hatások széles skálájának ellenállnak és megfelelő méretezés esetén rendkívül tartósak. A végtelenített fogasszíjakat általában áthajtásokhoz használják. Fogprofil és szijhossz tekintetében stabilan állandóak.



Méteráruként is rendelhető

A norelemtől szintén beszerezhető méteráruk a fogasszíjtárcsa forgómozgásának lineáris mozgássá történő átalakítására szolgálnak. A nyitott végeket ilyenkor rögzítőlapok segítségével rögzítik a mozgó szánokhoz. Ha a méterárut végtelenített hevederré hegesztik össze, a szilárdsági értékek körülbelül 50 %-kal csökkennek, mivel a fémszálak a hegesztési ponton meg vannak szakítva. Ezért nem alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek pontosságot és nagy, valamint egyenletes erőátvitelt igényelnek. A méteráruk szabványos 100 méteres tekercshosszban készülnek, és ezen belül tetszőleges hosszúságban szállíthatók. A fogasszíjak üzemi működési hőmérséklete -30 és +100 °C között van. A szíjakat kiemelkedő vegyszerállóság jellemzi, például zsírokkal és olajokkal szemben.



norelem nemcsak szabványos méretekben rendelkezik széles fogasszíj választékkal, hanem méterárut is kínál



Anyagok és profilok széles választéka

A norelem fogasszíjai különböző anyagokban és profilokban kaphatók. A T és AT profilok poliuretánból (PU) készülnek, acélszálerősítéssel. A HTD profil esetén a szíj foga és hátoldala kloroprén-kaucsukból (CR), a szíjban lévő szálerősítés üvegszálfonatból készülnek. A fogakat védő szövet poliamidból készül.

A fogasszíjtárcsák kiviteltől függően kiváló minőségű alumíniumból vagy acélból készülnek a legszűkebb tűrésmezővel. A tárcsák központosítottak vagy előfúrtak. Igény esetén illesztett furatokat és ékhoronypályákat is ki lehet bennük alakítani. norelem fogazott tengelyeket is kínál, amelyekből saját fogasszíjtárcsák és a fogasszíjak nyitott végeihez saját rögzítőlemezek készíthetők.



A motorrögzítő készletek egyszerű és gazdaságos megoldást jelentenek villanymotorok csatlakoztatására



Tartozékok széles választéka lineáris hajtásokhoz

A fogasszíjhajtású lineáris hajtásokhoz norelem számos kiegészítő opciót tett elérhetővé. A hornyos asztalok például a profilhornyoknak köszönhetően végtelen számú rögzítési módot tesznek lehetővé a szánon. Emellett norelemtől motorrögzítő készletek is kaphatók, amelyek egyszerű és gazdaságos megoldást jelentenek a villanymotorok csatlakoztatására. A védőkupakok hatékonyan védik a nyitott tengelyvégeket a portól, míg az alumínium profilok a lineáris aktuátorok egyszerű csatlakoztatását teszik lehetővé. A szinkronizáló készletek két párhuzamosan szerelt lineáris aktuátor szinkronizálását segítik. Végül, de nem utolsósorban, norelem felülről is beszerelhető és rögzíthető induktív közelítéskapcsolókat is kínál.



A fogasszíjhajtású lineáris hajtóművekhez norelem számos kiegészítő opciót kínál



A norelemtől természetesen elektromos vagy pneumatikus hajtású lineáris egységek is kaphatók. Ezek az alkalmazástól függően számos konkrét előnnyel rendelkeznek. Aki nem biztos a használatukban, az kérjen szakértő tanácsot norelemtől. norelem AKADÉMIA szabadon hozzáférhető és egyedi tudásbázisában a mérnökök a „fogasszíjhajtású lineáris hajtóművek” termékkörnél tájékozódhatnak az egyes megoldások előnyeiről.



A norelem teljes termékkínálatának megtekintéséhez, kérjük, látogasson el a www.norelem.hu oldalra



A méterben árusított fogasszíjaknál a nyitott végeket rögzítőlapok segítségével rögzítik a mozgó szánokhoz



norelem fogazott tengelyeket is kínál, amelyekből saját fogasszíjtárcsák és a fogasszíjak nyitott végeihez saját rögzítőlemezek készíthetők



A fogasszíjak fogasszíjtárcsákkal kombinálva kompakt hajtást alkotnak nagy teljesítményátviteli lehetőséggel és kiváló hatásfokkal