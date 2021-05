Költséghatékony és sokoldalú 3D lézeres hegesztés

Megnövelte a lézeres hegesztéstechnika belépő szintű modelljének méretét a TRUMPF

Az automatizált lézeres hegesztés előnyei ismeretesek: nagy folyamatbiztonság és ismétlési pontosság, kiváló varratminőség, valamint a fogyóeszközök elhagyása (150 mikronos résméretig). Középtávon ezáltal – a magasabb bekerülési költség ellenére – költséghatékonyabb hegesztési folyamat érhető el. A lézeres hegesztési eljárások térhódítására reagálva a TRUMPF újabb automata lézeres hegesztőállomást fejlesztett ki, amit Makkos Levente, a TRUMPF Hungary Kft. gépértékesítő mérnöke mutat be a TechMonitor olvasóinak.

Az 5005-ös modellt leváltó TruLaser Station 7000 egy viszonylag új berendezés a TRUMPF portfóliójában. Méreteiben nagyobb, mint az elődje – ezzel nagyobb méretű alkatrészek megmunkálása vált lehetségessé –, ezenkívül nagyobb teljesítményű lézerforrást lehet hozzákapcsolni. Az új gép egy belépő szintű modellnek számít az automatizált lézeres hegesztéstechnikába, de a lézerforrás egyben a fémlemezek vágását is lehetővé teszi, így több kimenettel szerelve hegeszteni és vágni is lehet egyszerre, de a 7000-es állomás csak hegeszteni tud.

TruLaser Station 7000 egy kompakt, hatékony és ergonomikus 3D lézerhegesztő állomás

Lézerforrás akár 2 kW-ig

„A TruLaser Station 7000 egy kompakt, hatékony és ergonomikus 3D lézerhegesztő állomás, amellyel olyan alkatrészek is megmunkálhatók, mint az érzékelők, a forgásszimmetrikus komponensek vagy az orvostechnikai készülékek – jelentette ki Makkos Levente, a TRUMPF Hungary Kft. gépértékesítő mérnöke. – Az integrált képfeldolgozás optimalizálja a hegesztési eredményt, egyenletesen magas munkadarab-minőséget és hiánytalan dokumentációt eredményez, annak következtében pedig minimalizálható a selejtszám. Igény szerint a gép elforgatható megmunkálóoptikával vagy szkenneroptikával is felszerelhető.”

Makkos Levente, a TRUMPF Hungary Kft. gépértékesítő mérnöke

Az állomás alapszerkezete fix, de több kialakításban rendelhető. Alapfelszereltség az automata nyitású és zárású ajtó, de kérhető forgóasztalos kivitelben is, mellyel a ciklusidő jelentősen csökkenthető, a munkadarabok be- és kirakodása pedig szintén robotizálható. A TruLaser Station 7000 minden szálvezetett, legfeljebb 1 000 watt lézerteljesítményű TRUMPF szilárdtest lézerrel alkalmazható, de a multi-kilowatt verzió esetében a 2 kW-os lézerforrás beszerelése is megoldható. A rendkívül kompakt méret és a kis alapterület ellenére a gép nagy munkateret tartalmaz a berendezések integrálásához és a nagyobb alkatrészek megmunkálásához.

A TruLaser Station 7000 külső méretei nem tükrözik vissza a legyártható darabszámot, a modell ugyanis a kis- és nagyszériás termeléshez egyaránt használható. A tömeggyártási céloknál azonban érdemes tekintettel lenni arra, hogy sem az alkatrészek mérete, sem pedig a hegesztendő terület ne legyen túl nagy. A gépbe integrálható forgatóegység az alkatrészek 360°-os megmunkálását is lehetővé teszi, ezáltal pedig a nagy darabszámok is jelentősen termelékenyebben munkálhatók meg.

Ezen tulajdonságai révén a TruLaser Station 7000 olyan alkatrészek esetében számít ideális választásnak, ahol a nagyobb cellák használata nem indokolt, a lézerhegesztés előnyeit azonban szeretnék kihasználni. Ilyen alkatrésznek számítanak az autóipari és elektronikai alkatrészek néhány mm anyagvastagságig, amit az alapkivitelben 1 kW lézerteljesítmény még meg tud munkálni. Az 1 010 mm ajtószélesség viszonylag nagyobb méretű autóipari alkatrészek behelyezését is lehetővé teszi. Az asztal teherbírása (X és Y irányú mozgatás esetén) 50 kg. Az autóiparban használt elektronikai alkatrészek esetében kiemelten fontos a tisztasági követelmények betartása, ami egy automatizált berendezéssel oldható meg a legegyszerűbben. Ahhoz, hogy az állomásban a fontos elektronikai alapanyagnak számító réz is megmunkálható legyen, a zöld hullámhosszú TruDisk lézerforrás is felszerelhető az állomásba.

A géphez opcionálisan elérhető CalibrationLine funkció rendszeres, egyénileg meghatározható távolságokban ellenőrzi, hogy a fókusztávolság és a lézerteljesítmény a munkadarabnál valóban megfelel-e az előírásoknak. Szükség esetén X, Y és Z irányban korrigálja a fókuszt és a lézerteljesítményt.

A Smart Teach alkalmazás a lézerhegesztő programok készítését és beállítását könnyíti meg. Az élőképet digitális kamera közvetíti az alkalmazásnak. A betanítás közvetlenül az alkatrészen végezhető el. A Visual Online Support (VOS) alkalmazás segítségével helyszíni kiszállás nélkül végezhető el a távoli karbantartás és műszaki támogatás. Az alkalmazással kényelmesen, gyorsan és biztonságosan küldhetők kép-, hang- és videófelvételek. A TruTops PFO offline szoftverrel pedig kényelmesen programozhatók a 2D és 3D lézerfolyamatok, csak létre kell hozni a tetszőleges elérési utakat, élhajlításokat vagy felületeket a szerkesztőben. Alternatívaképpen már létező munkadarabokat is beolvashatunk különböző CAD-programokból, és ezek alapján végezhetjük el a megmunkálási folyamatok programozását.

A TRUMPF új lézeres hegesztőcellájával a legkisebb motorok és filigrán elektronikus alkatrészek sorozatgyártása is lehetséges a legmagasabb minőségi igények figyelembevételével. De a nagy folyamatbiztonság és ismétlési pontosság a komplex orvostechnikai eszközök, például a hörgőtükrök gyártása során is kifizetődik. A TruLaser Station 7000 állomáshoz szintén csatlakoztatható zöld hullámhosszú TruDisk lézerek vékony alapanyagokat (fóliákat) is hegesztenek, így például a réz komponensek a nyomtatott áramkörökön, valamint a több milliméteres réz elektromos alkatrészek (pl. a BusBarok a hibrid és elektromos autókban) fröcskölésmentesen hegeszthetők. Végül, de nem utolsósorban: az érzékelők és szelepek hegesztésénél a vékony falú alkatrészek egyszerűen és gyorsan összekapcsolhatók, a hegesztési varratok pedig utómegmunkálás nélkül készíthetők.

