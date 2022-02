Kivételesen nagy fordulatszám és dinamika

Az új AM3248 léptetőmotor a FAULHABER-től mind fordulatszám, mind nyomaték tekintetében magasra teszi a lécet a teljesítményparaméterek terén. Akár 10 000 ford./perces fordulatszáma ötszöröse is lehet a hasonló léptetőmotorokénak, ami a 100:1-es áttételi aránnyal együtt 5 Nm nyomatékot biztosít.

Az impozáns értékek ellenére a motor átmérője mindössze 32 mm, ami alkalmazási területek széles köréhez ideálissá teszi, mint például a repülőgépipar, a laboratóriumi automatizálás, a nagy optikai rendszerek, a félvezető-ipar, a robotika vagy a 3D nyomtatás.

A többpólusú, kétfázisú AM3248 léptetőmotor fordulatonként 48 lépést tesz és igen magas, 85mNm statikus nyomatékot biztosít. A motor már az első lépéstől magas fordulatszámmal indul. Alacsony tehetetlenségének köszönhetően olyan területeken is használható, ahol nagyon nagy gyorsulásra és gyors irányváltásokra van szükség. Az újonnan fejlesztett, nagy golyóscsapágyak pedig még tovább növelik a motortípus amúgy is hosszú hasznos élettartamát. Méretkategóriájában a 32 GPT hajtóművel együtt elért teljesítményparamétereinek nincs vetélytársa a piacon. A motor IE3 mágneses kódolóval is kombinálható.

Új AM3248 léptetőmotor 10 000 ford./perc fordulatszámmal

Ezek a jellemzők és lehetőségek olyan, komoly kihívásokat támasztó alkalmazási területek széles köréhez is alkalmassá teszik a motort, mint például a műholdak napelemes paneljeinek beállítása. A motorok úgy mozgatják a rudakat, hogy a panelek mindig közvetlenül a Nap felé nézzenek. A többéves precíz és megbízható működésen felül a motoroknak a világűrben uralkodó szélsőséges hőmérsékleteket is ki kell bírniuk. A félvezető-iparágban igen nagy dinamikára és fordulatszámra van szükség ahhoz, hogy a lapkákat pozicionálni lehessen a gépekben rendelkezésre álló szűk helyen. Ez is egy olyan alkalmazási terület, ahol elengedhetetlen a rendkívüli precizitás és megbízhatóság.

„Új AM3248 modellünk minden követelménynek megfelel, és ideális az ehhez hasonló, nagy kihívásokat támasztó alkalmazási területekre” – magyarázza Thomas Würgler a FAULHABER PRECISTEP-től. A léptetőmotorokra szakosodott szervezeti egység az óragyártásáról híres svájci La Chaux-de-Fonds városában található. „Kis darabszám esetén is az adott alkalmazási terület által támasztott követelményekhez tudjuk igazítani a terméket. Ügyfeleink teljes hajtásrendszer-csomagot kapnak tőlünk műszaki tanácsadással és segítségnyújtással, mindent egy helyről.”

