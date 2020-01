Kiváló minőségű felszereléscsomag a jobb termelékenység érdekében

A DMC 90 U duoBLOCK alapfelszereltsége a DMG MORI Connectivity, beleértve az I4.0 szenzorcsomagot is

A nagy teljesítményű technológiai felszereltség, valamint a stabil duoBLOCK kialakítás teszi az új DMC 90 U duoBLOCK-ot vonzó belépő szintű berendezéssé az 5 tengelyes szimultán megmunkálás világában.

Az új DMC 90 U duoBLOCK képében a DMG MORI egy olyan gépcsomagot fejlesztett ki, amely egyesíti a duoBLOCK design minden előnyét, a kiváló minőségű felszereltséget és a vonzó árat. A palettaváltóval ellátott 5 tengelyes szimultán szerszámgépek erősségei különösen a szerszám- és öntvénygyártás és az általános gépgyártás területén érvényesülnek. Az erőteljes standard felszereltség, a beépített palettacserélő és a magas csatlakoztathatóság révén a DMC 90 U duoBLOCK minden egyes jövőorientált alkalmazáshoz kitűnő partner.

Ahogy a duoBLOCK széria minden gépe, a DMC 90 U duoBLOCK is egyesíti a maximális stabilitást és a kiváló teljesítményt. Az ellenálló design és a jól átgondolt hűtőrendszer kiváló és hosszan tartó pontosságot garantál, amelyhez igény esetén 80 bar nyomású belső hűtés és hőmérséklet-szabályozás is rendelkezésre áll. A 20 000 ford/ perc fordulatszámú, 130 Nm nyomatékú és 35 kW teljesítményű speedMASTER főorsó garantálja a nagy teljesítményű megmunkálást. A MASTER orsóknál már megszokott módon ez az orsó is 36 hónapos garanciával rendelkezik, munkaóra-korlátozás nélkül. A különböző orsóváltozatok között egy 430 Nm nyomatékú orsó is színesíti a portfóliót.

A DMC 90 U duoBLOCK munkaterülete elegendő helyet biztosít az akár Ø 900 × 1 450 mm átmérőjű és 1 500 kg tömegű munkadarabok megmunkálásához. A szerszámtárat 60 szerszám befogadására tervezték – ám ez igény szerint 180-ig bővíthető –, és úgy alakították ki, hogy minimálisra csökkentse a szerszámváltási időt a napi gyártás során. Ezenkívül az optimálisan hozzáférhető palettacserélő lehetővé teszi a párhuzamos beállítások elvégzését, amelynek köszönhetően jelentősen növekedhet a termelékenység.

A DMC 90 U duoBLOCK alapfelszereltségének része a CELOS és SIEMENS 840D solutionline intuitív vezérlő és operációs rendszer, amely lehetővé teszi az egyszerű integrációt a digitális gyártási rendszerekbe. Alternatív megoldásként a DMG MORI HEIDENHAIN TNC 640 operációs rendszer is elérhető. A berendezéshez továbbá rendelkezésre áll DMG MORI IoTconnector is, ami tovább bővíti az optimális digitalizációs funkciók számát. Az I4.0 szenzorcsomag pedig javítja a pontosságot, és növeli a folyamat megbízhatóságát. Az ajánlatot végül a DMG MORI technológiai ciklusok – mint például a 3D quickSET és az I4.0 karbantartási csomag – egészítik ki.

