Kifogástalan tisztaság

A KUKA új KR DELTA robotja nélkülözhetetlen segítséget nyújt ott, ahol a higiénia alapvető fontosságú

Címkék: automatizálás csomagolástechnika élelmiszeripar ipari robot KUKA Robotics robot robotika

A KUKA kompakt, párhuzamos karú robottal bővíti portfólióját. Higiénikus és minimális karbantartási igényű. Ez a KUKA új KR DELTA robotja. A teljes egészében rozsdamentes acélból készült, párhuzamos kinematikai rendszerrel ellátott delta robot különösen meggyőző teljesítményt nyújt az élelmiszer- és csomagolóiparban, még ott is, ahol közvetlenül érintkezik élelmiszerekkel, de megállja a helyét az elektronikai és a gyógyszeriparban is.

Az új KR DELTA, amely egyben a KUKA első ilyen típusú modellje, kedvező áron kínál kiemelkedő teljesítményt. 2021 áprilisától ez az alacsony teherbírású kategóriába tartozó robottípus a KUKA-termékcsalád legújabb tagja. Párhuzamos kinematikai rendszerével és kis helyigényével a KR DELTA különösen alkalmas pick-and-place feladatokra. Rozsdamentes acél házának köszönhetően ideális a higiéniailag kritikus területeken való használatra, például élelmiszerekkel vagy gyógyszerekkel való közvetlen érintkezés esetén. A KR DELTA kialakításánál fogva minimális karbantartást igényel: a hajtóművet tokozással látták el, a gömbcsuklók pedig önkenő anyagból készültek.

Precíz válogatás és elhelyezés

A mennyezetre szerelhető, párhuzamos karú robot nagy fokú pontossággal és 0,5 másodperces ciklusidővel (a kis Adept ciklusban) rendelkezik 1 kg-os teherbírás mellett. A KR DELTA 1 200 milliméteres hatótávolságával és 3 kilogrammos hasznos teherbírásával kimagasló eredménnyel végzi a válogatási és csomagolási feladatokat.

A KR DELTA egész teste rozsdamentes acélból készült, így hőmérséklet- és korrózióálló. A teljes robot IP 67-es védettséggel rendelkezik, a 4. tengely pedig IP 69K védettségű, így könnyen tisztítható és fertőtleníthető akár 100 kPa nyomású vízzel is. Ezzel párhuzamosan természetesen megfelel az élelmiszeripar legszigorúbb követelményeinek is. A KR DELTA már a piaci megjelenéstől kezdve TÜV-tanúsítvánnyal rendelkezik az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) és a német LFGB követelményeinek való megfelelés tekintetében.

A KUKA.PickControl és a KUKA.VisionTech tökéletes együttműködése

A kis méretű robotot a KR C5 micro vezérli, amely a KUKA legújabb vezérléstechnológiája. Annak érdekében, hogy az erőforrások szempontjából még hatékonyabban tudja ellátni feladatait, a KR DELTA képes váltani a különböző gyártási rendszerek, például a szezonális csomagolási változatok között. Így különösen alkalmas a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos felhasználásra, különösen a gyorsan fogyó fogyasztási cikkek esetében. A robot ehhez a KUKA.PickControl szoftvercsomagot használja, amely a szállítószalagok követésére és integrált képfeldolgozásra is alkalmas. Kamerával és a KUKA.VisionTech szoftverrel kombinálva, amely még strukturálatlan környezetben is felismeri a tárgyakat, további felhasználási területek jelölhetők ki a KR DELTA számára. A feladatok között szerepelhet a különböző tárgyak szortírozása és a rakodás is.

A következő tíz évben a robotok egyre több iparágban kapnak majd helyet. A különféle rendszerek bevezetése és kiépítése egyre könnyebb, az automatizálás egyre egyszerűbbé, intuitívabbá válik, ennélfogva sokkal több ember számára válik elérhetővé. A változások a KR DELTA számára előnyös iparágban is tetten érhetők.

www.kuka.com