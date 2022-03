Kettő helyett is okos: itt az új iTENDO2

Marás, homloksüllyesztés vagy mikrovágás – az intelligens iTENDO szerszámbefogó számos alkalmazásban bizonyította előnyeit, és már megjelent az utódja is

A kompaktabb, erősebb és lényegesen több alkalmazási lehetőséget kínáló iTENDO2 szerszámbefogó a karcsúbb kialakításának köszönhetően egy az egyben képes helyettesíteni a szabványos szerszámbefogókat, ennélfogva sorozatműveletekben is használható. Ezen túlmenően megnövelt fordulatszáma olyan alkalmazásokra is alkalmassá teszi, mint a légiipari gyártás vagy a mikrovágás.

Az iTENDO² érzékeli, ha valami nincs rendben a vágási folyamatban, például ha túlzott vibráció lép fel, repedésre utaló jelek vannak, vagy ha szerszámtörés fenyeget. Az érzékelővel, akkumulátorral és adóegységgel felszerelt intelligens szerszámtartó közvetlenül a szerszámon figyeli a rezgéseket. Ha a vágóél vagy a szerszám állapota megváltozik, arra a zárt vezérlőkör miatt valós időben reagálhat, megelőzve ezzel a munkadarab vagy a szerszám sérülését.

Kompaktabb és erősebb: az új iTENDO² segítségével a felhasználók egyszerűen követhetik nyomon a megmunkálási folyamatokat (Forrás: Schunk)

Elődje, az iTENDO már több alkalmazási területen bizonyított, legyen szó klasszikus marásról vagy azon is túlmutató forgácsolási feladatról. Az iTENDO² pedig még több lehetőség előtt kövezi ki az utat: a megnövelt, maximum 30 000 min–1 fordulatszám révén széles körű alkalmazási lehetőségek nyílnak a légi- és autóiparban, az üvegfeldolgozásban és az orvostechnikai gyártásban. Az igényes sorozatműveletek során is igazolja képességeit. Optimalizált beszerelési helyigényének köszönhetően egy az egyben képes helyettesíteni a szabványos szerszámtartókat, így nincs szükség a gép újraprogramozására. Az interferencia kontúr a szabványos szerszámtartókhoz képest változatlan maradt. Az új iTENDO2 2021 októberében vált elérhetővé TENDO HSK-A 63 méretben, 20 × 90 átmérővel, de belső hüvelyekkel kisebb befogási átmérők is lefedhetők.

Az iTENDO² pad csomagban az intelligens szerszámtartót ugyanis ilyenkor egy alumíniumtokban lévő tablet PC-vel szállítják le. A mellékelt alkalmazás segítségével a forgácsolási folyamat feltérképezhető és optimalizálható (Forrás: Schunk)

A folyamatfigyelés leegyszerűsítése érdekében a SCHUNK az iTENDO²-t három különböző felszerelési csomagban kínálja. Mindegyik csomag különböző felhasználói követelményeknek felel meg az adathasználattal kapcsolatban. Az iTENDO² pad csomag esetében különösen gyors az üzembe helyezés, az intelligens szerszámtartót ugyanis ilyenkor egy alumíniumtokban lévő tablet PC-vel szállítják le. Más szóval: szereljük fel a szerszámtartót, csatlakoztassuk a táblagéphez, és készen is vagyunk. A mellékelt alkalmazás segítségével a felhasználó az összes fontos adatot közvetlenül a táblagépről is lekérheti, és paraméterezésre, illetve trendelemzésre használhatja. A hangsúly a folyamatok átláthatóságán és az egyszerű folyamatoptimalizáláson van a rezgések elkerülése érdekében. Ez azt jelenti, hogy nemcsak jobb felületi minőség érhető el, hanem a szerszám élettartama is lényegesen megnövelhető. A Schunk 2022 tavaszán mutatja be az iTENDO2 easy connect verziót is. Ez a speciális változat nemcsak azt teszi lehetővé, hogy az ügyfelek az adatfelületen keresztül kövessék nyomon a folyamatokat, hanem monitorozhassák is azokat, valamint a gépeiket. A tervezett iTENDO² pro csomag pedig még több lehetőséget kínál majd: a teljes gépi integrációnak köszönhetően a felhasználók ezt az eszközt a folyamatok valós idejű vezérlésére is használhatják.

