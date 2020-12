Két gyár egy fedél alatt

Az Xpert Pro élhajlítóból és a hozzá csatlakoztatott robotkarból álló Bending Cell megvásárlásával a svájci Stoppani üzem hamarosan éjszaka is képes lesz gyártani – emberi beavatkozás nélkül

Hans Gattlen világos jövőképpel rendelkezik. Olyan ikergyárat álmodott meg, ahol napközben emberek dolgoznak, a gépek pedig az éjszakai műszakot veszik át. A Svájcban létrehozott digitális gyár teljesen automatikusan és autonóm módon termel majd, így a költségcsökkentés mellett a munkatársak munkaterhelését is mérsékli. Hans Gattlen az elmúlt hónapokban új struktúrákat vezetett be a cégben, és mindenekelőtt jelentősen korszerűsítette a lemezmegmunkálás folyamatát.

Jelentős költségcsökkentés

A következő lépésben átfogóan digitalizálni kívánja a gyártást az ipar 4.0 koncepcióval összhangban. Ez lehet Svájc újraiparosításának eszköze, az ország számára ugyanis az elmúlt években egyre nehezebbé vált a nemzetközi árverseny. Ez a munkaerőköltségek különbségéből adódik, ugyanis Olaszországban, Portugáliában és számos kelet-európai országban 20-30 százalékkal olcsóbban lehet ugyanazt a terméket előállítani. „A teljesen automatizált gyártás révén mintegy 35 százalékkal csökkenthetjük a termelési költségeket” – hangsúlyozta Hans Gattlen.

A KUKA robot önállóan veszi ki a fémlemezeket tárolótoronyból

Teljesen automatikus működés egész éjjel

Minden új alkatrészt be kell vinni a programba, ami ezek után bármikor visszakereshető. A robotkarral kombinált Xpert Pro élhajlító robot teljesen önállóan működik, és még a megfogókat és a hajlító szerszámokat is képes emberi beavatkozás nélkül cserélni. De ez még nem minden: az egyes munkák maximális hatékonyságához az intelligens BySoft 7 szoftver az ideális hajlítási sorrendet is meghatározza. „A raktárral való integráció elengedhetetlennek számított mind a fémlemezek visszakeresése, mind a késztermékek tárolása szempontjából – magyarázta Hans Gattlen. – Ha ezt nem tesszük meg, egy gépkezelőnek állandóan a hajlítógéppel kellene foglalkoznia.”

Abszolút emberi beavatkozás nélküli működés

A Stoppani mindehhez a Bystronic megoldását választotta. „A korábbi beszállítónk nem tudta garantálni, hogy a raktári integráció nemcsak a jelenlegi gépek, hanem a jövőbeni modellek számára is elérhető lesz – tette hozzá Hans Gattlen. – Ehhez új partnert kellett találnunk.”

Kéz a kézben a siker felé: Visar Veseli, a Stoppani automatizálási csoportvezetője a Bending Cell cellában egy KUKA robotkarral

Este, amikor az emberi személyzet lekapcsolja a villanyt és hazaindul, a robotok és a gépek tovább működnek. Este 18 órától reggel 6 óráig a gyártási műveletek teljesen automatikusan, emberi beavatkozás nélkül futnak. A munkatársaknak már nem kell éjszakai műszakban dolgozniuk vagy megerőltető feladatokat végezniük, és értékes idejüket igényesebb hajlítási munkákra vagy egyéb tevékenységekre – például a lézervágógép programozására – fordíthatják.

Miután a gépkezelő elindított egy parancsot az érintőképernyőn, a Bending Cell teljesen önállóan végzi a gyártást

Minden követelményhez

A 2018-ban bemutatott Bending Cell már Magyarországon, Kanadában, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is megtekinthető gyártási környezetben. A Bending Cell az Xpert Pro 100, 150, 200, 250 és 320 élhajlító gépekhez érhető el. Maximális nyomóereje 320 tonna, a legnagyobb hajlítási hossza pedig 3 méter. Az öt elérhető robotmodell teherbírása 90 és 270 kilogramm között mozog. „A sokféle konfiguráció lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő megoldást találjunk – jelentette ki Benedikt Kreisel, a Bystronic élhajlító automatizálással foglalkozó termékmenedzsere. – A Bending Cell az alkalmazások szempontjából is rendkívül rugalmas.”

