Kapu a jövőbe – Prima Additive a Formnext 2021 kiállításon

Címkék: 3d fémnyomtatás 3D nyomtatás additív gyártás fémnyomtatás Formnext Lang & Társai Kft. lézer lézertechnológia Prima Power

A Prima Additive a legújabb innovációkat mutatja be a 2021. november 16–19-én Frankfurtban rendezendő Formnext szakvásáron, az intelligens ipari gyártástechnológia nemzetközi találkozóhelyén.

A legtöbb iparág végre visszatért a növekedési pályához és a stabil jövőképhez, ezért a Prima Additive a legjobb időpontban mutatja be az intelligens és fenntartható növekedés érdekében kifejlesztett megoldásait.

A Formnext vásáron is kiállított Print Genius 150 Double Wavelength a Prima Additive 150-es sorozatának új, lézeres porágy-fúzió eljárást alkalmazó modellje. A gépet a lézerforrások innovatív konfigurációja teszi egyedivé: a 300 W-os infravörös, illetve a 200 W-os zöld lézer felváltva képes dolgozni ugyanazon a munkaterületen. Ily módon a lézersugárzás elnyelődésének optimalizálásához mindig kiválasztható a megfelelő hullámhossz. Az infravörös lézerforrást választhatjuk például acélötvözetekhez, titánhoz, nikkelhez, króm-kobalthoz, a zöld lézert pedig tiszta rézhez, alumíniumhoz vagy egyéb, erősen fényvisszaverő anyagokhoz. A Print Genius 150 Double Wavelength munkakamrája 150 mm átmérőjű és 160 mm magas.

A Prima Additive Print Genius 150 Wavelength gépe felváltva működik infravörös és zöld lézerrel ugyanazon a területen

A Prima Additive standon bemutatott másik megoldás a Print Genius 250, ami ideális megoldás a nagy termelékenységű fémnyomtatási alkalmazásokhoz. Az 500 W-os, egy üzemmódú kettős lézernek, valamint a gépparaméterek gyors meghatározására szolgáló intelligens szoftvernek köszönhetően a gyártási idő jelentősen lerövidíthető. A 258 × 258 × 350 mm-es építési térfogat révén a gép közepes méretű alkatrészek gyártására is ideális.

A lézeres porágy-fúzió eljárást alkalmazó Print Genius 250 rendkívül termelékeny a közepes méretű alkatrészek esetében

Frankfurtban a közvetlen energiával történő rétegezés elvét alkalmazó új fejlesztés, a Laserdyne 811 DED is megtekinthető lesz. A Laserdyne 811 egy rendkívül rugalmas megoldás: egyetlen gép képes az additív gyártás, a hegesztés, a fúrás, illetve a 3D és 2D vágás releváns műveleteinek elvégzésére. A BeamDirector® és a gyorsan cserélhető fúvókák segítségével a gép pillanatok alatt átállítható az adott alkalmazásra. A munkakamra térfogata 1 100 × 800 × 600 mm. A gép egy REAL_DED (REal-time Adaptive Laser beam for Direct Energy Deposition) vékonyréteges leválasztófejjel is felszerelhető, amit a Prima Additive fejlesztett ki és szabadalmaztatott. A lézerfej növeli a leválasztási folyamat teljesítményét és hatékonyságát, illetve lehetővé teszi a folyamat során a folt valós időben történő adaptálását.

A Laserdyne 811 DED egy nagy teljesítményű és rugalmas berendezés additív gyártáshoz, hegesztéshez, fúráshoz és vágáshoz

A kiállított gépek élő bemutatóin kívül személyes találkozókra is lehetőség nyílik a Prima Additive szakértőivel. Az érdeklődők megismerhetik a szolgáltatások teljes skáláját, amelyek maximalizálják az additív technológia előnyeit és hasznát a teljes életciklus során.

www.primaadditive.com