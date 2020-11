Kapitális ötlet: hogyan csökkenthetik a szabványos gépelemek a gépek tőkeköltségeit?

Címkék: célgépek gépgyártás norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A gépek karbantartása és szervizelése az egyik legnagyobb költségfaktor a gyártásban. David Messant, norelem termelési vezetője azt vizsgálta meg, hogyan lehet a szabványos gépelemekkel csökkenteni ezeket a költségeket, és minél «karbantartásmentesebbé» tenni a gépeket.

Valószínűleg mondani sem kell, hogy a karbantartás nagy üzlet. Bizonyos esetekben a karbantartás költsége a gép használati élettartama alatt a berendezés bekerülési értékét is meghaladhatja, ha a karbantartást nem megfelelően tervezik meg.

A Plant Engineering 2018-as Maintenance Survey felmérésében a válaszadók 35%-a nyilatkozott úgy, hogy a működési költségvetés több mint 10%-át fordítják karbantartásra, további 34% pedig 5 és 10% között költ szervizre.

A vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy egészen a meghibásodásig hagyják működni a gépeket, mivel ez a berendezések nem tervezett leállásához vezet. Ez aztán jelentősen csökkenti a termelékenységet, a bevételt és a nyereséget. Az IndustryWeek becslése szerint a nem tervezett leállások az iparvállalatoknak évi 50 milliárd dollárba (USD) kerülnek, és ennek 42% -át a berendezések meghibásodása okozza. Ezen túlmenően, a nem tervezett leállások a drága karbantartás, javítás és berendezéscsere miatt még nagyobb költségeket képesek generálni.

A «meghibásodásig működés» karbantartási stratégia tehát egyértelmű kockázatokkal jár. Ezért két tipikus stratégia jött létre - a megelőző, illetve az előrejelző karbantartás.

A karbantartás kontrasztos megközelítései

A megelőző (preventív) karbantartás már régóta a gépek üzemben tartásának metódusai közé tartozik. Ez a stratégia a gépek és gépelemeik rendszeres időközönkénti karbantartására épül az előre nem látható meghibásodások megelőzéséhez.

Bár így a meghibásodások kockázata drasztikusan csökkenthető, a megelőző karbantartás nem azt jelenti, hogy a szervizelésre nem kell időt fordítanunk és a rendszeres ellenőrzések miatt a munkaerő igény sem lesz kisebb.

Másrészről, az előrejelző (prediktív) karbantartás, bár nem új keletű, az utóbbi időben került előtérbe az Ipar 4.0, a hálózatosodás, valamint az IIOT (Ipari Dolgok Internete) gyors fejlődésének köszönhetően. Az érzékelők és rendszerek használatával a mérnökök hatalmas adatmennyiséget gyűjthetnek a ciklusoktól és az üzemi hőmérsékletektől kezdve a rezgéseken át a zajokig. Ezzel a megközelítéssel az adatanomáliákból már kiolvasható, hogy a gépben gépelemeket kell-e cserélni, vagy magát a berendezést kell teljesen leállítani.

Hátrányként említhető, hogy az előrejelző karbantartási rendszer felállítása kezdetben költséges lehet mivel egy teljes IOT-rendszerre, érzékelőkre és felügyeleti szoftverre van szükség, ezenkívül a munkatársakat is ki kell képezni az adatok elemzésére.

Nem számít, melyik utat választjuk eszközök karbantartásához, a szabványos gépelemek használatából minden gép profitálhat a költségek csökkentése és a karbantartás hatékonyabbá tétele érdekében.

A szabványos gépelemekkel a gépek karbantartása is szabványosítható

A karbantartás terén az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a szükséges karbantartási feladatok elvégzéséhez megfelelő képességekkel rendelkező szakembergárda álljon rendelkezésre.

Széles körben ismert, hogy a műszaki ismeretek terén komoly hiányosságok találhatók és egyre kevesebb vállalkozásnak van házon belül tapasztalt karbantartó csapata, egyszerűen azért, mert a tehetség megtalálása és megtartása sokkal nehezebbé vált. Ehelyett a karbantartási feladatokat külső cégeknek szervezik ki. A Plant Engineering felméréséből kiderült, hogy míg a válaszadók 16%-a semmilyen karbantartási feladatot nem szervez ki, addig 44%-uk az összes karbantartás akár 20%-át is külső cégre bízza, 10% pedig a karbantartás legalább felét adja át harmadik félnek.

Ennek legnagyobb oka a készségekből eredeztethető. A Plant Engineering által megkérdezettek 46%-a szerint a meglévő alkalmazottak körében hiányoznak a karbantartáshoz kellő készségek. 46% azt is elmondta, hogy a modern karbantartáshoz speciálisabb ismeretekre van szükség.

Nyilvánvaló, hogy a gépek egyre kifinomultabbak, de az építésük során a szabványos gépelemek használata minimalizálja a szakképzett karbantartók hiányából fakadó hátrányokat. A szabványosított méretek és termékváltozatok miatt a mérnököknek nem kell előzetesen megismerniük a speciális gépelemeket és szükség esetén egyszerűen kicserélhetik azokat.

Válasszon a «Karbantartásmentes» gépelemeket

Minden gép esetében ideális a «karbantartásmentes» kivitel, ami egyáltalán nem igényel karbantartást. Ez sokak számára lehetetlennek tűnik, mivel minden mérnök tudja, hogy a kopás egy teljesen normális jelenség és a zord ipari környezetben természetes a por, a törmelék és a szennyeződés felhalmozódása. A gép egyes egységei azonban karbantartásmentes gépelemekből is elkészíthetők, amelyek csökkentik a szükséges szerviz mértékét.

Erre példa a homlokfogaskerekek és a kúpkerekek használata. Ezek a fogaskerekek hagyományosan acélból készülnek, de könnyen korrodálódhatnak és cseréjük költséges. Mára azonban ezek a fogaskerekek műanyag változatokban is rendelkezésre állnak, és norelem kínálatában ezen kis súlyú, rozsdamentes, kis karbantartási igényű gépelemek széles választékban állnak rendelkezésre. Az önkenés miatt nagyon csendesen működnek, számos helyen alkalmazhatók és jó ár/teljesítmény arányt biztosítanak, használatuk így rendkívül költséghatékony.

A norelem kínálatában számos egyéb karbantartásmentes gépelem is található. Például a siklócsapágyakat is széles körben használják a gépgyártásban, norelem pedig grafitbetétekkel ellátott bronz verziót is kínál. A csapágyelemek karbantartásmentesek és kopásállók, a grafitbetétek pedig élettartamkenést biztosítanak. Csak extrém terhelés és nagyobb menetsebesség esetén ajánlott a további kenés.

Szabványos gépelemek, rendkívüli teljesítmény

A karbantartási követelmények csökkentésének végső módja az, hogy kiváló tulajdonságokkal bíró és minőségi gépelemeket válasszunk. Ez különösen fontos a nagy terhelést, igénybevételt és erőket elviselő gépelemek esetében.

Erre példa az automatizált lineáris mozgások és a nehéz munkadarabok. Ezek a mozgások jellemzően nagy feszültségeket és erőket fejtenek ki a gépelemekre. Az ilyen típusú alkalmazásokhoz, a nagy tömegek mozgásba hozásához lineáris aktuátorok használata célszerű, mivel helyesen megtervezve és kiválasztva minden irányban képesek elviselni a legnagyobb erőhatásokat is. A norelem termékcsalád a lineáris aktuátor egységeket szabványos hosszakban, 200 és 1 500 mm közötti löketekkel kínálja, az egyedi hosszak pedig projektspecifikusan rendelhetők meg.

Az anyagmozgatásban, a csomagolóiparban és a mezőgazdaságban működő piaci szereplők az általuk vállalt igényes funkciók miatt szintén egyfajta karbantartási költségspirálban találhatják magukat. Ezekben a gépekben jellemzően egysoros görgős láncokat és lánckerekeket használnak, de két- vagy háromsoros görgősláncok és lánckerekek alkalmazásával jelentősen csökkenthető a karbantartási idő és a költség. A kétsoros görgősláncok teljesítménye akár 1,75-szörösét, míg a háromsoros görgősláncoké a 2,5-szörösét is elérheti az egysoros láncok teljesítményének. Ezen gépelemek teljes választéka, a megfelelő lánckerékkel és feszítőkkel együtt megtalálható norelem több mint 60 000 gépelemet, műszaki információkat és rajzokat tartalmazó THE BIG GREEN BOOK termékkatalógusában.

Az átfutási idők és a nem tervezett leállások minimalizálása

A karbantartási költségek csökkentése a gép és a gépelemek azon területeinek előrejelzésével kezdődik, ahol rendszeres karbantartásra lehet szükség.

Az így gondolkodó és lehetőség szerint szabványos gépelemekből épített gépeket működtető vállalatok le tudják küzdeni a műszaki élethez kapcsolódó tipikus kihívásokat. Mivel a karbantartás elvégzéséhez nincs szükség képzett technikusokra, és karbantartásmentes, minőségi gépelemekkel dolgoznak, a vállalkozásoknak kisebb költségkeretet kell elkülöníteniük a berendezések karbantartására. Ezzel együtt szabványos gépelemek a nem tervezett leállások számát is segítenek csökkenteni.

A norelem választának 98%-át raktáron tartja, és minden gépelem adatlapját , valamint CAD-modelljét rendelkezésre bocsájtja. Ez azt jelenti, hogy a váratlanul meghibásodó gépelemeket gyorsan ki lehet cserélni, és a gyártás rövid idő belül újraindítható.

www.norelem.hu