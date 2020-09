Kábelbarát megoldások a hatékonyság növeléséhez

Teljes körű kábeltechnikai megoldásokat szállít az időközben kompetencia-központtá fejlődött Komax Thonauer Kft.

A 90-es évek nem a magyar ipar dicsőséges évtizedeként íródtak be az ipartörténetbe. A rendszerváltás után a nagyvállalatok fokozatos leépülését, a hagyományos piacok elvesztését és az importversenyt csak részben kompenzálták a megnyíló nyugati határok és a szinte azonnal megjelenő bérmunka. Az országban rejlő potenciál azonban vonzotta a vállalkozókedvű külföldieket, akik – 25 év távlatából már kijelenthetjük – olyan kompetencia-központokat hoztak létre Magyarországon, amire a hazai ipar önállóan aligha lett volna képes.

A magyar piacon már 1989-ben megjelent osztrák Thonauer GmbH 2016-ra stabil kelet-közép-európai jelentétet épített ki az ipari automatizálás terén, amikor nagy fordulat következett be a „minimulti” életében. 28 év eredményes együttműködést követően a svájci KOMAX Holding AG vásárolta fel a céget. Az automata kábelfeldolgozó berendezéseket gyártó KOMAX a világpiacon is éllovasnak számít a kábelfeldolgozó rendszerek és berendezések fejlesztésében és gyártásában.

2018. október 1-én ünnepélyes keretek között letették egy új irodaépület és szerelde alapkövét, a jól ismert telephelyet ugyanis méretben, elrendezésében és külső megjelenésében is kinőtték. 2019 októberében így már egy új kábeltechnológiai fellegvár fogadhatta a nagy múltra visszatekintő Technológiai Napokra ellátogató ügyfeleket. A technológiai repertoárra pedig nem lehetett és azóta sincs panasz: a bemutatóteremben 21 gyártóberendezés tekinthető meg, ahol a kábelfeldolgozó gépek mellett a cég kínálatában szereplő méréstechnikai és minőség-ellenőrző rendszerek, karosprések és applikációs megoldások is megtalálhatók.

A Thonauer napjainkban teljes körű ipari megoldásokat kínál a kábelfeldolgozás terén, egy kézből szállít mindent az egyes gépektől a komplett gyártósorokig. Az automata és félautomata kábelfeldolgozó gépek olyan időintenzív folyamatlépéseket automatizálnak, mint a kábelek darabolása, csupaszítása, krimpelése és sodrása. A termékválasztékban megtalálhatók a többeres, árnyékolt, koaxiális és szalagkábelek konfekcionálására való automaták, valamint a zsugorcsövek, vezetékek feldolgozására szolgáló és egyéb gépek is. Találunk megoldásokat a forrasztás és a hegesztés automatizálására, továbbá kábelek kompaktálására és préselésére. A cég kábeltároló megoldásai, például a kábeltekercselő gépek gyerekjátékká teszik a kábelek kezelését. A csupaszítógépek között összetett szigetelések feldolgozására alkalmas specializált készülékek, pneumatikus és lézeres csupaszítókészülékek is megtalálhatók.

A keverő-, mérő- és adagolórendszerek iránt támasztott igények korai felismerésének köszönhetően ugyanakkor az ezekre a feladatokra nyújtott megoldások nyújtják a Thonauer Csoport másik legfontosabb tevékenységi körét. Az 1 és 2 komponensű poliuretán tömítések alacsony vízabszorpciót, magas kompressziós rugalmasságot és egyenletes felületet biztosítanak, de a cég kompetenciájában az alacsony nyomású fröccsöntés is megtalálható.

A termékválasztékot az EMC-árnyékoló anyagok és Display-ablak-megoldások teszik igazán teljessé. Elektromos vagy elektronikus termékek fejlesztésénél az elektromágneses sugárzás megakadályozása jelentős szerepet játszik a tervezési folyamatban. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) területén megjelenő megoldások ezért fontos, figyelembe veendő alapelveket jelentenek a gördülékeny folyamattechnika számára. A Komax Thonauer által kínált EMC-árnyékoló anyagokhoz elektromosan vezető elasztomerek, elektromosan vezető textiltömítések és réz-berillium anyagú érintkezőszalagok, érintkezőrugók tartoznak. A kínálatot NYÁK-lapra szerelt alkatrészek árnyékolóbúrái és műanyag készülékházak bevonatához szolgáló elektromosan vezető lakkok (például rezet, nikkelt tartalmazó vezetőképes lakkok) is kiegészítik.

Van élet az autóiparon túl is

Ez az átfogó termékválaszték számos iparágban képes termelékenységnövekedést kiváltani, és a magyar ipar növekvő diverzifikáltsága folyamatosan növeli a Komax Thonauer Kft. piaci lehetőségeit. Magyarországon a lámpatestek gyártása során már Alpha 530 automata krimpelőgép végzi a vezetékmegmunkálást, a középfeszültségű kapcsolóberendezések kábelkorbácsaihoz pedig szintén egy, a Thonauer által szállított Komax Zeta 640 automata kábelkonfekcionáló gép készíti a vezetékeket.

Zeta 640 automata kábelkonfekcionáló gép Különböző kábelek és csatlakozók átszerszámozás nélküli automatikus feldolgozása. Segítségével akár az 1 db-os kötegnagyság is különösebb erőfeszítés nélkül elérhető. A kézi feldolgozással összevetve a feldolgozási idő akár 50%-kal is rövidül. A tervezőszoftvertől a gyártásig tartó adatáramlás csökkenti a hibalehetőségeket és növeli a hatékonyságot. A folyamat végén a megfelelő kábeleket a megfelelő sorrendben, a kívánt jelöléssel ellátva kapjuk, megkönnyítve a további felhasználást. Feldolgozóállomások Krimpelés, tömítőgyűrű-beültetés, sodrás, ónozás, sleeve-beültetés, dupla megfogó, érvéghüvelyezés, MIL-krimp, hegesztés, ultrahangos kompaktálás Minőségbiztosítás Integrált krimpmagasság- és kihúzóerő-mérés, krimpelésierő-felügyelet, toldásérzékelés, bevágásérzékelés, anyagváltás-érzékelés és alapanyag-verifikáció, tüllepozíció-ellenőrzés, kontaktvégfigyelés

A korábban teljes egészében manuális módon végzett munkafolyamatokhoz képest az automatizálás legalább 25-30 százalékos kapacitásnövekedést eredményezett, de az előnyök nem merülnek ki ebben. A gyakorlati tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az automata kábelfeldolgozó gépekkel jelentős, akár 50 százalékos anyagmegtakarítás is elérhető. Mindezen járulékos előnyök a vártnál is rövidebbre teszik a beruházások megtérülési idejét. Felkészül tehát a háztartási gépek vagy éppen az orvostechnikai eszközök gyártása; a Komax Thonauer Kft. szeptemberben újrainduló szakmai rendezvényein mérnök legyen a talpán, aki talál olyan megoldást, ami ne okozna hatékonyságnövelést a saját üzemében is!

Visszatérő bizalom a korlátozások feloldása után

„A koronavírus-járvány hatására bevezetett korlátozások és a távolságtartásra vonatkozó rendelkezések hatására átmenetileg mi is felfüggesztettük a személyes kapcsolattartást a partnereinkkel – mondta Alcsuti Bálint, a Komax Thonauer Kft. értékesítési vezetője. – Nyár elején azonban minden kezdett visszatérni a rendes kerékvágásba, vagyis mi is meg tudjuk látogatni az ügyfeleinket, és ők is fel tudják keresni a bemutatótermünket. Az elmúlt hónapokban döntően telefonon és online tartottuk a kapcsolatot, amiben nagy segítségünkre volt az, hogy a bemutatótermünk a www.thonauer.com/hu/ oldalon virtuálisan is körbejárható, és minden információ lekérdezhető az ott kiállított gépekről. A termékkörünkből is kifolyólag az online értékesítés nem játszik nálunk jelentős szerepet, az ügyfeleink szeretik személyesen megtekinteni, adott esetben kipróbálni a berendezéseket, ezenkívül mi is szeretünk a gyártás közelében lenni, hogy lássuk, milyen hasznos megoldásokat javasolhatunk a termelékenység növeléséhez. Részben ezért is vártuk a korlátozások feloldását.”

A cég számára hagyományosan jelentős piaci keresletet generáló autóipar beruházási kedve látványosan visszaesett, minden döntéshozatal hosszabb időt vesz igénybe, ezért más iparágakban igyekeznek behozni az autóiparban kiesett forgalmat. Az reménykeltő, hogy az autóiparban is megindult a visszarendeződés, vagyis a pozitív folyamatok lassan, de – a remények szerint – biztosan haladnak a maguk útján. Ebben az elérhető EU-pályázatok is szerepet játszanak, de ezek elbírálása és kifutása még a jövő zenéje.

„A terveink szerint szeptembertől havonta egy rendezvényt szeretnénk tartani a bemutatótermünkben, amiket egy-egy iparági „forró pont”, aktuális témakör köré szerveznénk – tette hozzá Alcsuti Bálint. – Nagyon óvatosan fogalmaznék arról, hogy mennyire nyitott az ipar a személyes találkozóra, mert tény, hogy még nem mindenhol van erre lehetőség. Azt látjuk, hogy ezen a téren is egyre nagyobb a nyitottság, így bízunk abban, hogy az őszi rendezvénysorozat nem számít majd elhamarkodott lépésnek. Úgy érezzük, hogy a partnereink nagy részében már megvan a hajlandóság és az igény a személyes kapcsolattartásra.”

