Jövőkép az adatkezelésen keresztül

A sokoldalú szoftverplatform heteken belül megtérülést (ROI) jelent a gyártók számára

Az ipari dolgok internete (IIoT) felgyorsítja a gépek összekapcsolása körüli változások ütemét. Ennek ellenére egy új jelentés szerint a gyártók kevesebb mint 30%-a alkalmazza széles körben az Ipar 4.0 technológiáit. Itt Bijal Patel, a fémforgácsolásban világelső Sandvik Coromant vezető digitális megmunkálási szakértője azt javasolja a gyártóknak, hogy kezdjék el meghallgatni a gépek mondanivalóját a műhelyekkel összekapcsolva őket.

Az IIoT talán jobban érintette a gyártást, mint bármely más iparágat. Az IIoT piaca növekedni fog a 2019-es 68,8 milliárd USD-ről 2024-re 98,2 milliárd USD-re, másfelől pedig az IoT Analytics nemrég kiadott Industry 4.0 & Smart Manufacturing Adoption Report (Jelentés az Ipar 4.0 és az intelligens gyártás elterjedéséről) tanulmánya szerint a gyártók körében még mindig alacsony az Ipar 4.0-technológiák elterjedtsége.

Az átalakulás a lineáris üzemi összeállításokból dinamikus és összekapcsolt rendszerré napjaink egyik legnagyobb kihívása a műhelyek számára. Néhányan nem biztosak abban, hogy az Ipar 4.0 hogyan illeszkedik a bevett módszereikhez. Sokan úgy vélik, hogy az Ipar 4.0 hozzáadása a meglévő gyártási összeállításokhoz drága – pedig ez valójában nem szükségszerű. Más gyártók pedig nem látnak okot a meglévő szerszám-összeállítások és folyamatok frissítésére.

Az adott vállalkozások a digitalizáció átfogó útjának más szakaszaiban járnak, és más konkrét elképzelésük van a digitalizáció megvalósítására.

De el kell határozniuk magukat, mivel a COVID-19 továbbra is kiszámíthatatlan jövőt jelent az ipar számára. A nemrég megjelent COVID-19: Rövid tájékoztatójában, a McKinsey & Company elemző a gyártók számára közelgő klímaváltozást a „következő normának” nevezi, ahol a gyártók kiszámíthatatlan és tartós elmozdulásokra számíthatnak a vásárlói piacokon.

A jelentés szerint rugalmasságra lesz szükség, ha a gyártók gazdaságilag és társadalmilag életképes úton kívánnak haladni. A Pricewaterhouse Coopers (PwC) saját COVID-19: Mit jelent az ipari gyártás számára? jelentése azt javasolja a vállalatoknak, hogy terjeszkedjenek új iparágakba – és használják ki az új bevételi források előnyeit – vagy azért, mert a megszűnő piacok erre kényszerítik őket, vagy azért, mert egyszerűen lehetőséget látnak.

A gyártóknak alkalmazniuk kell ezeket a koncepciókat a meglévő folyamatok adaptálásához, és ezt gyorsan és költséghatékonyan kell megtenni. De hogyan?

Több adat, több probléma?

Szerencsére az egyik megoldás sokoldalú – mégis egyszerű – megközelítést alkalmaz. A Sandvik Coromant először az Egyesült Államokban, Chicagóban a 2018-as International Manufacturing Technology Show (IMTS) rendezvényen mutatta be a CoroPlus® MachiningInsights platformját, amely a vállalat CoroPlus hálózati csatlakozási szoftvercsomagjának kibővítése. A platform célja, hogy a gyártók jobban átláthassák a CNC-szerszámgépeket és a megmunkálási folyamatokat, és hogy biztosítsa az állásidők és az elégtelen hatékonyság gyakori okainak elemzéshez, azonosításához és kiküszöböléséhez szükséges eszközöket.

Egy ilyen platform hasznos lesz, mivel az Ipar 4.0 és az ipari dolgok internete (IIoT) is felgyorsítja a változásokat gépek hálózati kapcsolatainak tekintetében. A válasz a kezelendő adatok mennyiségében rejlik. A gyártási adatok elemzéséhez bármely Ethernet-porttal rendelkező CNC nagyobb mennyiségben küldhet információt a MachiningInsights-nak, mint amennyit a legtöbb CNC-műhely manapság gyűjt, hogy javítsa a műhelyek hatékonyságát és az általános eszközhatékonyságot (OEE).

Amint a különböző gyártók az IIoT-útjuk különböző szakaszaiban járnak; a 10–15 évesnél fiatalabb gépek valószínűleg már csatlakoztathatók a hálózathoz, és vannak olyan adapterek, amelyek felkészítik a régebbi gépeket erre. Az MTConnect (a gyártási műszaki szabvány a folyamatinformációk numerikus vezérlésű szerszámgépekből történő lekérésére) az az elterjedt protokoll, amelyen keresztül kommunikálni lehet a Sandvik Coromant CNC-szoftverével. A szokásos kommunikációs protokollok segítségével más típusú gyártóberendezésekhez is csatlakozhat.

A biztonság kérdése

Az MTConnect egyik olyan tulajdonsága, amely csodálkozásra készre, hogy csak egyirányú kommunikációt tesz lehetővé. Egyes üzemvezetők hátránynak tekinthetik a kétirányú kommunikáció helyett az egyirányú kommunikációt. A Sandvik Coromant elismeri az érvet, de az MTConnect fejlesztőinek kiváló okai voltak arra, hogy egyirányúvá tegyék.

A műhelyekben végzett sokéves tapasztalataim alapján még mindig megkérdőjelezem, hogyan irányíthatjuk távolról azokat a berendezéseket, amelyek körül emberi lény áll, miközben garantáljuk a biztonságukat is. Az egyirányú kommunikáció határozottan a felhasználó kezébe adja az irányítást, az egyszerűbb és biztonságosabb megközelítés érdekében.

A biztonság további kérdése, hogy a kétirányú kommunikáció kiberbiztonsági szempontból megnehezíti a szerszámgép felügyeletét. Sok mai CNC-n Microsoft Windows fut, amely történelmileg közismerten sebezhető. Az adatáramlás egyirányú kommunikációra korlátozásával segítünk bezárni ezt az ajtót, és biztosítani, hogy egy üzlet millió dolláros multitasking gépe ne essen váltságdíj-követelés áldozatául!

Jobb hozzáférés

Indítása óta a MachiningInsights már bizonyított a műhelyekben. A MachiningInsights bevezetése előtt a műhelyfelügyelő minden reggelt azzal töltött, hogy beírta az előző nap termelési teljesítménymutatóit egy táblázatba, majd ezeket az információkat elküldte a vezetőségnek, valamint a műhelyi személyzetnek.

Ha a gépkezelő beállítja az előtolás felülbírálását, vagy egy szerszám eltörik, vagy ha a gép adott ideig tétlen, a MachiningInsights lehetőséget nyújt a felhasználóknak e-mail- vagy SMS-figyelmeztetések konfigurálására a több tucat feltétel vagy esemény bármelyike alapján, amelyek csak néhányat jelentenek a gépleállásokban szerepet játszó mindennapi helyzetek közül.

A platform előre konfigurált jelentésekkel és irányítópultokkal érkezik, hogy az ügyfelek gyorsan megkezdhessék a használatot, ezek azonban szabadon módosíthatók, illetve újak is felépíthetők a semmiből. A felhasználók bejelentkezhetnek MachiningInsights-webhelyükre, és megtekinthetnek mindent, amihez hozzáférést engedett a műhely rendszergazdája. Aki meg akarja tekinteni ezeket az adatokat, az valós idejű irányítópultokat vagy jelentéseket nyithat meg, és láthatja, mi történik jelenleg, nem csak a tegnapi adatokat. A felügyelőnek most több ideje van az információk alapján cselekedni, ahelyett, hogy egyszerűen történelmi célokból gyűjtené azokat.

Ha a gyártók már rendelkeznek egy vállalatierőforrás-tervező (ERP) rendszerrel, és el akarják kerülni egy másik szoftvercsomag telepítését, a Sandvik Coromant rendelkezik egy szabványos alkalmazásprogramozási felülettel (API), amelyet a technológiákban jártas műhelyek használhatnak a MachiningInsights más szoftverekkel történő összekapcsolásához. Biztonságos, könnyen beállítható, a Sandvik Coromant támogatásával vagy anélkül is elvégezhető.

Mint minden szolgáltatásként nyújtott szoftver (SaaS) esetében, a platformszinten és a felügyelendő gépek száma alapján adódik egy elhanyagolható előfizetési díj – kis ár a jobb láthatóság, a könnyű használat és a lényegesen jobb folyamatos fejlődési lehetőségek érdekében. A befektetésmegtérülés jellemzően hetekben vagy hónapokban mérhető, nem pedig években.

Új módszerek az automatizálásra

Szintén a COVID-19: What it means for industrial manufacturing (COVID-19: Mit jelent az ipari gyártásra nézve) jelentésében, a PwC azt javasolja a gyártóknak, hogy: „Számoljanak tanulási görbével, amikor a vállalatok új munkamódszereket dolgoznak ki, amelyek további távoli munkavállalókat és automatizálást vonnak be a műhelyekbe.”

Felügyelet nélküli vagy kevés felügyelettel végzett műveleteket futtató műhelyek esetén a MachiningInsights nyomon követheti az orsó- és szervoterheléseket, a makrováltozókat és az üzemállapotot, valamint ha a gép megfelelő érzékelőkkel van felszerelve, a hőmérsékletet, a teljesítményt és egyebeket.

A MachiningInsights egy előfizetésen alapuló SaaS, amelyet távolról telepített a Sandvik Coromant. Miután az ügyfelek azonosították a monitorozni kívánt gépeket, a szolgáltatás telepítéséhez hozzáférést adhatnak a Sandvik Coromantnak a szerverükhöz a TeamViewer vagy hasonló távoli asztali szoftver segítségével.

Az IIoT folytatja gyors terjedést, és számtalan termelékenységi, nyereségességi és karbantartási előnyt tesz elérhetővé azoknak a műhelyeknek, amelyek hajlandók legyőzni vonakodásukat az Ipar 4.0 alkalmazásával szemben. A sokoldalú, mégis egyszerű szoftverek használatával és egy olyan megbízható szerszámspecialistákkal együttműködve, mint a Sandvik Coromant, a gyártók a saját elképzelésük szerint vezethetik be a digitalizációt – és csatlakozhatnak a gyártók azon 30%-ához, amelyek felkészültek a kiszámíthatatlan jövőre.

