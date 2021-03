Jövőbiztos belépés a 6-oldalas készremunkálás világába – CLX 450 TC világpremier

Az új, compactMASTER maró-eszterga főorsóval felszerelt CLX 450 TC-vel a DMG MORI az univerzális esztergálás egyre növekvő igényeire kíván válaszolni.

Címkék: CLX 450 compactMASTER DMG MORI eszterga esztergálás esztergálás fémmegmunkálás forgácsolás

A DMG MORI univerzális szerszámgépei számos CNC művelet elengedhetetlen részét képezik, immár hosszú évtizedek óta. Az új CLX 450 TC-vel, a szerszámgépgyártó pedig ismét sikerrel járt az univerzális esztergálás újraértelmezésében. A kisebb mennyiségek és nagyobb alkatrészváltozatosság szükségével növekvő gyártási igények kielégítése érdekében a DMG MORI a CLX TC-vel egy új sorozatot hoz létre, amely a hagyományos szerszámtárat egy compactMASTER maró-eszterga főorsóval felszerelt B-tengellyel helyettesíti. A gépben egy szerszámtárral ellátott automata szerszámváltó, a szokásos nagy teljesítményű főorsó és egy szegnyereg vagy opcionálisan egy ellenorsó kapott helyet. Ez a világpremier tehát tökéletes belépést kínál a 6-oldalas készremunkálás világába.

„Az elmúlt néhány év egyértelműen bizonyította, hogy a maró-esztergákra egyre nagyobb igény mutatkozik” – mondta el Harry Junger, a GILDEMEISTER Drehmaschinen ügyvezető igazgatója a piaci fejleményekkel kapcsolatban. Az alkatrészek komplexitása folyamatosan növekszik, emellett pedig továbbra is prioritást élvez a beállítási idők csökkentése, tette hozzá. „Szerszámgépgyártóként erre nagyobb technológiai integrációval válaszolunk, amit a CLX 450 TC világpremierje is tökéletesen demonstrál.”

A CLX 450 TC a tökéletes belépő a 6-oldalas készremunkálás világába

Az új CLX 450 TC központi eleme a compactMASTER maró-eszterga főorsóval felszerelt B-tengely. Az Y-tengelynek köszönhetően még az alapfelszereltséggel is biztosított az excenteres megmunkálás, az akár 60 – standardként 30 – férőhelyes szerszámtár pedig számos különböző alkatrész gyártását teszi lehetővé, folyamatközi szerszámbeállítások nélkül. A szerszámok természetesen a megmunkálással egyidőben be- és kipakolhatók, ami még tovább csökkenti a beállítási időket.

A B-tengelyes gépkoncepció mindössze egy-egy szerszámot igényel a fő- és ellenorsóhoz

„A B-tengelyes gépkoncepció mindössze egy-egy szerszámot igényel a fő- és ellenorsóhoz” – magyarázza el Harry Junger. Majd hozzáteszi, hogy a több szerszámos kialakítás és testvérszerszámok használata is lehetséges, így semmi nem állhat a rugalmas automatizáció és felügyelet nélküli műszakok útjába. A compactMASTER főorsó hasonló előnyöket kínál CNC maráshoz: mindössze egy szerszám áll rendelkezésre a sugár- és tengelyirányú maráshoz, nincs szükség speciális szögfejre és még komplex megmunkálásokra is lehetőség nyílik a standard szerszámokkal.

A compactMASTER főorsóval felszerelt B-tengelynek köszönhetően, a CLX 450 TC szerszámgépek rendkívül termelékeny megmunkálását tesznek lehetővé, komplex alkatrészek esetén is.

Harry Junger szerint, a B-tengely a folyamatstabilitás szempontjából is előnyös: „Lehetővé válik a munkadarab szerszámgépben történő, átfogó mérése. A főorsó felett, a munkatéren kívül egy integrált szerszámbemérő eszköz is található.” Mindennek köszönhetően az ütközések kockázata is elenyésző. Az 1.100 mm-es esztergálható hossz és a 400 mm-es átmérő mindemellett számos különböző alkatrész megmunkálásának teret ad.

Vezérlés tekintetében, a CLX 450 TC a felhasználóbarát SIEMENS 840D solutionline-nal és egy 19 hüvelykes érintőpanellel van ellátva. A DMG MORI CNC megmunkáláshoz kínált exkluzív technológiai ciklusai akár 60 százalékkal is gyorsíthatják a kezelést, ellenőrzést és programozást. „A technológiai know-how bele van építve a programba, a párbeszéd-vezérelt programozás pedig minimálisra csökkenti a lehetséges hibákat” – teszi hozzá Harry Junger. Meg van győződve arról, hogy a CLX 450 TC egy jövőbiztos, átfogó megoldáscsomag: „Ez a maró-eszterga egyesít mindent, amire az ártudatos felhasználóknak szüksége lehet az elkövetkező évtizedben.”

