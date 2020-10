Ismerje meg a holnap automatizálás technikáját

Precízen illeszkedő robotikai hajtásrendszerek

Címkék: hajtás hajtásrendszer hajtástechnológia ipari robot megfogó mozgásvezérlő rendszer robot robotika

Napjainkban már elképzelhetetlen a világunk robotok nélkül. Egyformán sokrétűek azon felhasználási területek, amelyeknek a robotok folyamatbiztonságára, megbízhatóságára, valamint költséghatékonyságára van szükségük.

A FAULHABER hajtásrendszerei nagy szerepet játszanak ezeknek a követelményeknek a teljesítésében, robusztus és kompakt kivitelükből adódó tartósságuk és teljesítményük pedig továbbra is nagy hatással vannak a felhasználókra. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a meghajtórendszerek széles körben alkalmazhatók a csatornákban használt robotoktól és a távvezérelt manipulátoroktól kezdve a handling és logisztikai robotokon át a sebészeti alkalmazásokig, valamint a végtag protézisekig.

A mindössze 22 mm átmérőjű, integrált mozgásszabályozóval felszerelt kefe nélküli egyenáramú motorokkal a mechatronikus megfogórendszerek könnyen elérhetik pneumatikus társaik teljesítményét. (Szerzői jog: Schunk)

Függetlenül attól, hogy nagy dinamikára vagy pontos pozicionálásra van-e szükség, a termékkínálat több mint 25 millió lehetséges kombinációt tartalmaz mikrohajtásokkal, optikai, mágneses vagy abszolút jeladókkal, valamint a különféle interfészekkel rendelkező sebesség- és mozgásszabályozókkal. A FAULHABER szinte mindig a tökéletes megoldást képes biztosítani. A technológiai konstrukciós készlet ugyanakkor az alkalmazás-specifikus egyedi igények teljesítésének alapját is képezi, megkönnyítve ezzel a robotika további fejlődését.

A TORU logisztikai robot az autonóm mozgást és a robotikai feladatokat ötvözi. Az árukat negatív nyomással emeli le az állványról. A vákuum alkalmazása előtt a polc alja és a logisztikai robot közötti rést egy fémnyelv zárja le. A FAULHABER kefe nélküli DC-szervomotorjait a nyelv meghosszabbítására és a megfogókar mozgatására használják. (Szerzői jog: Magazino)

Megfogás sűrített levegő nélkül

A gyors és erőteljes, kicsi megfogórendszerek korábban mindig pneumatikus működésűek voltak, mivel a sűrített levegővel nagy mennyiségű nyomást lehet gyakorlatilag időeltolódás nélkül továbbítani. A pneumatikához szükséges bonyolult infrastruktúra azonban már a múlté. A mindössze 22 mm átmérőjű, integrált mozgásszabályozóval felszerelt kefe nélküli egyenáramú motorokkal a mechatronikus megfogórendszerek könnyen elérhetik pneumatikus társaik teljesítményét.

Pontosan illeszkedő megoldás a föld alatt vagy a raktárban

A mikrohajtásokat a csatornarendszerekben is használják. A mindössze 15 mm átmérőjű egyenáramú motorok és az ellenőrző robotokra szerelt nemesfém kommutációs rendszer meggyőzően demonstrálják, hogy mennyire teherbírók, ütésállóak és robusztusak azok a mindennapi használat során. A kis meghajtók ezeket a jellemzőket a logisztikában is visszatükrözik. Ebben az iparágban a termékek tárolásával, visszakeresésével, és feladásra való előkészítésével kapcsolatos egyre több munkalépést már az intelligens robotok végzik el. A logisztikai robotként használt, emelőoszlopot és megfogót tartalmazó tipikus egység egy meghajtóegységet tartalmaz, amely állhat például kefe nélküli DC-szervomotorokból is, beépített mozgásvezérlővel és bolygókerekes hajtóművel. Emelőoszlopban használva ez a kombináció pontos pozícionálást biztosít a tárolás vagy a visszakeresés során – mindezt folyamatos üzemben, állandó terhelésváltozások mellett. A kis FAULHABER hajtásrendszerek tehát a robotika szinte minden területén képviseltetik magukat.

www.faulhaber.com