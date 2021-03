Ipar 4.0 Haas módra

Bárki számára elérhető az automatizálás

Minden ipari forradalom a termelékenység növelését célozta. Az első ipari forradalom során létrehozott új technológiák – beleértve a szerszámgépeket is – egy gépesített világgal könnyítették meg az emberek életét. A jelenleg zajló ipar 4.0 célja a magasabb termelékenység és a nagyobb hatékonyság megteremtése a meglévő és új technológiák intelligens platformokkal történő összekapcsolásával.

Mi az aktuális piaci trend, avagy miért van egyre nagyobb igény az automatizálásra?

Ipar 4.0 rendszerek;

Kevesebb és/vagy kevésbé képzett szakemberek;

Monoton munkák népszerűtlensége (nagyobb lehetőség az értékteremtő munkára).

Mikor hatékony egy automatizálás?

Műszakilag teljes mértékben megoldja a „feladatot”;

Könnyen kezelhető;

Gyors beavatkozás és problémaelhárítás;

Gyors gazdasági megtérülés;

Milyen eszközökkel és szoftveres megoldásokkal támogatja a Haas az integrálhatóságot?

Az összes új Haas gép képes arra, hogy adatokat küldjön a gép vezérléséről a központosított adatrendszerbe, lehetővé téve az integrációt az új vagy meglévő ipar 4.0 környezetekkel. A több alkatrész befogását lehetővé tevő rögzítőrendszerek, az intuitív szoftverek, az automata alkatrészbetöltő megoldások és a teljesen integrált robotok a következő szintre emelik a fémmegmunkálás világát.

A rendszerintegrátort nem igénylő, gyorsabban és kisebb költséggel megvalósítható plug-in-play megoldások hatékony megoldást jelentenek a multinacionális vállalatok és a kkv-k számára egyaránt.

MyHaas

A MyHaas segítségével gyorsan beállítható és kezelhető a géppark, figyelemmel kísérhető a gépek állapota, és online alkatrészeket is rendelhetünk. A MyHaas részletes gépinformációkat is tartalmaz, beleértve a sorozatszámokat, a gyártási dátumokat, a garancia kezdetét/végét és a gép opcióinak részleteit.

HaasConnect

A HaasConnect mobilfelügyelet minden Haas gép alapfelszereltségének számít, és azonnali riasztásokat küld e-mailben és IOS/Android értesítésekkel a gép állapotáról, a leállásokról és a felülírásokról. A HaasConnect valós idejű gépfigyelést is biztosít a MyHaas portálon keresztül.

Kapcsolódás

A gépek csatlakoztatása az internethez az ipar 4.0 egyik alapköve. Minden Haas gép tartalmaz beépített Ethernet- és WiFi-csatlakozást, gyors és megbízható kapcsolatot biztosítva a fájlmegosztáshoz és az adatcseréhez. A Haas vezérlőn vezetékes és vezeték nélküli hálózatokat is fel lehet állítani.

Haas vezérlő

A felhasználóbarát Haas CNC beépített funkciói gyors és egyszerű programozást és kezelést tesznek lehetővé.

M-kód-kijelző; M130

A Haas M130 kijelző hatékony eszköz a gépkezelőkkel és a programozókkal való kommunikációhoz közvetlenül a Haas vezérléséből, amikor egy NC-program fut. Az M130 segítségével előhívhatók a beállítási utasítások, az eszközlisták, az alkatrészképek, a gyártási információk és egyebek.

WiFi-kamera

A gépházba telepített WiFi-kamera lehetővé teszi a megmunkálási folyamatok egy mobileszközről történő távoli felügyeletét. A WiFi-kamera bármilyen Haas gépre másodpercek alatt telepíthető.

Vezeték nélküli intuitív tapintórendszer

A Haas vezeték nélküli intuitív mérőtapintójával (WIPS) gyorsan és egyszerűen határozható meg az eltolás mértéke, és ellenőrizhető a munkadarab mérete. A WIPS automatizálja a beállítási folyamatot, és leegyszerűsíti az adatgyűjtést a folyamatszabályozáshoz.

64 GB kibővített memória

A memória lehetővé teszi nagy programok és médiafájlok közvetlenül a gépen történő tárolását, így nincs szükség külső tárolóeszközre. A vezérlőn tárolt videók és képek megkönnyítik a gépkezelő mindennapi munkáját.

Távvezérlő-fogantyú érintőképernyős kijelzővel

Az érintőképernyős kijelzővel ellátott távvezérlő-fogantyúval a gép állandó felügyelete mellett állíthatjuk be vagy cserélhetjük a munkadarabokat.

Automatikus munkadarab-adagoló (APL)

Az APL automatikus munkadarab-adagoló zökkenőmentesen illeszkedik a Haas vezérléshez. Beüzemelése egy egyszerű és intuitív kezelőfelület segítségével történik, ami grafikák, animációk és részletes szövegek felhasználásával vezeti végig a gépkezelőt az APL gyors beüzemeléséhez és programozásához szükséges lépéseken. Így nincs szükség külön képzésre vagy integrátorra. Akár nagy mennyiségű termelést, akár kis mennyiségű megmunkálást végzünk gyakori váltásokkal, vagy egyszerűen csak beavatkozás nélküli megmunkálást szeretnénk, a teljesen integrált palettatárral felpörgethetjük a termelékenységet. A Haas vezérlő egy egyszerűsített Palettaütemezési táblázatot is tartalmaz, lehetővé téve a palettaütemezési funkciókat egyetlen, külön erre szolgáló képernyőn.

Haas Robot Package 3

2020 novemberében adtunk hírt a Haas saját fejlesztésű robotrendszeréről, amivel néhány óra alatt létrehozható a Haas kis függőleges megmunkálóközpontok és az ST-10 – ST-25 esztergaközpontok átfogó automatizálása. Most megjelent a Haas Robot Package 1 nagytestvérének számító, szintén teljesen integrált és plug-and-play, de már 50 kg teherbírású Haas Robot Package 3 robotrendszer. A csomag egy 6 tengelyes robotból, egy szerelőállványból, egy szoftveres interfészből (a Haas gépen keresztüli közvetlen vezérléshez), egy elektromos interfészdobozból, a biztonságtechnikai elemekből, valamint a szükséges mágnesszelepekből, hardverekből és kábelekből áll. Az automatikus működésű ajtó itt is feltételnek számít. A Haas Robot Package 3 az NGS-s (új generációs vezérlős) gépekhez utólag is rendelhető, így gyorsan és a lehető legkisebb kockázattal automatizálhatók a Haas gépek:

közvetlen kapcsolat a Haas vezérlővel;

az összes beállítást és kezelést a Haas vezérlő és a távvezérlő kar végzi;

alapfelszereltségként egy, opcionálisan kettő megfogó;

7 kg teherbírás;

FANUC M-710iC / 50 6 tengelyes robotkar;

CE-jelölésű biztonsági védőkerítés;

nincs szükség a külső gyártók által használt komplex PLC-kapcsolatokra.

Az automatikus munkadarab-mozgató robot kibővített képességekkel rendelkezik, amelyek sok sztenderd megoldás képességeit meghaladják:

az alkatrész megfordítása;

a munkadarab több helyről történő felvétele (szállítószalagos termékmozgatás lehetővé tétele stb.);

betöltés és kirakodás több pozícióból (fő- vagy mellékorsó, több satu).

Az 50 kg teherbírású Haas Robot Package 3 robotrendszer

Robotprogramozás a Haas vezérlőből

Egy 6 tengelyes robot CNC-géppel történő integrálásához hagyományosan egy integrátorra, számos panelre és alkatrészre volt szükség, aminek jelentős költségvonzata volt. Az opcionális Haas Robot Interface használatával ezek egyikére sincs szükség, mert minden a meglévő Haas Ethernet-kapcsolat, a Haas vezérlés és a távirányítós léptetőfogantyú segítségével történik:

növeli a Haas gép termelékenységét;

mindenre kiterjedő interfész plug-and-play képességekkel, amelyek leegyszerűsítik a munkadarab-mozgató robotok integrációját;

nincs szükség további M-kódos kimenetekre vagy a külső gyártók által használt komplex PLC-kapcsolatokra.

