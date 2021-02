Interaktívan, élőben és digitálisan Pfrontenből

A szerszámgépipar hagyományos szezonnyitó rendezvénye digitálisan, élő prezentációkkal, és a 25 kiállított berendezést felsorakoztató digitális bemutatóteremnek köszönhetően még interaktívabban köszöntött be

2021. február 2–4. között rendhagyó pfronteni nyílt napokat szervezett a DMG MORI. Az iparág úttörő tendenciái és fejlesztései élő prezentációk, valamint szakértői előadások során mutatkoztak be. Kezdésképp a 2021-es világpremierek mutatkoztak be, az ezt követő napok pedig az automatizációra és a digitalizációra fókuszáltak, így a jövőbiztos gyártás teljes értékláncát sikerült bemutatni. A „Találkozzon Kapcsolattartójával” mottó értelmében a látogatóknak lehetőségük nyílt kapcsolattartóikkal specifikus témák online megvitatására is. A Digitális Bemutatóteremben pedig több mint 25 berendezést és csúcstechnológiás szerszámgépet nézhettünk meg, köztük többet automatizált gyártómegoldással.

Élő prezentációk és szakértői előadások a pfronteni Technológiai Központból

„Amíg csak korlátozott mértékben van lehetőségünk fizikai eseményeket rendezni, addig az ügyfeleinkkel és az érdeklődőkkel folytatott interaktív kapcsolattartásra összpontosítunk – mondta el a digitális rendezvényről Irene Bader, a DMG MORI Global Marketing igazgatója. – Ezért fejlesztünk folyamatosan a digitális termékbemutatók területén.” A népszerű élő prezentációk szakértői előadásai piacspecifikus tartalommal kiegészítve voltak elérhetők, aminek keretein belül a nézők élőben tehették fel a kérdéseiket a pfronteni stúdiókban lévő előadóknak.

A megnövelt interaktivitásnak hála a nézőket most még specifikusabban lehetett kiszolgálni az egyes témák bemutatásakor. Az ügyfelek és érdeklődők a „Találkozzon Kapcsolattartójával” mottóval személyes online videóbeszélgetéseket folytathattak kapcsolattartójukkal, hogy még jobban el tudjanak mélyülni egy-egy témában. Így lehetőség nyílt a Digitális Bemutatóterem közös megtekintésére is. Dr. Masahiko Mori, a DMG MORI COMPANY LIMITED elnöke és Christian Thönes, a DMG MORI AKTIEN-GESELLSCHAFT igazgatóságának elnöke interjúval nyitották meg az eseményt, a jövő legfontosabb szakterületeire fókuszálva: Digitalizáció, Automatizáció és Fenntarthatóság.

CLX 450 TC univerzális esztergaközpont

Digitalizáció: Innovatív szoftveres termékek a jövőbiztos gyártói környezetért

Az ipari digitalizáció továbbra is gyorsuló tempóban terjed; a szerszámgépgyártásban általánosan, és főként a DMG MORI-nál. A technológiai vezető célja lehetővé tenni ügyfelei számára a teljes folyamatlánc átfogó, holisztikus digitalizációját. Élen a vállalat üzleti modelljének eredendő központját jelentő csúcstechnológiás gépekkel, a DMG MORI az évek során dinamikusan bővítette kompetenciáit. A digitális termékek és szolgáltatások spektruma a szerszámgépek intelligenciájától és hálózatosíthatóságától kezdve a munka előkészítéséhez, a gyártástervezéshez, valamint a karbantartáshoz és javításhoz szükséges adatalapú rendszereken és a vállalati hálózatok akadálymentes integrációján át egészen a decentralizált értékteremtő rendszerekig terjed. A DMG MORI Digital GmbH szakemberei a konzultációtól az új üzletmodellek partnerségre építő létrehozásáig kísérik a felhasználókat.

Automatizáció: Nagyobb rugalmasság és hatékonyság a PH Wheellel és a TH-AGV-vel

Az automatizált gyártófolyamatok sokkal többre képesek, mint a munkaerőköltség csökkentése: növelik a hatékonyságot, a minőséget és a rugalmasságot is. A DMG MORI kínálatában szinte minden CNC-szerszámgép elérhető valamiféle automatizált gyártómegoldásként, melyek választ jelenthetnek a termelékenység és rugalmasság iránti növekvő igényekre. A DMG MORI automatizációs portfóliójának legfrissebb újdonságai közé tartozik először is az egyedi dobtáras szerszámtár bizonyított és szabadalmaztatott technológiáján alapuló PH Wheel palettakezelő rendszer. Másodszor a vállalat AGV (Automated Guided Vehicle = vezető nélküli szállítórendszer) portfólióját bővítő TH-AGV. A vezető nélküli szállítórendszer akár 16 öntőformát is képes önállóan a megfelelő szerszámgéphez szállítani.

M1 3-tengelyes univerzális CNC-marógép

CLX 450 TC Világpremier: 100%-kal csökkentett beállítási idő a B tengely faktornak köszönhetően

A DMG MORI univerzális szerszámgépei számos CNC-művelet elengedhetetlen részét képezik immár hosszú évtizedek óta. Az új CLX 450 TC-vel a szerszámgépgyártó ismét sikerrel járt az univerzális esztergálás újraértelmezésében. A kisebb mennyiségek és a nagyobb alkatrész-változatosság szükségével növekvő gyártási igények kielégítése érdekében a DMG MORI a CLX TC gépével egy új sorozatot hoz létre, melyben egy compactMASTER eszterga/maró orsó helyettesíti a B tengely hagyományos szerszámtárát. A gépben egy automata szerszámváltó, a szokásos nagy teljesítményű főorsó és egy szegnyereg kapott helyet. Utóbbi opcionálisan egy ellenorsóra cserélhető. A világpremier tehát tökéletes belépőt kínál a B tengely faktornak köszönhető csökkentett beállítási idő világába.

M1 Világpremier: Az új első osztály minden üzem számára

45 termékcsaládjával a DMG MORI a szerszámgépek rendkívül egyedi választékát kínálja ügyfeleinek világszerte, teljes lefedettséget biztosítva mindenféle fémfeldolgozó alkalmazáshoz. De még e rendkívül gazdag szelekció mellett is mindig nyílik lehetőség a fejlődésre és javításra. Ezt példázza az M1 világpremierje. A mindennapi használatra szánt, 3 tengelyes univerzális CNC-marógépnek minden üzemben ott a helye.

A gyártó cégeknek sokoldalúságot kell biztosítaniuk, de a lehető legalacsonyabb költségek mellett – pontosan ezt kínálja az M1. A világ üzemeinek új első osztályaként ez a világpremier kétségkívül a tömeggyártás piacát célozza meg. A nagy statikus és dinamikus merevség, a tökéletes csillapítás és nagy hőstabilitás igazán egyedivé teszi kategóriájában ezt a vertikális megmunkálóközpontot. Az eredmény pedig egyértelmű hozzáadott érték az ügyfél számára: az M1 még nehéz megmunkálási körülmények mellett is lenyűgözően teljesít, kiváló pontosságot és számottevően hosszabb szerszámélettartamot biztosít.

DMF 300|8 öttengelyes marógép

DMF 300|8 Világpremier: Állandó marási teljesítmény 3 000 mm-es úthosszon

A DMG MORI a DMF 200|8-cal egy teljesen új szintre emelte mozgóállványos sorozatát, amit most nagyobb testvérének, a DMF 300|8-nak a premierje követ. A megnövelt munkaasztalnak köszönhetően a felhasználóknak akár 3 000 mm hosszú darabok megmunkálására is lehetősége nyílik, ezzel még tovább növelhetik termelékenységüket. A partíciós opcióval két elkülönített munkatér kialakítására is lehetőség nyílik, amivel megszüntethetők a nem termeléssel töltött idők. Egy másik nagy előny az opcionálisan elérhető maró esztergálás. A DMF 300|8 elődje sikeres gépkoncepciójára épít: az állandó tartókar biztosítja az egyenletes marási teljesítményt a teljes munkaterületen, az újonnan kifejlesztett szerszámcsere pedig biztonságosan, a munkaasztal mögött történik, és akár 400 mm-es szerszámokkal is kompatibilis. A gépet az integrált hűtési koncepció teszi teljessé, amelynek hála a DMF 300|8 rendkívül hosszú távú termikus pontossággal rendelkezik.

