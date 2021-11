Intelligens varratvizsgálati eszközök

Hogyan váltsuk ki a mechanikus, időrabló és nehezen leolvasható varratmérőket?

Címkék: hegesztés hegesztéstechnika hegesztő lézer lézerszkenner lézertechnológia rehm Rehm Hegesztéstechnika Kft.

Mára kijelenthetjük: a hagyományos mechanikus varratmérőkkel a helyszínen végzett, ismétlődő varratgeometriára és kötéskialakításra irányuló méréseket részben elfelejthetjük. Automatizáljon Ön is!

Nem csap be senkit

A WikiScan 2.0 hordozható lézeres varratvizsgáló rendszer még a szubjektív kérdésre is objektíven válaszolna. Nem csap be senkit: se a hegesztőt, se a cégvezetőt, se a megrendelőt, se a végfelhasználót. Olyan, mint egy nagyra nőtt mobiltelefon. A használata is majdnem olyan egyszerű, de rettentő sokat tud, és emlékezik mindenre, amit lát!

Nem jelent problémát a sötét helyen lévő varrat sem, hiszen LED fényforrása van. Beépített lézerszkennerének és színes videókamerájának köszönhetően érintés nélküli, gyors és megbízható varratgeometria- és illesztésvizsgálatra képes. Ennek eredményeit dokumentálja, és összeveti az előre beállított tűréshatárokkal az előforduló hegesztési eltéréseket. Minden adat kimenthető, bármilyen okoseszközre, akár Excel-táblába is. Az adott méréshez írásos és hangjegyzet is csatolható.

Illesztések vizsgálata

Tanulhatunk a még el nem követett hibáinkból

Eddig csak utólag bánhattuk, ha nem sikerült az előírásoknak megfelelő varratot hegesztenünk. Most már – kezünkben az „óriás mobillal” – megvizsgálhatjuk a kötés előkészítését és az illesztését a hegesztést megelőzően is. Megadhatjuk neki a szabvány vagy a megrendelőnk által előírt tűréshatárokat, akár 200-nál többet is. Ha ezeken kívül esnek a mért értékek, a készülék ezt azonnal kijelzi nagy érintőképernyőjén, rögtön fényképet is készítve az eltérés helyéről. Mindezekről elektronikus feljegyzéseket készít a memóriájába: fényképeket, megjegyzéseket, mérési adatokat. Ezzel lehetővé teszi a gyártási folyamat optimalizálását.

Helyszíni vizsgálat a WikiScannel

Miért kezdenénk el a hegesztést, ha tudjuk előre, hogy nem lesz jó? Miért veszítenénk el a megrendelőnk bizalmát, ha tökéletes munkát is végezhetünk, és mindezt igazolhatjuk is felé egy egyszerű megosztással? Rengeteg felesleges utómunkálattól kímélhetjük meg magunkat, nem beszélve a hegesztőanyagok és hegesztési segédanyagok, valamint az energia felhasználásának csökkenéséről, ezek pazarlásának megelőzéséről és a rengeteg felszabaduló időről.

Megbízható társ a legtöbb iparágban

A WikiScan 2.0 nem csak a gyártócsarnokban történt munkavégzés során, de helyszíni szerelés esetén is kiváló társ, mivel a helyszínen mért eredmények azonnal továbbíthatóak a világ bármely pontjára a felhőn keresztül. Felgyorsítja és megbízhatóbbá teszi a helyszíni vizsgálatokat számos iparág területén: épület-, cső- és hídszerkezetek, hajóépítés, autógyártás, földmunkagépek, katonai járművek, erőművek, tartályok és nyomástartó edények gyártásában.

Ami az autógyártást illeti, nem utolsó szempont, hogy autónkban teljes biztonságban érezhessük magunkat. A karosszériaelemek lézerforrasztásánál a méretpontosság (forrasztás előtt és után is) és a kitöltés vizsgálatától kezdve a légzsák tartályának, sőt még a gépjármű ajtajának illesztési hézag ellenőrzésére is van már mód.

A WikiScan nagy érintőképernyője

A WikiScan új generációja

A 2.0 verzió – melynek elődje az 1.0 – a WikiScan új generációja, a jól bevált előd továbbfejlesztett változata: többek között – a fogantyú méretének csökkentése révén – kisebb tömegű, és még egyszerűbben kezelhető. Továbbfejlesztett törésvédő burkolata, a jobb felbontású kijelző, valós idejű varratkép és varratmagasság kijelzése, valamint a nagyobb kapacitású akkumulátora is arra utal, hogy valóban egy új, fejlettebb generációval van dolgunk.

Mindkét generáción belül 3 típust fejlesztettek ki:

S típus – a standard, 71 mm-es hatótávra is ellátó;

HR típus – a nagy felbontású képeket készítő, 29 mm hatótávú;

L típus – a nagy hatótávú, ami 159 mm-re is ellát.

Bálintné Dalmay Judit termékmenedzser

Petényi Imre hegesztőmérnök

www.rehm.hu