Integrált robotmegoldások minden cégméret számára

Megnövelt folyamatbiztonság és kalkulálható profitteremtés az Okuma teljesen automatizált szerszámgépeivel

Címkék: automatizálás EMO Milano forgácsolás ipari robot OKUMA robot robotika Smartus Zrt.

Az Okuma ARMROID és STANDROID robotrendszerei kevesebb manuális beavatkozást, megnövelt gépkihasználást és pontosabb megmunkálást eredményeznek. A japán gyártó európai képviselője az október 4–9. között megrendezett EMO Milano 2021 szakkiállításon azt demonstrálta, hogy mit jelenthetnek ezek az innovatív automatizálási megoldások a fémipar különböző méretű cégei számára.

34 országból mintegy 700 kiállító cég vett részt az idei EMO Milano szakkiállításon. A hat kiállítási csarnokot 3 500 gép töltötte meg, összesen félmilliárd euró értékben. Első pillantásra megállapítható volt, hogy a fémipar egyértelműen a digitalizálás és a kisebb szériák esetében is megvalósítható automatizálás irányába halad. Az Okuma nem titkolja, hogy a változások egyik úttörőjeként tekint magára, és az intelligens gépi technológiákra helyezte idén a hangsúlyt, aminek a multitasking gépek és az automatizálási lehetőségek is a részét képezték.

„Két évvel ezelőtt már volt szerencsém részt venni a hannoveri EMO szakkiállításon, ahhoz képest a 2021-es milánói EMO lényegesen kisebb lett. Mindenki kisebb standdal készült, de tény, hogy minden meghatározó gyártó képviseltette magát a szakvásáron – jelentette ki Hart Balázs, a Smartus Zrt. területi értékesítési menedzsere. – A látogatószám is ennek megfelelően alakult (a szervezők tájékoztatása szerint 91 országból 60 000 látogató – a szerk.), mi az első két nap alatt Magyarországról három partnercéget fogadtunk, ami elég alacsony számnak számít. Az Okumának a japán vezetői ellátogattak a rendezvényre, de sokkal kisebb számban, mint ami a »békeidőkben« megszokott.”

MULTUS B250 II C750 esztergához csatlakoztatott ARMROID robotrendszer

Az ARMROID forradalmasította a gyártási folyamatot

Az esztergák és a multitasking gépek számára kifejlesztett ARMROID rendszerrel az Okuma megalkotta az első, teljes mértékben CNC-integrált robotkart. A kiállításon egy MULTUS B250 II C750 esztergához csatlakoztatott ARMROID a munkadarabok automatikus be- és kirakodását végzi a gyártási folyamat során. A megmunkálás alatt a robotkar más fontos feladatokat is ellát, amik hagyományos automatizálási megoldásokkal nem végezhetők el. Mindez teljesen új, forradalmi lehetőségeket nyit meg a megmunkálási folyamat automatizálásához.

A robotkar a karvégi eszköz automatikus cseréjével gyorsan és megbízhatóan állítható át sokféle feladatra: a munkadarabok be- és kirakodását jelentő elsődleges feladat mellett a karvégi eszköz fúvókával és alkatrész-megtámasztóval is felszerelhető. A fúvóka működése pedig javíthatja a munkatérben a forgácskezelést, a gép belseje megtisztítható, ezenkívül még több hűtőfolyadék juttatható a feldolgozás során közvetlenül a vágóélre. Az alkatrész-megtámasztót a munkadarab megmunkálás közbeni alátámasztására használják, hogy aktívan elnyomják a vibrációt a munkadarabtól, és ezzel pozitívan befolyásolják az elkészült alkatrészek minőségét. A rendszer maximális teherbírása 10 kg.

Intuitívan működtethető és azonnali használatra kész

Az ARMROID nem igényel sem komplex rendszertelepítést, sem speciális szakképesítést. A közvetlenül az Okumától származó automatikát már teljes mértékben a szerszámgépbe integrálták, ezért integrátor cégre sincs szükség. Fontos ezenkívül, hogy a gép- és robotvezérlést a gépkezelők által már jól ismert OSP-P300A vezérlőbe integrálták. A párbeszédablakon megadjuk a robot kezdő- és végpontjait, a szoftver pedig az információk alapján automatikusan számítja ki a robotkar leggyorsabb, ütközésmentes útvonalát. Az automatizált működés mellett az ARMROID gépek manuálisan is működtethetők, korlátozások nélkül. Az innovatív koncepciónak köszönhetően a Nikkan Kogyo Shimbun (Japán egyik vezető üzleti napilapja) a 10 legjobb új termék közé választotta az ARMROID rendszert.

ARMROID robotrendszer

STANDROID: egyszerű automatizálás a kkv-k számára is

A marógépek automatizálásának egyszerűsítéséhez az Okuma a STANDROID rendszert is kifejlesztette a kis és közepes méretű vállalkozások igényeit szem előtt tartva. A robotizált cella kivételesen helytakarékos kialakítású, és különféle biztonsági kerítések vagy egyéb szerkezetek nélkül is csatlakoztatható különféle CNC-szerszámgépekhez. A telepítés minden termelési környezetben gyorsan és biztonságosan végezhető el: a tápegységet kell csatlakoztatni, illetve a géppel végzett kommunikációs csatornát kell létrehozni.

Ideális a kis gyártási darabszámokhoz

A STANDROID rendkívül könnyen kezelhető, mivel a gép- és robotvezérlés teljes mértékben integrált a nagy teljesítményű Okuma OSP-P300A vezérlőrendszerbe. A robotkar kezdő- és végpontja egy egyszerű gépi dialógus programozással adható meg. A rendszer ezután automatikusan számítja ki a robot ütközésmentes mozgástervét. A lerövidített beállítási és előkészítési idő, az automatikus be- és kirakodás, valamint a szerszámgéphez hasonló intuitív kezelés még kis és közepes gyártási darabszámok esetén is költséghatékonnyá teszik az automatizálást. A STANDROID tehát a nagy termékmixet (nagy változatosságú, kis volumenű termelés) gyártó kkv-k számára is ideális megoldás.

Az OKUMA standján bemutatott többi szerszámgép fejlesztéseinek többsége is az automatizálás kiépíthetőségét és sikerét szolgálta. Az MA600 HIII például rendkívüli hatékony munkatérmosási rendszert kapott, ami megakadályozza a korábban előforduló forgácslemosási problémát, ezzel elég stabillá téve a forgácsolási folyamatot akár egy automata cella kiépítéséhez. De a vizező tálca módosítása is a gép állásidejének minimalizálását szolgálja. Az OKUMA okosgyárában alkalmazott emulziótartály kezelési módjával a tartály tisztítása akár évekre szükségtelenné válik.

STANDROID robotrendszer GENOS M560Ve függőleges megmunkálóközponthoz csatlakoztatva

Az MU6300VL öttengelyes szerszámgép nemcsak multifunkciós képességével, hanem palettacserélős kivitelével is felkeltette a látogatók figyelmét. A mellékidők palettaváltóval történő minimalizálása elismerten az egyik leghatékonyabb profitmaximalizálási megoldás.

Nem kapott kisebb figyelmet a hatalmas OKUMA Multus U5000 sem, ami méreteivel, kidolgozottságával csalta magához a látogatókat. A gép további előnye, hogy rendkívül hosszú, akár a 400 mm-t meghaladó szerszámok tárolására is alkalmas.

A géphez illesztett ACCUSTRIP rendszer több célt is szolgál. Az egyik, hogy a gép vezérlőjén alkalmazhatóvá válik általa a hűtővíznyomás beállítása, ezzel menet közben korábban elérhetetlen, kedvező hatást gyakorol a forgácstörés, az éltartam és a felületi minőség tényezőkre. Másrészt a szűrőrendszerének köszönhetően a keletkezett forgácsot nagyon hatékonyan távolítja el a forgácstálcából. Így annak rendszeres és időigényes tisztítása szükségtelenné válik.

www.okuma.eu