Integrált mobil robotokkal és gravitációs görgős polcrendszerekkel teljesen automatizálható a logisztika

Mindössze pár évvel bemutatkozása után az AMR (autonóm mobil robot) platform a gyártóipari logisztikai műveletek automatizálásának egyik legnépszerűbb megoldásává vált. Rugalmassággal, valamint egyszerű és érthető programozással támogatja a dinamikus logisztikai környezeteket, miközben még a költségeket is csökkenti. Az AMR-ekkel párhuzamosan létrejött egy új piac is, amely kimondottan kiegészítő megoldásokkal, tartozékokkal és alkalmazásokkal szolgál annak érdekében, hogy az egyedi logisztikai kihívások is legyőzhetőek legyenek, valamint, hogy az automatizációs befektetés még hamarabb megtérülhessen. Az egyik ilyen kiegészítő eszköz az AMR-ekre szerelhető és személyre szabott fedélzeti modul, amelynek köszönhetően a rakodó és áthelyező, anyagmozgató folyamatok teljes mértékben automatizálhatóvá válhatnak.

A Mobile Industrial Robots (MiR) piacvezető mobil robotjai például olyan nyílt felülettel rendelkeznek, amelyre az ügyfél igényeinek megfelelő, személyre szabott fedélzeti modulok rögzíthetők. Jelenleg a mobil robotokkal együtt alkalmazott legnépszerűbb megoldások között a polcegységeket, a szállító/futószalagokat, az automatizált raklapvillákat és a robotkarokat találjuk. Ezeknek az alkalmazásoknak köszönhetően a mobil robotok még több mindre használhatók. Például, ha egy vállalatnak teljesen integrált szállítószalagos megoldásra van szüksége, ahol a robot a gyártósorral kommunikál, az gond nélkül megoldható. Esetleg megpakolt polcokat kell mozgatni? A robot egy polcemelő-rendszer, vagy egy egyedi kampó segítségével képes felvenni, el-, majd leszállítani őket. A nagyobb méretű tárgyak esetén pedig kocsik segítségével lehet egyszerűvé tenni a ki- és bepakolást.

Az AMR-ekhez együttműködő robotkarok is szerelhetőek, amelyekkel többek közt olyan mobil feladatokat lehet elvégezni, mint az áthelyező műveletek, a csomagolás, vagy a raklapozás. Az egyik legérdekesebb új alkalmazás a gravitáció elve alapján működő görgős polcrendszerek használata, amelynek köszönhetően áram vagy bármilyen más energiaforrás igénybe vétele nélkül végezhetők az anyagmozgatást vagy – áthelyezést igénylő műveletek.

Gravitációs görgős polcrendszerek

A gravitációs görgős polcrendszerek a nevükből eredően görgőkkel ellátott polcokat tartalmaznak, amelyek a gravitációs energia segítségével képesek kocsikat, dobozokat, vagy raklapokat mozgatni. A hengeres kialakítást alkalmazó görgős polcokat számos feladatra lehet használni, például a gyártóiparban, ahol az emberi közbeavatkozás szükségessége nélkül teszik lehetővé a rakodó és áthelyező műveleteket. A rendszer bármilyen manuális, automata, vagy robotizált szállítási rendszerrel is képes együttműködni, beleértve az AMR-eket is. Egy nehéz tárgyakkal megtöltött doboz automatikusan egy alsóbb polcra kerül a pakolás vagy áthelyezés során, amit így nem az emberi munkaerőnek kell manuálisan elvégeznie.

A gravitációs görgős polc-rendszernek köszönhetően az alkalmazottak felszabadulnak a megterhelő fizikai munka, a nehéz dobozok emelgetése és mozgatása alól, így csökken a munkahelyi balesetek, illetve az ipari munkavégzéssel összefüggő megbetegedések esélye. Az „érintkezés nélküli” szállítás létrehozásával, ahol az anyag a gyárterület egyik helyéről a másikra teljesen önállóan kerül át, nő a termelékenység, az egészséget veszélyeztető problémák, illetve az ehhez kapcsolódó költségek pedig megszűnnek. Minél nehezebb dobozok kerülnek mozgatásra, annál hatékonyabban működik a rendszer. Az autó- vagy a gépiparban egy átlagos doboz súlya 15 és 40 kg között mozog. A gravitációs görgős polcokat a teljes logisztikai lánc során alkalmazni lehet: raktár – átmeneti tárolás – gyártósor – készletfeltöltés – kiszállítás.

A hengeres görgős polcrendszerek többféle változatban is elérhetőek:

Többszintes görgős polc – célja, hogy az üzemeltető közbeavatkozása nélkül töltse fel, vagy ürítse ki a szinteket.

– célja, hogy az üzemeltető közbeavatkozása nélkül töltse fel, vagy ürítse ki a szinteket. Kiöntő polc – autonóm gravitációs-pneumatikus eszköz, amely kiönti a dobozok tartalmát, hogy annak feldolgozását további robotizált gépek folytathassák.

– autonóm gravitációs-pneumatikus eszköz, amely kiönti a dobozok tartalmát, hogy annak feldolgozását további robotizált gépek folytathassák. Pneumatikus állítható emelő – biztosítja az egyes doboz-szintek kiöntő polcokhoz igazodó folyamatos és pontos beállítását.

A MiR robotokkal való integráció

A gravitációs görgős polcok MiR robotokkal való integrációja esetén egy teljesen automatizált szállítórendszer jön létre, amely során nincs szükség üzemeltetői támogatásra, melynek köszönhetően az alkalmazottak felszabadulnak a megterhelő fizikai munka alól. A teljes megoldás emellett rendkívül rugalmas bármilyen követelmény vagy módosítás szempontjából is, a moduláris hengeres kialakítás pedig kimondottan költséghatékony. Az üzleti folyamatok tekintetében az előnyök közé lehet sorolni még a termelékenység jelentős növekedését, valamint a belső szállítási folyamatok felgyorsulását anélkül, hogy további emberi munkaerőhöz kellene folyamodni.

A Mobile Industrial Robots és a görgős polcrendszerek gyártója, a Trilogiq termékeinek integrációja számos iparág számára is érdekes lehet:

Autó- és gépipar – a nehéz alkatrészek szállításához, hogy megszűnjenek az alkalmazottak egészségét érintő negatív hatások, valamint, hogy a gyárterületi belső logisztika teljesen automatizálttá váljon.

– a nehéz alkatrészek szállításához, hogy megszűnjenek az alkalmazottak egészségét érintő negatív hatások, valamint, hogy a gyárterületi belső logisztika teljesen automatizálttá váljon. Élelmiszeripar – kimondottan a nagy hőmérsékletbeli különbséget igényelő szállítási feladatokhoz, például hűtőházakból/fagyasztókból szobahőmérsékletre való anyagmozgatáshoz, mely során az érzékeny élelmiszer, valamint az emberi munkaerő egészsége is károsodhat. Egy teljesen autonóm megoldás lerövidítheti azt az időt, amíg az élelmiszer ki van téve a magasabb hőmérsékletnek, ami ezáltal friss tud maradni.

– kimondottan a nagy hőmérsékletbeli különbséget igényelő szállítási feladatokhoz, például hűtőházakból/fagyasztókból szobahőmérsékletre való anyagmozgatáshoz, mely során az érzékeny élelmiszer, valamint az emberi munkaerő egészsége is károsodhat. Egy teljesen autonóm megoldás lerövidítheti azt az időt, amíg az élelmiszer ki van téve a magasabb hőmérsékletnek, ami ezáltal friss tud maradni. Elektronika – a gravitációs görgős polcok, amelyek nem használnak elektromosságot, valamint a MiR mobil robotok egyaránt ESD minősítéssel rendelkeznek, amely azt jelenti, hogy egy elektrosztatikus töltés nem tud sérülést okozni a szállított elektronikai alkatrészekben.

Egy példa az alkalmazásra

A MiR200 robot és a Trilogiq gravitációs görgős polcrendszerének integrált megoldását egy vezető autóipari beszállító is alkalmazni fogja egyik közép-európai helyszínén. A projekt célja, hogy robotokkal kiváltsa a nehéz és monoton feladatokat. Az Amtech, a MiR egyik CEE régiós rendszerintegrátor partnere, valamint a Trilogiq, a gravitációs görgős polcrendszerek gyártója, sikeresen kombinálta a MiR200 és a Trilogiq hengeres megoldásának képességit. Az autonóm MiR technológiának és a fedélzeti modul hengeres kialakításának egyesítése kulcsfontosságú tényező volt az ügyfél szempontjából, annak rugalmassága, költséghatékonysága, modularitása, valamint a valós működés közbeni könnyű használhatósága miatt. A projektet telepítésére és üzembe helyezésére 2020-ban kerül sor.

