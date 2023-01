Innovatív technológiák a fenntartható gyártás érdekében

Folyamatintegráció, automatizálás, digitalizálás és fenntarthatóság: a DMG MORI a szerszámgépgyártás jövőjét átfogó gyártási megoldásokkal képzeli el.

Címkék: automatizálás DMG MORI fémmegmunkálás forgácsolás Házi Kiállítás Pfronten

A 2023-as esztendőt rögtön egy rendezvénnyel indítják: 2023 január 30. és február 11. között a DMG MORI legnagyobb, németországi gyárában, Pfronten-ben ismét megrendezésre kerül a szokásos nyílt napok rendezvényük. A szerszámgépgyártó 3,800 m²-es területen, 5,000 látogató számára fog tartani hét világpremiert. Az esztergákat a CTX 350 fogja képviselni. Ez a korábbi CLX és CTX alpha-családok előnyeit fogja ötvözni. A DMG MORI a T1-et és a T2-őt fogja bemutatni, amelyek a belépő szintet jelentik az univerzális esztergák között. Ráadásul az M1 nagytestvére, a 3-tengelyes M2 is ott lesz. A szimultán 5-tengelyes marás témájában a DMU 40 és a monoBLOCK-család új generációja, valamint a DMF 300|11 jelenti az újdonságot. A magas színvonalú automatizálást 14 autonóm gyártási megoldás fogja demonstrálni az összesen 28 kiállított CNC szerszámgép közül, amellyel minden technológiát lefednek. Az egyik legfőbb látványosság a CTS (Central Tool Storage - központi szerszámtároló) lesz, egy központi szerszámtár, amely egy szállítórendszer segítségével automatizálja a szerszámellátást.

Univerzális esztergálás a legkorszerűbb eszközzel

A DMG MORI az új CTX 350 univerzális esztergát a CLX 350 és a CTX alpha 500 közös utódjának szánja. A világpremierben tudatosan ötvözték mindkét elődmodell előnyeit, tehát a CLX-család kedvező árát és a CTX-család teljesítményét és gazdag felszereltségét. Az új szerszámgép jellemzői: a főorsót továbbfejlesztett hűtésű, energiatakarékos szinkronmotor hajtja, a max. fordulatszáma 5 500 ford./perc, dinamikus és precíz C-tengely a jobb pozícionálás érdekében és egy VDI-30 szerszámozású revolverfej minimálkenéssel.

Szeretettel várjuk a pfronteni Házi Kiállításon!

Opcióban rendelhető Y-tengely a kategóriában egyedülállóan nagy, +/- 50 mm-es lökettel, ellenorsó 6 000 ford./perc fordulatszámmal és egy hátsó forgácskihordó, az alapkivitelű helyett. A DMG MORI szerszámgépei SIEMENS vagy FANUC vezérlővel egyaránt rendelhetőek. A CTX 350 moduláris megoldásait az intelligens automatizálási megoldások teszik teljessé: a munkadarabok autonóm be- és kiszerelése, valamint a tengelyszerű alkatrészek kiadagolása az ellenorsón keresztül.

A CTX 350 az univerzális esztergák kedvező árát és minőségi felszereltségét ötvözi

Nagy termelékenységű univerzális esztergálás versenyképes áron

Az M1 függőleges főorsójú megmunkálóközpont sikerén felbuzdulva a DMG MORI most az univerzális esztergák belépő szintjét is meghódítja az új T1 és T2 esztergákkal. Mindkét típus a legkorszerűbb elemekből épül fel: a nagy teljesítményű főorsó, mérőlécek az X-szánon és modern SIEMENS vezérlő, valamint az IoTconnector a digitalizált gyártáshoz kapcsolódáshoz. A robusztus gépágy és a minden szánra felszerelt mérőlécek garantálják a dinamikus és pontos esztergálási műveleteket. A T1 és a T2 három különböző felszereltséggel (COMPLETE, PLUS és PRO) rendelhető, ezzel többféle gyártási követelménynek is megfelel. Az univerzális eszterga ráadásul a DMG MORI PAYZR előfizetéses rendszerében is szerepel. Az univerzális esztergák belépő szintjét jelentő T1 és T2 típusok mérföldkőnek számítanak a minőség és megbízhatóság terén. A szerszámgépek lelkét a kiváló minőségű főorsók jelentik. A T1 esetén a fordulatszáma 4 500 ford./perc és 140 Nm a nyomatéka, míg a T2 esetén a fordulatszáma 3 500 ford./perc és 319 Nm a nyomatéka. A T1 esetén a rúd áteresztési átmérő alapkivitelben ø 65 mm, míg a nagytestvérének ø 80 mm. A revolverfej tizenkét férőhelyes (T1: VDI 30 / T2: VDI 40). A masszív gépágy 45°-ban meg van döntve az optimális forgácselvezetés érdekében. Mindennek köszönhetően a T1 és a T2 kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek kategóriájukban. A T1-el például szénacél esztergálásakor 4 mm fogásmélységet lehet beállítani 240 m/perc forgácsolósebesség mellett.

A T1 és a T2 a termékpalettán az új, belépő szintű univerzális esztergák

Nagyméretű munkadarabok költséghatékony, 3-tengelyes megmunkálása

Az M1 sikerét követően a DMG MORI a belépő szintű, függőleges főorsójú megmunkálóközpontok termékpalettájának bővítése mellett döntött az új M2 bemutatásával. Kistestvéréhez hasonlóan ez a 3-tengelyes marógép szintén költséghatékony szerszámgépnek fog számítani. Az M2 kiválóan alkalmas nagy volumenű termelés esetén a szűk keresztmetszetek elhárítására. A gépasztal mérete 1 400 x 600 mm, míg a löketei 1 100 x 550 x 510 mm-esek, ezáltal nagyméretű munkadarabok számára is elegendő a munkatér ebben a kategóriában. A monolit felépítésű gépágy nagy merevséget és optimális rezgéscsillapítási tulajdonságokat biztosít az M2-nek. A felhasználók nagyra értékelhetik a minőségi gépépítő elemeket és a megmunkálóközpont nagy hőállóságát is. A nagy teljesítményű főorsók fordulatszáma 10 000 ford./perc vagy 12 000 ford./perc és a gyors, 24 szerszámhelyes szerszámtár is az alapfelszereltség része. Mindent egybevetve, az M2 dinamikus és stabil megmunkálást tesz lehetővé, kiváló felületminőséget és hosszú szerszáméltartamot garantál.

Az M2 munkaterébe a 1 100 x 550 x 510 mm-es löketeinek köszönhetően nagyméretű munkadarabokat is lehet szerelni

Sokoldalú, teljes megmunkálás kis alapterületen

A DMU 50 3. generációjából több, mint 10 000 példányt adtak el, ez azt bizonyítja, hogy a kompakt és vonzó árú, szimultán 5-tengelyes megmunkálásra alkalmas, univerzális megmunkálóközpontokra nagy szükség van számos iparágban. Az új DMU 40-el a DMG MORI a belépő szintű kategóriában kínál sokoldalú gyártási megoldást a teljes megmunkáláshoz is. A szerszámgép a 3. generációs DMU 50 koncepcióján alapul és a kategóriájában a legjobb építőelemeket tartalmazza, a főorsóktól a közvetlen hajtásokig, valamint előkészítést az automatizált gyártáshoz a PH 150-hez vagy Robo2Go-val. A három alapgép – DMU 40, DMU 40 PLUS és DMU 40 PRO – az egyedi igényeket is kielégítik, a pontosságuk a µm-es tartományban van. Összefoglalva, a DMU 40 a 3. generációs DMU 50 minden előnyét nyújtja, mindezt a piac legkedvezőbb listaárú, szimultán 5-tengelyes megmunkálóközpontjaként.

Felszereltségi csomagok egyedi követelményekhez: a DMG MORI bemutatta az új, belépő szintű, szimultán 5-tengelyes megmunkálóközpontját három változatban: DMU 40, DMU 40 PLUS és DMU 40 PRO

A bevált monoBLOCK koncepció következő szintje

Több, mint 6,000 megmunkálóközpont telepítését követően a DMG MORI elérkezettnek látta az időt a sikeres monoBLOCK-család második generációjának bemutatására. Az új, 2. generációs DMU 65 monoBLOCK, valamint a 2. generációs DMU 75 monoBLOCK ergonomikus, csökkentett zajkibocsátású kialakítással rendelkezik és lenyűgöző a minden téren optimalizált pontossága. A 2. generációs monoBLOCK pontossága 20 százalékkal javult. A 4 µm-es pozícionálási pontosságot alapkivitelben is képes tartani. Az IO-Link érzékelőkkel 4.szintű csatlakozásra képes, és az alapkivitel is rendelkezik automatizálási illesztőfelülettel. A monoBLOCK koncepció továbbfejlesztésekor a DMG MORI megőrizte az elődmodellek előnyös tulajdonságait: az ergonómia, a sokoldalúság és a pontosság továbbra is jellemzi az új, 2. generációs DMU 65/75 monoBLOCK típusokat is. A monoBLOCK koncepció optimalizálása elsősorban a nagypontosságú megmunkáláskor alapvető fontosságú alkatrészeket érintette. Az X-, és az Y-szánok golyósorsói közvetlen hajtásúak és külső hűtésűek, a merev, billenő NC-körasztal ferde fogazású fogaskerekes hajtása optimális felületminőséget biztosít még folyamatos üzem esetén is. A szánok termoszimmetrikus hűtése a pontatlanságokat küszöböIi ki. Mindezen fejlesztéseknek köszönhetően a hőstabilitás 20 százalékkal javult.

Optimalizált gépépítő elemek a még jobb megmunkálás érdekében: a DMG MORI monoBLOCK-családjának második generációja is megőrizte az elődök sokoldalúságát, az ergonómiát és a pontosságot

Innovatív, mozgóoszlopos konstrukció a lehető legsokoldalúbb megmunkálás érdekében

Az újonnan kifejlesztett DMF 200|8-al és DMF 300|8-al a DMG MORI új szintre emelte a mozgóoszlopos szerszámgépek kategóriáját. A szerszámgépgyártó a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a nagyobb, DMF 300|11-est mutatja be, amelynek a merevsége az elődeihez képest 20 százalékkal nőtt. Az 5 µm-es pozícionálási pontosság a merev gépágynak, az X-tengelyre szerelt, 3 db. lineáris vezetéknek és az átfogó hűtési koncepciónak köszönhető. A 3 000 x 1 100 x 1 050 mm-es löketekkel a DMG MORI 40 százalékkal nagyobb munkateret kínál, a szerszámcsere pedig a kistestvérekhez hasonlóan, biztonságban, az asztal mögött zajlik. A szerszámtár alapkivitelben 40 szerszámhelyes, akár 400 mm hosszú szerszámot képes tárolni. A folyamatos előrejelzéseknek köszönhetően a marási teljesítmény is egyenletes. Az ergonomikus, zajcsökkentett kivitelnek köszönhetően a DMF 300|11 használata kényelmes, és elő van készítve a termelékenységet növelő automatizálási megoldásokhoz.

A DMF 300|11 nagypontosságú megmunkálást tesz lehetővé a 3 000 x 1 100 x 1 050 mm-es löketein

Versenyképes az innovatív automatizálási megoldásoknak köszönhetően

Egyre több vállalat számára fontos feladat a gyártási folyamatok rugalmas automatizálása. A cél a termelékenység és a hatékonyság növelése, hogy versenyképesek tudjanak maradni a világpiacon, ez a fejlesztés mozgatórugója. A termelőegységek minél jobb kihasználtsága egyúttal a gazdaságosságot és az ökológiai egyensúlyt is javítja. A DMG MORI az innovatív automatizálási megoldásaival évek óta az egyre inkább autonóm folyamatokra törekszik. A termékpaletta mára 57 automatizálási megoldást tartalmaz 13 termékcsaládon belül, a munkadarab- vagy paletta kezelésre, ez magában foglalja a teljes hardvert és szoftvert egyaránt. Ezenkívül rendelkezésre állnak a PH‑AGV és WH-AMR automatizált, irányított járművek is. A DMG MORI ezekkel a megoldásokkal 150-féle géptípust tud felszerelni, sok esetben utólag is. A pfronten-i nyílt napokon 14 gyakorlati alkalmazást mutat be az automatizálási megoldásokra. A palettakezelési megoldások, mint például a PH 150, a PH Cell-család és a kerekes palettatároló rendszerek (RPS 3 és RPS 9), a WH 3 Cell munkadarab kezelő rendszerek, valamint a MATRIS light és a Robo2Go-család, mint a robotos automatizálási rendszerek fogják képviselni a széles termékpalettát.

A DMG MORI termékpalettája mára 57 automatizálási megoldást tartalmaz 13 termékcsaládon belül gépspecifikus, univerzális és méretezhető megoldásként, ez magában foglalja a teljes hardvert és szoftvert egyaránt: a szerszám- és palettacserélős gépektől a rugalmas gyártócellákon át az automatikus szerszámtárolóig (CTS), a vezető nélküli szállítójárművekig (AGV & AMR) és a rugalmas gyártó számos, kulcsrakész bővítési szintjéig, mint például az LPP vagy a MATRIS, amelyet a DMG MORI CELL CONTROLLER LPS 4 vezérel

Rugalmas szerszámtár akár 1 440 szerszám számára

A DMG MORI által kifejlesztett, kerekes szerszámtárból már több, mint 1 600 példányt értékesítettek, gyorsan üzembe helyezhető, a kompakt kialakítású és megbízhatóan üzemel. A szerszámgépgyártó ezen technológia alapján fejlesztette ki a CTS-t (Central Tool Storage), a központi szerszámtárat. A mindössze 29 m²-es alapterületének köszönhetően a gyártóüzem bármely pontján, helytakarékosan telepíthető. Akár 1 440 db. (ISO 40) vagy 960 db. (ISO 50) szerszámot képes tárolni, ezért egy automatizált szerszámellátó rendszer alapján is képezheti, amelyet a DMG MORI egy szállítójárművel együttműködve fog bemutatni Pfronten-ben. A moduláris felépítésű szerszámtár kompakt felépítésű, és fokozatosan, 360 db. (ISO 40) vagy 240 db. (ISO 50) szerszámmal bővíthető. A CTS teljes kapacitását kihasználva az alapterülete 6 500 x 4 450 mm.

CTS – központi szerszámtároló: rugalmas szerszámtár akár 1 440 szerszám számára

Hatékony, nagysebességű forgácsolás 30 000 ford./perc fordulatszámmal

A DMG MORI Components (gépépítő elemek) termékei, mint például a főorsók széles palettája, jelentősen hozzájárulnak a szerszámgépgyártótól elvárt forgácsolás színvonalához és megbízhatóságához. A DMG MORI a termékfejlesztésben és -gyártásban szerzett sokéves tapasztalatát és műszaki tudásbázisát használja fel például a speedMASTER 30k esetén is. Az új, nagysebességű főorsó az akár 30 000 ford./perc fordulatszámot is eléri. A speedMASTER főorsók nagysebességű marási alkalmazásokhoz alkalmasak, vízszintes- és függőleges főorsójú megmunkálóközpontokhoz egyaránt használják őket, mint például a 3. generációs NHX 4000/5000-esekhez és a 2. generációs NVX 5000-hez, valamint a monoBLOCK-családhoz. A korábban használt főorsók is mára elérték a 15 000 ford./perc vagy 20 000 ford./perc fordulatszámot. Az új speedMASTER 30k-val a DMG MORI még nagyobb sebességű marást és rövidebb megmunkálási időt képes nyújtani.

Szeretettel várjuk a pfronteni Házi Kiállításon!



www.dmgmori.com