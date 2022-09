Innovatív megoldások az autonóm gyártáshoz

Az AMB 2022 kiállításon a DMG MORI bemutatja az automatizált és digitalizált gyártási megoldásainak széles körű termékpalettáját a versenyképes gyártás érdekében

Automatizálás, digitalizálás és fejlett technológiai integráció – a 2022. szeptember 13–17. között, Stuttgartban megrendezett AMB kiállításon a DMG MORI átfogó válaszokat fog adni a szerszámgépgyártás aktuális kihívásaira. A 2 000 m² alapterületű standon 22 db csúcstechnológiájú szerszámgépet állítanak ki, amelyek fele innovatív munkadarab- vagy palettakezelő rendszerrel, illetve robotokkal van automatizálva. A jól ismert Robo2Go MAX és MATRIS light fejlesztések mellett a DMG MORI megtartja a PH Cell Twin világpremierjét, amely például két DMU 50 automatizált, palettás kiszolgálására alkalmas. A megmunkálás németországi találkozóján a technológiák és a műveletek integrálása egyaránt fókuszban lesz. Ez magában foglalja az 5 tengelyes megmunkálóközpontokon végzett teljes megmunkálást, valamint a lenyűgöző eszterga-marógépeket és a maró-esztergaközpontokat is. Fogmarási és -köszörülési műveletek integrálása is bővíti a termékpalettájukat. Az ebből adódó összetett állapotot intelligens digitalizálási eszközökkel bontják le teljeskörűen, a Digital Twin által nyújtott, ügyfélorientált tervezéstől kezdve, a csatlakoztatási megoldásokon keresztül a nyílt szerszámgép-szerszámgép kommunikáció érdekében, egészen az intelligens tervezési és vezérlőrendszerekig. A TULIP műhelyorientált, gépkezelőket támogató rendszer és a sikeres ügyfélportál, a my DMG MORI teszi teljessé a termékpalettát.

Kiválóság az automatizálás terén: a megmunkálási folyamatok következetes automatizálása

A gyártás automatizálása pillanatnyilag a legfontosabb kihívás a szerszámgépgyártók számára. A hardver és a szoftver tökéletes integrációjával a DMG MORI következetesen illeszti be ide a teljes termékpalettáját. A szabványos rendszerektől az egyedi, „kulcsrakész” projektekig az innováció éllovasa teljes körű gyártási megoldásokat tervez és valósít meg, amelyek tartósan hozzájárulnak a termelékenység növeléséhez.

A DMG MORI több mint 2 000 négyzetméteren, 22 db csúcstechnológiájú szerszámgéppel és 10 automatizálási megoldással mutatja be az aktuális fejlesztéseit és a jövő megmunkálására vonatkozó, teljes körű megmunkálási fejlesztéseit

Az AMB-n a DMG MORI, sok minden más mellett, az RPS 14 kör alakú palettatároló rendszerét mutatja be egy NHX 5000-rel párosítva, valamint a Robo2Go Maxot egy CTX gamma 2000 TC-n és a Robo2Go Millinget egy DMU 40 eVo-n. A WH 3 Cell és a MATRIS light személyében két, rendkívül kompakt automatizálási megoldás is szerepelni fog. A TH-AGV automatikusan irányított jármű szerszámokkal fogja ellátni a DMC 80 FD-t. Az automatizálási portfólió fénypontja az új PH Cell Twin lesz, amellyel két DMU 50-est kapcsolnak össze.

A DMG MORI egyetlen forrásból szállít 57 teljes körű automatizálási megoldást, ezzel növeli minden megmunkálási folyamat termelékenységét

Világpremier: PH Cell Twin – kompakt palettakezelés két szerszámgéphez

Kis sorozat gyártásakor a DMG MORI PH Cell 300 és PH Cell 2000 már bizonyította a nagy fokú rugalmasságát és egyszerű használhatóságát. A szerszámgépgyártó most a PH Cell Twinnel bővíti a kínálatát a kompakt és moduláris palettakezelő rendszerek körében. A sikeres koncepció átgondolt fejlesztése két megmunkálóközpont rugalmas automatizálását teszi lehetővé. A tárolóegység kialakításától függően akár 30 paletta tárolására is alkalmas. A PH Cell Twin a DMU monoBLOCK, a DMU H monoBLOCK és a DMU eVo családok számos típusával kompatibilis, valamint a DMU 50-hez és a CMX U családhoz is alkalmas. A palettakezelő rendszer önmagában, illetve a második szerszámgép is egyaránt felszerelhető utólag.

Világpremier: a PH Cell Twinnel például két DMU 50-est is automatikusan ki lehet szolgálni palettákkal

Technológiai integráció: teljes megmunkálás a legmagasabb színvonalon

Az innovatív megmunkálási eljárások egy munkatérben történő integrálásával az átfutási idő jelentősen csökkenthető. Ezért évek óta kiemelt fontosságú a DMG MORI termékpalettáján a teljes megmunkálás az 5 tengelyes megmunkálóközpontokon, eszterga-marógépeken és maró-esztergaközpontokon. A szolgáltatások körét folyamatosan fejlesztették, napjainkra a fogmarást és -köszörülést egyaránt el lehet végezni ugyanazzal a felfogással.

Technológiai integráció fogazással: teljes megmunkálás 5 tengelyes megmunkálóközpontokon, eszterga-marógépeken és maró-esztergaközpontokon is

A kifinomult szerszámozási megoldások és mindenekelőtt a kizárólagos DMG MORI technológiai ciklusok olyan mértékben növelik a szerszámgépeik sokoldalúságát, hogy a munkadarab következő felfogására már nincs szükség. Ez javítja a megmunkálóközpontok kihasználtságát és ugyanakkor szabad kapacitást is teremt más szerszámgépeken, amelyek korábban a teljes folyamat részét képezték.

my DMG MORI: szervizbejelentés egyetlen gombnyomással

DMG MORI Service: digitális szervizfolyamatok a maximális átláthatóság és sebesség érdekében

A my DMG MORI 2019-es bevezetése óta már csaknem 30 000 ügyfél választotta az online szervizportált. A szerviztevékenységek digitális támogatása gyorsabb segítséget és teljes átláthatóságot nyújt, ingyenesen. A szervizbejelentéseket a my DMG MORI-n egyetlen gombnyomással lehet megtenni, egy interaktív igénylőlap kitöltésével PC-ről vagy okostelefonról egyaránt. A meghatározott szervizbejelentéseket a tetszőlegesen csatolt fotókkal vagy videókkal együtt közvetlenül a megfelelő DMG MORI szervizspecialistának küldi el a rendszer. Mindeközben a „Tracking & Tracing” funkció átláthatóságot biztosít minden szervizfolyamat és eljárás során. Még a pótalkatrész-rendeléseket is percre pontosan nyomon lehet követni. Minden kereskedelmi és műszaki dokumentáció hozzáférhető a my DMG MORI-n keresztül.

