Innovatív megoldások a digitális fémlemez-megmunkáláshoz

A Prima Power Laser Next 2141 3D fiber lézervágó gépe az élvonalbeli technológiai megoldásokat nagyon nagy munkatérrel kombinálja

Címkék: fiber lézer Lang & Társai Kft. lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Prima Power

A Prima Power által különféle konfigurációkban kínált lézervágó gép számos ágazatban – többek között a fémszerkezetgyártásban, a mezőgazdaságigép-gyártásban, a repülőgép- és járműiparban – képes minőségi bombírozott lemezalkatrészek legyártására. A Laser Next 2141 páratlan rugalmasságot biztosít a folyamatok, az alkatrészméretek és a konfigurációk tekintetében, a legmagasabb teljesítménnyel, minőséggel és pontossággal kombinálva.

A világszerte több mint 1 700 alkalmazottat foglalkoztató Prima Power egyedülálló, 1978-ra visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a 3D lézeres megmunkálógépek terén. A vállalat teljes árbevételének több mint 25%-át kitevő 3D lézeres termékpaletta egyik zászlóshajója a Laser Next családba tartozó Laser Next 2141 3D fiber lézervágó gép, amelyet a lehető legmagasabb univerzalitásra terveztek, ezért többek között a kifejezetten az autóipari alkatrészek feldolgozására kifejlesztett Laser Next 1530 és 2130 gépek összes bevált funkcióját is tartalmazza.

A Prima Power Laser Next 2141 3D fiber lézervágó gépet a legmagasabb termelékenység és hatékonyság rugalmassággal történő kombinálása emeli az átlag fölé

A nagyon kompakt alapterületű, mégis hatalmas (4 140 × 2 100 × 1 020 mm) munkaterű gép gyakorlatilag minden 3D bombírozott és síklemez megmunkálására alkalmas, minden alkatrészméretben. Technológiai paraméterei mind a 2D, mind a 3D alkatrészek megmunkálását, valamint a vágásról a hegesztésre való könnyű átállást is lehetővé teszik.

A Laser Next 2141 gépben tökéletes egyensúlyt alkot a sebesség, a pontosság és a megbízhatóság. A főtengelyek lineáris motorjai, a direkt hajtású fókuszáló lézervágó fej, valamint a modern vezérlőrendszer a kategória egyik legmagasabb dinamikáját biztosítják tengelyenkénti 120 m/perc, valamint 208 m/perc gyorsjárati sebesség mellett. Mindez maximális pontossággal (Pa és Ps = 0,03 mm) párosul egy nagyon nagy munkatérben és magas általános berendezéshatékonysággal.

A Laser Next gép 2141 3 vagy 4 kW-os, nagyon megbízható fiber lézerforrást tartalmaz

A Laser Next 2141 különféle konfigurációkban kapható, így számtalan gyártási feladat alapján szabható testre. A fix asztalokkal ellátott alapváltozat a teljes munkaterületet hasznosítja a nagy méretű alkatrészek gyártása során, és minden oldalról kiváló hozzáférést biztosít. A Split Cabin konfigurációnál a munkateret egy levehető fal és egy tolótető választja két részre, így a kisebb méretű alkatrészek akár párhuzamosan is megmunkálhatók, illetve teljes biztonságban be/ki rakodhatók. Ezáltal megnövelhető a gép termelékenysége, és ha nagyobb alkatrészek gyártása van soron, a fal eltávolítható, és a teljes munkakörnyezet helyreállítható. A gép leállítása nélküli gyors alkatrészkezelési műveletekhez (fedőidős működés) a Turn-Table konfiguráció is elérhető, ami főleg a közepes és nagy méretű alkatrészek nagy sorozatú gyártásához számít ideális megoldásnak. A Shuttle Tables változat az alkatrészek és szerelvények a munkaterületen kívül, a gép oldaláról vagy elejéről történő gyors és automatikus mozgatását teszi lehetővé. Hatalmas segítség még bonyolult összeállítások esetén is, ha nagy méretű és nehéz alkatrészeket kell a munkaterületen kívül kezelni. Az osztott kabinnal kombinálva a Shuttle Tables konfiguráció a fedőidős üzemmódot is lehetővé teszi.

A Laser Next 2141 3D fiber lézervágó gép számos ágazatban – többek között a fémszerkezet-gyártásban, a mezőgazdaságigép-gyártásban, a repülőgép- és járműiparban – képes minőségi bombírozott lemezalkatrészek legyártására

Sokoldalúságával és teljesítményével a Laser Next 2141 új távlatokat nyitott meg a 3D lemezmegmunkálásban. A 2014-ben piacra dobott Laser Next család az áteresztőképesség és a megbízhatóság tekintetében új mércét állított fel az autóipari alkatrészek nagy szériás gyártásában. Ezek az egyedi jellemzők immáron a kis és közepes gyártási sorozatok számára is elérhetők, a bombírozott alkatrészeken kívül számos egyéb alkalmazáshoz. A Laser Next 2141 gépet a legmagasabb termelékenység és hatékonyság rugalmassággal történő kombinálása emeli az átlag fölé.

A Laser Next gép 2141 3 vagy 4 kW-os, nagyon megbízható fiber lézerforrást tartalmaz, amely kiváló visszaverődés elleni védelmet, high-tech diódákat, nagy reakcióképességű elektronikus zárat és magas szintű integrációs képességeket tartalmaz.

Mint minden Prima Power termék, a Laser Next 2141 is Ipar 4.0 kompatibilis, így innovatív megoldásokat kínál a digitális gyártáshoz és a felhőalapú kommunikációhoz. A termelékeny és rugalmas gép képes együttműködni a gyárral és az egész vállalattal, a gépkezelők akár távolról is felügyelhetik a gyártási folyamatot, ami tovább növeli a hatékonyságot.

További információ:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu

www.primapowergepek.hu