Innovatív megoldás az igényes automatizálási feladatokhoz

A digitális átalakulás előrehaladtával a robotika is gyorsuló ütemben hódít teret. A különféle robotmodellek programozásával járó idő és költség azonban sok vállalatot elrettent a többtengelyes robotok használatától. Az acp systems AG ArtiMinds RPS névre keresztelt szoftverének segítségével bármely gyártó bármely robotmodelljének mozgáspályája intuitív módon programozható. Ez nemcsak sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a robotalapú automatizálást, hanem olyan alkalmazások megvalósítását is lehetővé teszi, amelyek korábban lehetetlennek tűntek.

Legyen szó a dry quattroClean szén-dioxid-hó befúvásos technológiával végzett összetett tisztítási műveletekről, hajlékony fóliák ívelt felületekre történő felhordásáról vagy szabad formájú felületek nagy pontosságú csiszolásáról és polírozásáról, a robotok hatékonyan, megbízhatóan és reprodukálhatóan végzik el a feladatot. Ennek ellenére nagyobb termékmixszel rendelkező vagy összetett alkatrészeket feldolgozó cégek gyakran vonakodnak a robotizálástól. Ennek nem a hardver az oka – ma már robotok széles választéka érhető el viszonylag alacsony áron. A problémát a robotprogramok megtervezése, létrehozása és kezelése jelenti, amit sokáig az adott modellhez értő programozó szakemberek végeztek, és így elég költséges is volt. Különösen nagy kihívást jelent a szenzoralapú alkalmazásokhoz készült komplex mozgássorozatok programozása.

A mozgási útvonalak intuitív és gyártófüggetlen programozása nemcsak egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a robotalapú automatizálást. Olyan alkalmazások megvalósítását is lehetővé teszi, amelyek korábban lehetetlennek tűntek (Forrás: acp systems AG)

Egy innovatív eszköz a gyors és hatékony programozáshoz

Az ipari alkatrészek tisztítására és felületkezelésére, valamint a mikroadagolók és az intelligens handlingmegoldások fejlesztésére specializálódott acp systems AG az ArtiMinds Robotics innovatív szoftvermegoldásával küzdötte le ezeket az akadályokat. Az ArtiMinds Robot Programming Suite (RPS) számos jól ismert gyártó robotjainak intuitív programozását teszi lehetővé, beleértve a megfelelő perifériás hardvereket – például megfogókat, kamerákat és erő/nyomaték érzékelőket –, anélkül, hogy a gépkezelőnek egyetlen kódsort be kellene írni. Ennek érdekében az offline és az online programozás zökkenőmentesen kombinálható, így a programok hatékonyan generálhatók és következetesen tervezhetők, hozhatók létre és indíthatók el.

Az ArtiMinds RPS szoftvermegoldás az összetett vegytisztítási feladatoktól a flexibilis fóliák ívelt felületekre történő felhordásán át a szabad formájú felületek nagy pontosságú csiszolásáig és polírozásáig könnyíti meg a robotok programozását, beleértve a megfelelő perifériás hardvereket – például megfogókat, kamerákat és erő/nyomaték érzékelőket –, anélkül, hogy a gépkezelőnek egyetlen kódsort be kellene írni (Forrás: acp systems AG)

A bonyolult automatizálási feladatok leegyszerűsítése

A következő példa szemlélteti az ebből fakadó előnyöket. Az automatizált quattroClean folyamat során az erősen strukturált, szabad formájú felületekkel, alámetszéssel és integrált csövekkel rendelkező alkatrészek tisztításához a robotnak képesnek kell lennie összetett pályagörbék pontos követésére is. Ezen mozgássorozatok programozására és összehangolására rendkívül nehéz és időigényes a hagyományos technikák használata.

A pályageneráláshoz és a szenzoros alkatrészekhez tartozó CAD-adatok fogadásának képessége azt jelenti, hogy a robotprogramok gyorsan és hatékonyan adaptálhatók a különböző alkatrészek geometriájához (Forrás: acp systems AG)

Az ArtiMinds RPS szoftvereszközzel ezzel szemben egyszerűen importálhatók a CAD-alkatrész-adatok a 3D szimulációs környezetbe és offline programozásba, amely ezután automatikusan generálja a szükséges mozgási útvonalakat. A különböző folyamatok sorrendjét, vagyis azokat a mozdulatokat és lépéseket, amelyeket a robotnak a tisztítás során végre kell hajtania, előre programozott funkciómodulok drag-and-drop mozgatásával állítják elő. A robot ezután betanítási üzemmódban hozzáigazítható az alkatrészhez, és így tesztelhető a program. Az utolsó lépésben a generált programot automatikusan lefordítják a robot célnyelvére. Az alkalmazást folyamat- és feladatspecifikus paraméterekkel – például a sugáridővel, a szén-dioxid és a sűrített levegő nyomás- és térfogatáramával, valamint a fúvókák számával – kiegészítve viszonylag rövid idő alatt hatékonyan robotizálhatjuk a műveletet.

Az offline és az online programozás zökkenőmentesen kombinálható, így a programok hatékonyan generálhatók és következetesen tervezhetők, hozhatók létre és indíthatók el (Forrás: ArtiMinds)

Ha fóliákat, érintőfóliákat és flexibilis nyomtatott áramköröket ívelt felületekre helyezünk, rendkívül fontos megakadályozni a légbuborékok és szemcsés szennyeződések kialakulását. A robotnak ezenkívül az alatta lévő fólia megsértése nélkül kell lehúznia a védőréteget. Ehhez a robot egy emberi kézre mintázott megfogóval rendelkezik, amely tekercsként tartja a fóliát, és levegő bezárása nélkül viszi fel a felületre. Ez a feladat is azon alkalmazások közé tartozik, amelyek magas követelményeket támasztanak a robotprogramozással szemben. Eddig költséges programozásra, hosszú tesztekre és beállításokra volt szükség ahhoz, hogy a mozgáspályát pontosan az adott szabad formájú felülethez igazítsák. Az a tény, hogy az útvonalat generáló CAD-adatok és a szenzoros komponensek integrálhatók, ezeknél az alkalmazásoknál is jelentősen leegyszerűsíti és lerövidíti a robotprogramozást. A szükséges változtatások emellett házon belül is elvégezhetők gyorsan és hatékonyan.

