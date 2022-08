Innovációs díj az intelligens forgácsolásért

Az intelligens iTENDO2 kulcsfontosságú eleme a szerszámgépek digitalizálási folyamatának

A digitalizáció a szerszámgépek világát is elérte, amihez az új iTENDO2 is képes volt hozzájárulni. Az intelligens szerszámtartó valós idejű adatokat biztosít az alkatrészhez legközelebbi pontról, és segít az optimális megmunkálási technológia kialakításában. A SCHUNK innovációját a Német Formatervezési Tanács 2022-ben a Német Innovációs Díjjal is elismerte.

Az új szerszámtartó a megfelelő választás, ha tökéletes munkadarab-felületről, hosszabb szerszámélettartamról és kevesebb selejtről beszélünk. Az intelligens iTENDO2 kulcsfontosságú eleme a szerszámgépek digitalizálási folyamatának. Az innovatív technológia a Német Formatervezési Tanács zsűrijét is lenyűgözte, ezért idén a Német Innovációs Díjjal tüntették ki a koncepciót. Az alacsony vibrációt eredményező hidraulikus expanziós technológia és a digitális folyamatfelügyelet lehetőségeinek kombinációja új fejezetet nyit a takarékos és hatékony megmunkálás terén. Az intelligens hidraulikus expanziós szerszámtartó két perc alatt használatra kész, és intuitív módon kezelhető. Beépített 100 G-s gyorsulásérzékelője ott méri a rezgéseket, ahol azok keletkeznek, és valós időben szolgáltat pontos adatokat. Ez lehetővé teszi a stabil megmunkálás optimális paramétereinek gyorsabb beállítását, és így a folyamatok néhány lépésben történő optimalizálását. Az akár 30 000 ford./perc fordulatszámnak köszönhetően a szerszámtartó számos iparágban és igényes tömeggyártásban is használható.

Júliustól elérhető az új iTENDO2 easy connect változat

A SCHUNK jelenleg két digitalizálási szinten tette elérhetővé az intelligens technológiát. Az alapváltozat az iTENDO2 pad tablet PC-vel a folyamatok egyszerű megfigyeléséhez. A rezgések intenzitása egy applikáció segítségével egyszerűen megjeleníthető és kiértékelhető. Az applikáció lehetővé teszi, hogy különböző rezgésszintek elérésénél riasztásokat állítsunk be, és a trendértékelésekkel segítsük az optimális technológiai paraméterek beállítását. Mivel a kompakt és nagy teljesítményű iTENDO2 külső kontúrja 1:1 arányban azonos a SCHUNK szabványos szerszámtartójával, így az optimális technológiai paraméterek beállítása után egyszerűen kicserélhető a hagyományos szerszámtartóra. Nem szükséges a rendszer teljes újraprogramozása.

Az intelligens rendszer azokban az iparágakban mutatja meg erősségeit, ahol fontos a felületminőség. A precíziós fúráshoz abszolút folyamatmegbízhatóság – és kiváló felületminőség – szükséges (Forrás: SCHUNK)

A magasabb szintet képviselő iTENDO2 easy connect változat már egyszerű adatfelülettel is elérhető. A mért értékeket át tudja vinni a szerszámtartóról más rendszerekre, lehetővé téve a jelek gép- vagy folyamatfelügyeletben történő felhasználását. Ez a változat opcionálisan közvetlenül is beépíthető a gépbe az egyszerű, pontos monitoring érdekében.

A Német Formatervezési Tanács idén ötödik alkalommal adta át a Német Innovációs Díjat, amellyel azokat az ágazatközi innovációkat ismeri el, amelyek felhasználóbarátságuk és hozzáadott értékük tekintetében különböznek a korábbi megoldásoktól.

