Innovációk a hatékonyabb gyártáshoz

Az AMADA által Hannoverben bemutatott termékek és koncepciók egyszerre növelik a termelékenységet, valamint a költség- és erőforrás-hatékonyságot

A lemezmegmunkálás legnagyobb nemzetközi eseményén az AMADA-stand látogatói olyan lézeres vágógépeket láthattak, amelyek csökkentett energiafogyasztás mellett nagyobb termelékenységet biztosítanak, sok egyedi megoldással. Az új Blank-to-Bend koncepció pedig azt szemléltette, miként lehet egy komplett lemezmegmunkálási folyamatot a kivágástól az élhajlításig egy cellában automatizálni úgy, hogy az alkatrészt a kezelő nem is érinti meg.

Nagyobb teljesítmény és alacsonyabb fogyasztás a lézeres vágásban és hegesztésben

A lézeres lemezmegmunkálás egyre élesedő piacán, amelyet idén az energiaköltségek megugrása is sújtott, a modern fiber lézeres vágógépek és a továbbfejlesztett hegesztőcellák használata egyértelmű versenyelőnyt jelent. Az AMADA által az EuroBLECH 2022 kiállításon bemutatott lézerrendszerek legújabb generációja alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett képes nagyobb pontosságra, nagyobb teljesítmény leadására.

Az AMADA-standon mindhárom fiber lézergép típusa – REGIUS, VENTIS és ENSIS – helyett kapott, amelyek közül a REGIUS AJ lineáris hajtású fiber lézervágó gép már 12 kW-os lézerforrással is elérhető több beépített intelligens vágás, optika, lencse, fúvóka-ellenőrző funkcióval. „Az ennél nagyobb lézerteljesítményekért folytatott egymásra licitálásba nem szállt be az AMADA, nem is látjuk ennek értelmét – jelentette ki Bezeczky Zoltán, az EPL-Tech Kft. értékesítő mérnöke. – Sok magyar ügyfél látogatott el Hannoverbe, és a standunkon is tapasztalhatták, hogy egy vastag – például 25 mm-es alumínium – lemez milyen pontosan vágható lézerrel. Odahaza a 3–6, a VENTIS esetében a 4 kW a kedvelt lézerteljesítmény. Ha egy alkatrész nem hosszú egyeneseket, hanem sok lyukasztást vagy alakos kivágást igényel, nem érvényesül egy erősebb lézer elméleti gyorsasága, ekkor máris egészen más tulajdonságok kerülnek előtérbe.”

Az AMADA nem látja értelmét a lézerteljesítmény minden áron történő növelésének, mivel az extrém vastag anyagok vágására a plazmatechnológia úgy beruházási, mint üzemeltetési költség szempontjából sokkal olcsóbb megoldást kínál, hasonló vágási minőséggel. A most bemutatott 6 kW-os VENTIS 3015 AJ fiber lézervágó gép szintén rendelkezik a szabadalmaztatott Locus Beam Control (LBC) technológiával. A lézersugár oszcillálásával különböző mozgásmintát hoz létre, amivel nagyobb sebesség, jobb vágási minőség érhető el, de változtatható a vágórés is. Ugyanakkor a működési költségek alacsonyabbak a nagyobb teljesítményű gépeknél.

EML AJ lézer-stanc kombigép

A kiállításon bemutatásra került az új ASR 3015 PR kompakt lemeztároló torony alkatrészkiszedővel, egy EML AJ lézer-stanc kombigéphez csatlakoztatva, szerszámmagazinnal kiegészítve. A standon látható volt az FLW AJ ENSIS robotos lézerhegesztő cella, ami ENSIS 6 kW-os fiber oszcillátorral, kitöltő huzal funkcióval és forgóasztalos palettacserélővel rendelkezik, így folyamatos gyártást és magas minőséget biztosít.

HRB Auto Crowning: nagyobb pontosság és rugalmasság a középkategóriás élhajlítók piacán

Az Európa-szerte telepített több tízezer HF típusú élhajlítóval az AMADA első ízben teszi lehetővé az automatikus bombírozási technikát és a fokozott rugalmasságot a középkategóriás termékcsaládban. Az új AMADA HRB Auto Crowning modellt – ami korábban csak a csúcskategóriás élhajlítókon volt elérhető – közvetlenül az ügyféligények alapján fejlesztették ki. A gépcsalád vevői igény szerint automata szerszámcserélővel (ATC) is kiegészíthető.

AMADA EGB-1303ATCe: új fejlesztésű elektromos élhajlító automata szerszámcserélővel

Az AMADA a 2022-es EuroBLECH szakkiállításra időzítette az innovatív hajtástechnológiával szerelt EGB-1303ATCe elektromos élhajlító világpremierjét. „Az egyedi 4 tengelyes vezérlés bármilyen pozícióban és szögben nagy pontosságú hajlítást tesz lehetővé – mondta el a gépről Bezeczky Zoltán. – Az új hátsó ütköző kiküszöböli az alkatrészformára vonatkozó korlátozásokat. Az újonnan kifejlesztett AMNC4ie/Tablet HMI automatikusan áll munkapozícióba, és a hibalehetőség minimalizálása érdekében teljes folyamatirányítást ad a gépkezelőnek minden hajlítási lépésben. A szerszámozási mellékidők csökkentésére a hajlítógép, a már közismert ATC automatikus szerszámcserélő rendszerrel volt felszerelve. A 3 m-es, 130 tonna nyomóerővel rendelkező gép beállítása és kezelése egyszerű – a beállítás például az arcfelismerés révén automatikus és rendkívül gyors.”

AMADA RBR: egy teljesen automatikus hajlítócella, ami utólag illeszthető magasraktárhoz

Az Amada úgy fejlesztette ki az RBR cellát, hogy az képes legyen kis és nagy sorozatok gyártására darabszámokban megcélzó piaci igények kielégítésére. A hajlítócella már meglévő magasraktárrendszerhez illeszthető. A pályán mozgó robot többféle lemezmegfogó segítségével közvetlenül a kitárazott palettáról veszi fel a lemezeket és végzi a hajlítást.

Szoftverek és szolgáltatások az intelligensebb gyártásért

A V-factory okosgyár koncepció, az IoT Remote Support és az új gyártósor-felügyeleti megoldás mind kiváló példák az AMADA Ipar 4.0 megoldásaira, amelyek minden üzem számára lehetővé teszik a hatékonyabb gyártást – a termelékenység, a megbízhatóság és a költséghatékonyság növelésével. „Az IoT Remote Support a legújabb technológiákat – például a kiterjesztett valóságot – használja a gyors és hatékony szolgáltatáshoz. A rendszer folyamatos felügyeletet biztosít távoli eléréssel és segítségnyújtással, a gépadatokba való közvetlen beavatkozás lehetőségével – mondta Bezeczky Zoltán. – A folyamatos adatgyűjtésnek köszönhetően az AMADA központ még az alkatrészek elhasználódása előtt jelzi a szükséges beavatkozásokat, így csökkenthető a nem tervezett leállások száma.”

Az AMADA szabványos adatcsere-interfészének köszönhetően a meglévő ERP-rendszer egyszerűen csatlakoztatható az AMADA Order Managerhez (AOM), ami lehetővé teszi a gyártási adatok az AMADA gépekre történő elküldését és a termelési adatok összegyűjtését.

Blank-to-Bend: a megbízhatóság és a rugalmasság tökéletes keveréke

Az új Blank-to-Bend koncepcióval az AMADA egy lemeztároló tornyot kapcsol össze a stanc-lézer kombigéppel és egy robotos élhajlító cellával, ezzel egy magasan automatizált, teljes körű megoldást létrehozva.

