Innováció előmozdítása orvosi implantátumok 3D lézeres textúrálásával

Gondolkozott már azon, hogyan tűnhet ki az implantátumgyártók piacán? A 3D lézeres textúrálással növelhető a titánimplantátumok felületi minősége és csökkenthető a gyártás költsége.

A titánimplantátumok felületének oszteointegrációját vagy – ahogy a kutatások mutatják – antibakteriális tulajdonságait javító textúrálás hagyományos folyamatai és az azokkal járó manuális műveletek (homokfúvás és/vagy kémiai maratás) mostantól egy teljesen digitális megoldással helyettesíthetők. A lézeres textúrálás javítja az alkatrész felületi minőségét, emellett lehetővé teszi a gyártási költségek és a szennyeződések kockázatának csökkentését.

Innováció

Legyen innovatív a jellegzetes intelligens felületekkel, és maradjon versenytársai előtt! A versenytársaktól való elkülönülés ma fontosabb, mint valaha. Ezt a célt egyedül innovációval érheti el. Válassza lézeres textúrálási megoldásunkat, és tegye egyedivé orvosi termékeit!

Lépjen egy új dimenzióba

Az egyedi felülettextúrálással különleges tulajdonságokat kölcsönözhet implantátumainak, illetve javíthatja az alkatrészek minőségét és a páciensek biztonságát. A textúrálási műveleteket a gyártók sok esetben még mindig külső szolgáltatókkal és különböző felületkezelési technológiák, például bevonatolás kombinációjával végzik. A 3D lézeres textúrálás egy teljesen új digitális technológia, amely nemcsak meghaladja a jelenlegi követelményeket, hanem egy teljesen új dimenziót nyit a területen. Tekintve, hogy a technológiának csak a képzelet szab határt, teljes tervezési szabadságot, rugalmasságot és ismételhetőséget biztosít felhasználóinak. Ennek eredményeként tetszés szerint hajthat végre innovációt ügyfelei javára.

Lézeres textúrálás ortopédiai implantátumokon: Határtalan textúrálási lehetőségek

Egyedi azonosító

Ágyazza be a termelési adatokat a nyomon követhetőség érdekében, vagy adjon hozzá hamisításbiztos funkciókat készülékei egyedi azonosíthatóságáért.

Emelje új szintre terméktervezési folyamatait saját textúrái házon belüli létrehozásával. Ugyanezzel a technológiával egyúttal a hamisítástól is megvédheti eszközeit, hiszen minden egyedi gyártmányon egyedi azonosító jeleket vagy számsorokat alkalmazhat.

Gyártási folyamat

Optimalizálja gyártási folyamatait, és érjen el nagyobb sikereket a lézeres textúrálással!

A GF Machining Solutions lézertechnológiája innovatív alternatívát kínál a textúráláshoz, gravírozáshoz és jelölésekhez, egyetlen beállításban. Javítsa termékei minőségét, csökkentse a kockázatot és az előállítási költségeket – mindezt folyamatai egyszerűsítésével.

Időmegtakarítás egyetlen beállítással

Teljesen digitális, szerszámkopásmentes lézeres textúrálási megoldásaink egy lépéssel előbbre járnak és több lépéssel kevesebbet igényelnek a hagyományos szemcseszóráshoz és savmaratáshoz képest. Technológiánk nem igényel forgácsolószerszámot, elektródákat vagy olyan manuális folyamatokat, mint a maszkolás, tisztítás vagy ellenőrzés. A művelet egyetlen beállításban elvégezhető, még textúráló és jelölő műveletek kombinálása esetén is; időt takaríthat meg, összehangolhatja folyamatait a lean gyártással, és gyorsabb átfutási időt biztosíthat ügyfeleinek. Sőt, végre elérheti a piacon oly fontosnak számító ismételhetőséget.

A LASER P 400-hoz elérhető nano- és femtoszekundumos lézeres megoldásokkal egy tökéletes eszköz áll rendelkezésére, mellyel felülmúlhatja versenytársait – stabil, optimalizált folyamattal biztosíthatja a megfelelő minőséget.

Lézeres textúrálással megmunkált implantátumok

Csökkentse a szennyeződések kockázatát

Figyelembe véve a fény lényegében „nem szennyező” jellegét, a kutatások azt mutatják, hogy a felület kémiai összetétele változatlan maradhat, ha a lézeres abláció semleges légkörben (nitrogén vagy argon) történik.

A lézertechnika emellett a kézi műveletek elavulttá tételével is segít, hiszen kizárja a szemcseszórásból és/vagy savmaratásból adódó kémiai szennyeződéseket. Kiküszöböli az alkatrészek kezelésével, a másodlagos tisztítási műveletekkel és a fogyóeszközök (szóróanyagok, savak, tisztítószerek és egyéb vegyi anyagok) használatával járó szennyeződési kockázatot és költségeket. Ennek eredményeként elkerülhetők a hagyományos módszerek, amelyek nemcsak hogy veszélyesek a környezetre, de még a tervezési szabadságot is korlátozzák.

Tervezési rugalmasság

Digitális folyamatok a korlátlan tervezési rugalmasságért és egyedi textúrákért. Készülékei felületét egy teljesen digitális folyamattal javíthatja, így kompromisszummentes alkatrészminőséget és tökéletes ismételhetőséget érhet el tervezési korlátozások nélkül. Készítse termékeit számtalan különböző textúrával, amelyek mindegyike egy adott funkció betöltéséért felel. Kutatások szerint az egyenetlen textúrák javítják az oszteointegrációt, míg a geometriai textúrák általában antibakteriális tulajdonságokkal bírnak. Lézeres textúrálási megoldásunk segítségével sok egyedi felületi textúrát hozhat létre – összetett 3D felületeken –, bármilyen elkészített terv alapján. Sőt, több különböző textúra egyetlen eszközön történő kialakítása is lehetséges, páratlan pontossággal. A lézeres textúrálási folyamat egy házon belül létrehozott digitális bitmappel/szürkeárnyalatos fájllal vagy egy természetes felület 3D szkennelésével kezdődik. Szoftverünk elejét veszi a találgatásokkal járó folyamatoknak, hogy pontosan olyan eredményeket érhessen el, amelyek a tervhez szükségesek.

Érjen el tökéletes ismételhetőséget és texturális folytonosságot

Digitális eljárással könnyen kialakítható a két alkatrész textúrája közti folytonosság: a lézeres textúrálás minden elkészített terméknél megismételhető textúrákat biztosít, minőségi eltérés nélkül.

Egy olyan digitális folyamat használata, amely minimalizálja a gépkezelői beavatkozást és a másodlagos folyamatokat (pl. tisztítás), csökkenti a kockázatot és a nem minőséggel kapcsolatos költségeket. Tapasztalja meg a digitális technológia forradalmi előnyeit: stabil minőség a teljes termelésben.

Lézeres textúrálás: hogy is működik?

Az 1980-as évek óta egyértelműen bebizonyosodott, hogy a texturált titánfelületek jobb oszteointegrációt biztosítanak, mint a sima „megmunkált” felületek. Az új textúrálási technológiák sokféle lehetőséget kínálnak az eszköztervezőknek és -gyártóknak.

Szemcse/homok szórás

A funkcionális felületek előállításához a gyártó cégek több különböző technológiát alkalmaztak, melyek közt a savmaratás vagy annak szemcseszórással való kombinációja volt az uralkodó módszer. Ezek azonban mind „piszkos” folyamatok: a munkadarabot maszkolni kell a kezelni nem kívánt felületek megóvása érdekében, a kezelés pedig olyan részecskéket és vegyi maradványokat hagy maga után, amelyek utólagos tisztítási műveleteket igényelnek. Újabban ezért inkább lézerszórást alkalmaznak a tervezők, hiszen sok előnyt kínál a régebbi technológiákkal szemben.

Lézeres textúrálás: miért és hogyan

A technológia úgy működik, hogy a nagy energiájú lézerfény kölcsönhatásba lép a fém felületével, ami a felhasznált lézertípustól függően vagy kismértékű ionizációt okoz a felületen, vagy ionizációt és olvadást. A lézerszórással ismétlődő felületi szerkezetek is létrehozhatók, ami lehetővé teszi az oszteointegrációt vagy az erezetek kialakítását. Az így létrejött hidrofób hatásnak köszönhetően akár antibakteriális tulajdonságokat is kölcsönözhet a kezelt felületnek. A nanoszekundumos lézerek az anyag olvadását és ionizációját egyaránt előidézik, ezért úgynevezett hőhatás zónát (HAZ) hagynak maguk után. A femtoszekundumos lézerek ezzel szemben közvetlenül ionizálják az anyagot, ami minimális hőhatás zónát eredményez, sorjaképződés nélkül. Ezt a rendkívül hatékony eljárást „hideg ablációnak” is nevezik.

Geometriai kontra véletlenszerű

A GF Machining Solutions lézeres textúrálási technológiájával a tervezőknek több különböző textúra kialakítására nyílik lehetőségük ugyanazon a felületen, egyetlen beállítással, akár hamisításbiztos funkciók beépítésével. A LASER P 400 U nano- és femtoszekundumos lézerekkel, illetve ezek kombinációjával is felszerelhető, verhetetlen rugalmasságot biztosítva a felhasználóknak. A lehetséges felületek páratlan funkcionalitást kínálnak, digitális ismételhetőség és könnyen kialakítható, magas minőség mellett.

TERMÉK: AgieCharmilles LASER P 400

A minőség kulcsa a szoftver

A lézeres textúráló gépek egy komplett csomag, a GF Machining Solutions részeként érhetők el, a vállalat saját, dedikált szoftverével. A szoftver kétdimenziós mintáit rendkívüli pontossággal alakítja 3D felületekké, főként ívelt felületeken. A sikeres implementációt biztosító programcsomag részeként fejlesztett LaserDesignTM az öttengelyes felületek lézerszórását is lehetővé teszi. Alkalmazási szakértőink örömmel támogatják Önt ötletei megvalósításában.

GF Machining Solutions

