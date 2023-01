Így szerezz versenyelőnyt a piacon cobotokkal

Az emberek és a cobotok együttműködése a kis- és középvállalkozások számára is meghozhatja a várt áttörést, ha termelékenységről van szó

Az egész világon tapasztalható munkaerőhiány a magyar ipari vállalkozásokat is súlyosan érinti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének felmérése szerint 2021-ben a válaszadók 69%-a tapasztalt munkaerőhiányból származó nehézségeket.

Az 1946 és 1964 között született „Baby Boomer” generáció napjainkban szivárog el a munkaerőpiacról, és jelentős betöltetlen űrt hagy maga után, miközben a fogyasztói kultúra erősödése megállíthatatlanul tör előre. A piac jobb minőséget, szélesebb termékpalettát és azonnali rendelkezésre állást követel – mindezt fenntartható módon és alacsonyabb áron.

Ez már önmagában is komoly kihívás a gyártók számára, de ezt még súlyosbítja a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet, az energiaválság és egy éppen csak magunk mögött hagyott pandémia. Hogyan lehet ilyen helyzetben továbbra is jó megtérüléssel rendelkező gyártósort üzemeltetni? A válasz az automatizációban keresendő.

Cobotok vagy robotok?

Aki nem hallott még a cobotokról, annak az ipari robotok hallatán a nagy, robusztus ipari gépek jutnak eszébe, amiknek fix helyük van a gyárban, alapvetően mindig ugyanazt a munkát végzik, és (általában) meghatározott minőséget szállítanak. Más szóval nagy tételben, de csak kis számú variációt képesek előállítani, tehát olyan feladatok ellátására alkalmasak, amik hosszú ideig biztosan nem változnak. Ez a kis- és középvállalkozások számára gyakran szükségtelen vagy épp megfizethetetlen. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ők nem élvezhetik az automatizálásból fakadó előnyöket, sőt a cobotok új generációjának köszönhetően egy sokkal rugalmasabb és hatékonyabb gyártási környezetet teremthetnek maguknak. Nézzük, milyen szempontok mentén illeszthetőek be a cobotok akár egy kisebb műhely gyártósorába is tökéletesen.

1. Termelékenység fokozása

A gyártósor velejárója, hogy rengeteg monoton feladatot kell elvégezni, ami gyakran nehéz tárgyak mozgatásával és ergonómiailag megterhelő mozdulatok végrehajtásával jár. A munkavállaló folyamatosan ki van téve a sérülés veszélyének, a vállalkozás pedig a munkaerő kiesésének és az ebből fakadó változó minőségű termékeknek. A cobotokat pontosan az ilyen feladatok automatizálására tervezték. A Kassow KR1018 cobot például 18 kg-ot képes megmozgatni, és a 7 szabadságfokú tengelyeinek köszönhetően a mozgása képes leutánozni az emberi kar mozgását – akár még a sarkok mögé is képes benyúlni –, ezért egyaránt ideális nagy érzékenységet kívánó (pl.: csavarozás, címkézés, adagolás) és erőigényes feladatok (pl.: raklapozás, pick&place) ellátására.

2. Munkahelyi elégedettség növelése

Habár a „robotok elveszik a munkahelyeinket” vélekedés még most sem tűnt el teljesen a köztudatból, az automatizációnak nem feladata, hogy lecserélje a humán munkaerőt, inkább nagyobb szabadságot biztosít számukra, hogy azokkal a kreativitást igénylő feladatokkal foglalkozzanak, amikben az emberek még mindig felülmúlják a robotokat. Ennek a hosszú távú hatásai között a nagyobb munkahelyi elköteleződés és az elégedettebb alkalmazottak említhetőek.

3. Nincs több hiba

Számos kutatás foglalkozik az emberi hibaforrásokkal és azok elkerülésével, különösen gyártási területen. A stressz és az időnyomás, a monotonitás, a túl nehéz feladatok és a túl komplex rendszerek kényszerű velejárói a legtöbb gyártósornak, azonban ilyen körülmények között az emberi munkaerő természetéből fakadóan nem képes állandó minőségű munkavégzésre.

A gépek egyik legnagyobb előnye az emberekkel szemben, hogy következetesen és pontosan ugyanazt a minőséget tudják produkálni újra és újra. Ahogy említettük, a fogyasztói magatartás drasztikus változása a javak minél olcsóbb, minőségibb, sokszínűbb és fenntarthatóbb előállítását követeli meg, és ennek teljesítésében a cobotok hatalmas szerepet játszhatnak.

4. Bármikor átalakítható gyártási folyamatok

A gazdasági bizonytalanság és a kiszámíthatatlan fogyasztói trendek megnehezítik a gyártók számára, hogy tudják, mit, mikor, hol és milyen mennyiségben kell gyártaniuk. A cobotok rugalmasságot biztosítanak a termelés növeléséhez vagy csökkentéséhez a keresletnek megfelelően, és gyorsabb terjeszkedést tesznek lehetővé új piacokon. Bármilyen feladatot el tudnak végezni a hegesztéstől és teszteléstől kezdve a minőség-ellenőrzésen át a polírozásig. A Kassow cobotok még a nehéz és több alkatrészből álló anyagmozgatást is képesek automatizálni, anélkül, hogy mindez a pontosság rovására menne. Már egyetlen cobot alkalmazása is teljesen átalakíthat egy gyártási folyamatot, hiszen szükség esetén programozható és átcsoportosítható több feladat elvégzésére is. Kompaktak, könnyűek, és az alapterület vagy a meglévő cellák nagyobb átalakítása nélkül képesek feladatot váltani.

