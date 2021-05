I have a Dream

„Van egy álmom” – idézet egy olyan embertől, aki valóban tudta, mit jelent a végsőkig való küzdelem. A lemeziparnak is megvannak a maga kihívásai, harcai, és most már megvan a maga Álma is. A Bodor Laser bemutatta saját fejlesztésű, Dream Series névre keresztelt csúcskategóriás fiber lézervágó gépét.

Azoknak, akik mernek álmodni

A mágneses lebegtetésű (levitációs) motorral felszerelt lemezmegmunkáló gép a stabilitás, a nagy vágási sebesség és az intelligens technológiák ideális kombinációját kínálja. A motoros hajtástechnika alapját képező, „mágneses lebegtetés elmélet” alkalmazásával nincs mechanikai súrlódás. Ennek a technológiának köszönhetjük a 21. század leggyorsabb vonatait is. A szerszámgépekben való alkalmazása nagyobb pontosságot, stabilabb mozgást, egyszerűbb karbantartást, gyorsabb reakciót, rövidebb feldolgozási időt és nagyobb hatékonyságot biztosít.

A pontosságot befolyásoló közbenső mechanikai kapcsolatok elhagyása csökkenti a tehetetlenséget és javítja a dinamikus reakciókat, így a pozicionálási és ismétlési pontosság a mikronos tartományba kerül. A Beckhoff-alapú BodorThinker4.0 a gyors reagálású és intenzíven gyorsuló mágneses lebegtetésű motorral kombinálva a 200 m/perces gyorsjárati sebességet és a 4 g gyorsulást is eléri. A tartó szerepét betöltő vezetősínt leszámítva nincs egyéb mechanikus kapcsolat vagy átalakító eszköz. A mozgó alkatrészek csak a levegővel érintkeznek, ezáltal megszűnik a hajtómű és a fogasléc, valamint a fordulatszám-csökkentő áttétel mozgása által keltett zaj. Nagy sebességű vágáskor a mozgás stabilabb, a rezgés kisebb, a precizitás és a pontosság nagyobb.

A motormozgató mechanizmus minimális számú alkatrésszel biztosítja a lineáris hajtást, ami kevesebb helyet foglal el, és kedvezőbb erőátvitelt biztosít. A stabil és megbízható motorban – a motorvezetőt leszámítva – semmilyen más súrlódás nem keletkezik. Ennek köszönhetően az alkatrészek kopása nagymértékben csökken, így a motor alig vagy egyáltalán nem igényel karbantartást. A működési lökethossz változatlan teljesítmény mellett határtalanul meghosszabbítható, így a gépágy bármely helyzetében garantált a kiváló vágási pontosság.

Dream lézervágógép-széria műszaki adatai

Modell Dream3 Dream4 Dream6 Munkaterület 3 048 × 1 524 mm 4 000 × 2 000 mm 6 100 × 2 500 mm Lézerteljesítmény 6–40 kW 6–40 kW 6–40 kW Pozicionálási pontosság ±0,03 mm ±0,05 mm ±0,05 mm Ismétlési pontosság ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,03 mm Max. gyorsjárati sebesség 200 m/p 200 m/p 200 m/p

Ásványi öntött gépágy váltotta fel a fémágyat

A teljes gépágy márványból és más ásványi anyagokból készül, adalékok hozzáadásával. A kifejezetten a lézeres feldolgozáshoz készült – a nagy hőterheléssel járó 10 kW feletti vágásokat is könnyedén kezelő – ásványi öntött gépágy a hagyományos fémből készült gépágyat váltotta fel. Az ásványi márvány felhasználásával a kiemelkedő stabilitású robusztus gépágytest páratlan rezgéselnyelést, rezgésállóságot és deformációmentes, hosszabb életciklust biztosít.

A megmunkált munkadarabok pontossága a gépágy stabilitásától is függ. Mivel az egy lépésben kialakított és nem utómegmunkált ásványi öntött ágy kisebb mértékű hőtágulási (zsugorodási) jellemzővel bír, így nincs érzékelhető, koncentrált összehúzódás és deformáció, ami javítja a vágott munkadarabok pontosságát. Az ásványi öntvény ugyanakkor kiváló rezgéselnyeléssel is rendelkezik, ami hatékonyan képes elnyelni a gyakori irányváltások következtében fellépő, jelentős rezgéskeltő hatással bíró ütő igénybevételt. Az ásványi öntvény hővezető képessége a fémek hővezető képességénél sokkal alacsonyabb, így a termikus elváltozások által okozott geometriai mérethiba is minimális szintre csökken.

Szénszál-erősítésű kereszttartó

A szénszál-erősítésű, vákuumformázási eljárással készített kereszttartó gerenda a háromszög keresztmetszetű prizmatikus kialakításának köszönhetően nagyon stabil, a rendkívül alacsony sűrűség miatt könnyebb, mégis a szerkezet nagyobb merevsége révén tökéletes, deformációmentes dinamikus teljesítményt nyújt. A hagyományos hegesztett alumínium kereszttartókhoz képest a szénszál-erősítésű kereszttartókat magas szilárdság és rugalmassági modulus jellemzi.

Azonos térfogat mellett a szénszálas anyagokkal akár 20–40%-os tömegcsökkenés is elérhető. A szénszálas kereszttartó sűrűsége az acél kereszttartó sűrűségének kevesebb mint az ¼-e, szilárdsága azonban az acél szilárdságának 5-7-szerese, ami azt jelenti, hogy a nagy sebességű és gyakori irányváltással járó lézervágásnál is jól alkalmazható.

Mivel a fajhő és az elektromos vezetőképesség a nemfémes és fémes anyagok jellemzői közé tehető, a kereszttartó kiváló fáradtsággal szembeni ellenállósággal, alacsonyabb kémiai aktivitással és kiemelkedő korrózióállósággal rendelkezik, ezért – stabil teljesítmény, magas élettartam és a lézervágás gyakori irányváltással járó követelményeinek teljesítése mellett – a legkülönbözőbb munkakörnyezetekhez is alkalmazkodik. A hőtágulási együttható alacsony, eloszlása pedig anizotróp, így a kereszttartó képes elviselni a 2 000 °C-os hőmérsékletet. A gépbe még a Bodor Laser világrekorder, 40 kW-os lézerforrása is beszerelhető!

Bodor Black intelligens technológia

Az olyan intelligens funkciókkal, mint például a fénysugaras élkeresés és a lézerfejjel végzett aktív ütközéselkerülés, a hagyományos lézeres feldolgozási módszer teljesen átalakul, amivel a lézervágó gépek működési korlátai szűkebbre szabhatók, így a használat egyszerűbbé, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik. A hatékony lemezpozicionálást fényképfelvételek készítése, azonosítás és számítás könnyíti meg. A hagyományos kapacitív élkeresést intelligens, akár tanítható vizuális feldolgozási technológia váltotta fel.

A lézerfej aktív ütközésgátló funkciója vágás előtt ismeri fel az akadályokat, például a felbillent lemezdarabokat. A kötegelt lemezek egylépcsős beállításával teljesen automatizált folyamat valósítható meg. A 6 különböző lemezélvágási sémát és lemezkiosztási funkciót tartalmazó intelligens pályakezelő program segítségével csökkenthető a hulladék mennyisége, és így a költségszint.

Az intelligens túlmelegedés illesztés automatikusan kiszámítja és kompenzálja a vágófej fókuszának „sodródását”, illetve a szervokapacitás eltéréseit, így kezelni tudja a hősugárzás okozta alacsonyabb vágási minőség problémáját. A vágófej érzékelő modulja figyeli a vágógáz nyomását, és a rendszer ennek megfelelően kalibrálja és kompenzálja a nyomást.

A perforálás után a lézerfej egy örvénypályán lép ki, hogy a lyukasztás élén található salakmaradvány ne befolyásolja a vágási folyamatot. A lézerperforálási folyamatban a lyukasztás tényleges megtörténtekor a folyamat azonnal leállítható, ami csökkenti a perforálási időt és megóvja a gépágyat a feleslegesen hosszan tartó lézersugárzástól.

Teljesen zárt hurkú helyzetérzékelés

A teljesen zárt hurkú helyzetérzékelő rendszerrel szerelt tengelyenkénti hajtás segítségével mikrométeres felbontási pontosság érhető el; a pozicionálási pontosság és az ismétlési pontosság tízszer nagyobb, mint a hagyományos forgójeladós impulzusszabályozás esetén. A teljesen zárt hurkú helyzetérzékelés célja, hogy az aktuális mozgáspozíció a negatív visszacsatolással megadott elméleti értékkel azonos legyen, és hogy a vágáspontosság és a precizitás a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljön. A teljesen zárt szerkezettel az érzékelők szennyeződése elkerülhető, és biztosítható a hosszú távú pontosság és a magas élettartam.

Egy munkahengeres, hidraulikus csereplatform

A Dream lézergépekben újragondolták a hagyományos hidraulikus munkadarab-kiemelési módszert, ami sokszor aszinkron hidraulikus emelést okozott. A magas emelőerőt biztosító, egyszeres működésű munkahenger és a zseniális kialakítású csuklós mechanizmus ezzel szemben stabilitást és egyenletes emelést biztosít. Az ügyes kialakítású csuklóknak köszönhetően a 40 mm-es szénacél teljes terhelése mellett is egyenletes emelés érhető el. A Dream4-ben egy munkahengeres hidraulikus platform, a Dream6-ban dupla munkahengeres függőleges, hidraulikus csereplatform található.

