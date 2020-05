HRC megfogók a RÖHM kínálatában

Nagyon könnyű, nagyon erős és egyedileg alkalmazható

Címkék: automatizálás ipari robot kollaboratív robot KUKA Robotics LBR iiwa megfogó robot robotika RÖHM

A RÖHM Hungaria Kft. választékában régóta megtalálhatók a robotos megfogók. Viszonylag új csoport ezek közt az egyedi igényekre alakítható RRMG szintetikus megfogók. Ezek a robotkarokra szerelhető megfogók 30%-kal nagyobb megfogóerőt biztosítanak, mint az elődjeik, továbbra is fenntartva az érzékeny felületek esetén a finom, lágy megfogást.

A növekvő igény az ember és robot együttműködésre (HRC) vezetett arra, hogy a befogás- és megfogásspecialista RÖHM közös fejlesztésbe kezdett a robotikában már ismert KUKA Systemsszel, aminek végeredményeként bemutatták a világ első HRC-képes robot megfogóját, amelyet 3D nyomtatási technológiával készítettek. Ez felhelyezte a céget a gyorsan fejlődő Ember Robot Együttműködés (HRC) fejlesztések világába.

Az emberek és robotok erősségeinek optimális összekapcsolása az egyik legfontosabb cél a HRC területén. A hangsúly a fizikailag megerőltető, egyhangú és ergonómiailag kedvezőtlen munkafeladatok megkönnyítésén van. A „szerelő kolléga” jelenléte hatékonyan segít a munkakörülmények egészséges és a munkakörnyezet kellemes kialakításában. Ráadásul a pénzügyi és munkaerőpiaci szakértők egybehangzó véleménye alapján a magas jövedelmű országokban csak a robotok közreműködésével lehet a munkahelyeket megvédeni, mivel lehetővé teszik a költséghatékony termelést.

Az RRMG megfogók megfelelnek a különösen szigorú, jelenleg érvényben lévő ISO 10218 és ISO/TS 15066 biztonsági követelményeknek. A lekerekített sarkok és élek, a speciálisan illeszkedő karima és az ügyesen kialakított biztonsági fedelek, amik garantálják a dolgozók védelmét a sérülésekkel szemben.

A RÖHM és a KUKA Systems közös fejlesztése, az első HRC-képes, 3D nyomtatással készült RRMG-MRK robotos megfogók. Ezzel a cégek választ adtak a gyorsan fejlődő HRC terület kihívásaira

Az új megfogóknak köszönhetően a RÖHM pontosan a megfelelő megoldást tudja kínálni az egyre szélesebb körben felmerülő felhasználói igényekre. Christian Schmid, a termékcsoport-management vezetője elmondta: „Az additív technológián alapuló gyártási módszer nagy előnye, hogy az összes elképzelhető munkadarab-alakzatot le tudjuk képezni vele. Nem számít, hogy az ügyfeleknek külső vagy belső megfogás az igényük. Meg tudjuk valósítani kerek, ovális, illetve majdnem minden alakzat egyedi megfogását. Még eltérő átmérőjű munkadarabok is nagy biztonsággal megfoghatóak, a rugalmas ujjaknak köszönhetően. Másik nagy előnye a felhasznált Poliamid PA12 alapanyagnak, hogy a felületet nem sérti meg. Ráadásul a PA12 nagyon ellenálló sok anyaggal szemben, mint például a hűtőfolyadékok és olajok, továbbá az élelmiszeriparban is elfogadott, ami újabb felhasználási területeket nyit meg. Ez az ellenálló képesség a tartós rugalmassággal és a könnyített kialakítással párosulva nagyon fontos érvek az ügyfeleinknek.”

Tény, hogy a 300 grammos tömege (ez az ujjak kialakításától függ) rendkívül alacsony. Az RRMG megfogók folyamatos fejlesztésének köszönhetően létrejött egy, a régebbi modelleknél optimálisabb szerkezet. A szükséges merevséget biztosító megerősítések és a súlycsökkentést szolgáló könnyítések tanulmányozásával létrehozott újabb formák célja a hosszabb élettartam elérése. Az RRMG-MRK egyedülállóan hosszú élettartamot mutat. A megfogó karbantartásmentesen 10 millió megfogási ciklust bír, egészen gyors, 100 ciklus/perces ütemidőnél is. Egyes modelleknél a 16 millió megfogási ciklus is elérhetővé vált, miközben nem tapasztalható jelentős mértékű kopás. A megfogási feladattól, illetve a munkadarab kontúrjától függően akár még nehezebb alkatrészek is mozgathatóak. A befogási helyzetek is kényelmesen lekérdezhetőek, beépíthető érzékelők alkalmazásával.

„Ráadásul a speciálisan KUKA LBR iiwa robothoz fejlesztett rögzítésnek köszönhetően a fej könnyedén elfordítható 90°-onként, annak megfelelően, hogy a munkadarabot vízszintesen vagy függőlegesen szeretnénk megfogni” – tette hozzá Christian Schmid.

Az ügyfelek által átadott 3D-s munkadarabmodellek alapján tudja a RÖHM elkészíteni nekik a személyre szabott RRMG megfogókat. Kétféle alaptestből, a 80 és a 152 (N) szorítóerőt biztosító változatból lehet választani. A cég pedig Selective Laser Sintering technológiával gyártja a megfogó ujjakat.

Az ujjak gyártása során a sima felületű megfogók vagy akár a lágyabb, finomabb megfogást biztosító szilikonbetétekkel ellátott megfogók is kialakíthatóak. Ezeknek természetesen alkalmazkodniuk kell a megfogási feladatokhoz, amiket a felhasználókkal előzetesen egyeztetni kell. A lágyabb megfogók élettartama rövidebb lehet, mint a fent említett 10-16 millió ciklus. Ezt szintén a felhasználási terület ismeretében lehet eldönteni. Kollégáink szívesen adnak javaslatokat a kialakításra vonatkozóan.

Következtetés: Az erős, mégis könnyű, egyedileg kialakítható RRMG-MRK megfogókkal a RÖHM újabb lépést tett a jövőbe, és ismét bizonyította, hogy vezető szerepet játszik a fejlesztés és az új technológiák alkalmazásában a befogástechnika területén.

