Hogyan vágjunk bele a robotikai automatizálásba?

A megfelelően telepített robotikai automatizálás nagyobb hatékonysághoz és jobb eredményekhez vezet, csökkenti a kiadásokat és növeli a rugalmasságot – mind a KKV-k, mind a nagy gyártóvállalatok számára.

A vállalkozásoknak megalapozott stratégiai elképzeléssel kell rendelkezniük a robotikai automatizálással kapcsolatban, mielőtt abba belevágnának. Meg kell érteniük, hogyan kerül bevezetésre és milyen alkalmazásokat fog érinteni, fel kell vázolniuk a potenciális előnyöket és világosan át kell látniuk az egyedi költségvetési és operatív stratégiákat.

Miután a vállalkozások megválaszolták ezeket a kulcskérdéseket, az automatizálás felé vezető következő lépés még nem a robot kiválasztása lesz, hanem a megfelelő end-effektorok meghatározása, amelyek a robotra szerelve fogják automatizálni az együttműködő alkalmazásokat.

Okos eszközök okos vállalkozásoknak

A hosszú távú kiadások csökkentésétől a hatékonyabb és dinamikusabb gyártási környezet kialakításáig, az automatizált folyamatok képesek segíteni a vállalkozásoknak abban, hogy szembe nézzenek a jelenleg fennálló kihívásokkal, és végső soron versenyelőnnyel szolgálnak a konkurenciával szemben. Ez a KKV-kra és a nagyvállalatokra egyaránt vonatkozik.

Az automatizálás már nem csak a nagy volumenű gyártás esetén jöhet szóba. A kis tételben történő gyártási feladatokkal és korábbi termelési adatokkal rendelkező KKV-k előnyt tudnak kovácsolni a robotika és az EOAT terén elért újításokból, hiszen ezek alacsony költségei kimondottan kézenfekvő megoldássá teszi őket a szorosabb költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára is.

Az automatizálás számos potenciális előnnyel jár a KKV-k számára, ideértve a nagyobb pontosságból eredő alacsonyabb egységárat, valamint a kereslet-alapú gyártás könnyed növelésének vagy csökkentésének lehetőségét. A fejlett gyártási képességek segítenek a KKV-knak abban, hogy kiemelkedjenek a mezőnyből, így piacképesebbé válnak az igényesebb gyártási követelményekkel rendelkező új ügyfelek számára is.

A megfelelő eszköz a megfelelő munkához

Érthető, ha egy automatizálásban kevésbé jártas vállalkozás elsőre úgy véli, hogy a robot számít a legfontosabb alkotóelemnek, azonban valójában az End-of-Arm tooling, vagy EOAT, az az eszköz, ami kezelni fogja az anyagot és a termékeket. Továbbá az EOAT gyűjti be azokat az adatokat, ami a robot viselkedését befolyásolja, valamint a tárgyakkal, robotokkal és emberekkel való kommunikáció is rajta keresztül történik.

Hogyan válasszuk ki a tökéletes eszközt?

Számos tényezőt kell számba venni a robot gripperek, szenzorok és eszközcserélők kiválasztása során. Mivel a modern EOAT eszközöket gyakran nem egy kimondott iparág számára tervezik, hanem egy bizonyos feladatkörre, a vállalkozásoknak olyan forrást érdemes keresniük, amely különböző gyártási szükségleteknek megfelelő robot kiegészítők széles választékát tudja biztosítani egy helyen. Ezeknek az eszközöknek a telepítéséhez és áttelepítéshez minimális időre van csak szükség, és több, valamint komplexebb működési funkciókkal rendelkeznek.

„Egy egyedileg tervezett gripper például, amely mindössze egyetlen típusú feladatot lát el egy tömeggyártási környezetben, korlátozott alkalmazhatósággal és potenciállal rendelkezik. Amikor az adott feladat, vagy a gyártás megváltozik – amire különösen gyakran sor kerül a fogyasztási cikkek esetében – a gripper használhatatlanná válik, és ki kell cserélni. Mindez lassítja a folyamatokat és növeli a kiadásokat.” – magyarázza Vikram Kumar, az EOAT eszközök területén piacvezető OnRobot Közép- és Kelet- európai régiójának general managere.

„Ezért terveztük termékeinket úgy, hogy magas szintű rugalmasságot és szabadságot biztosítsanak a vállalatok számára. Egy rugalmas megfogó, mint például az OnRobot RG2 / RG6 grippere, könnyedén el tud látni többféle feladatot is, valamint különböző méretű és anyagú tárgyak kezelésére is képes. Sőt, az RG2 / RG6 gördülékeny, kicsomagolás utáni azonnali telepíthetősége és intuitív programozásának kombinációja körülbelül 30 százalékkal lerövidíti az üzembe helyezéshez szükséges időt. Az OnRobot Eyes eszközünkkel pedig a vállalkozások 2.5D-s látással is elláthatják robotikai alkalmazásaikat. Hiszünk abban, hogy termékeink új lehetőségeket nyitnak meg az olyan feladatok automatizálása előtt, amire korábban még gondolni sem mertünk volna."

Minden vállalkozás számára azonban döntő fontosságú az, hogy meghatározza automatizációs céljait, és, hogy azokat az eszközöket válassza ki, amelyek elősegítik azok elérését. A megfelelő rugalmas eszközök és modern, intelligens kiegészítők csökkentik az automatizált megoldás üzembe helyezésének költségét, miközben időt takarítanak meg a telepítés és áttelepítés során, aminek köszönhetően a teljes folyamat még együttműködőbbé és inkluzívabbá válik.

