Hogyan segíthetik az együttműködő alkalmazások az értéklánc javítását?

Címkék: automatizálás ipari robot kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése KKV kollaboratív robot megfogó Onrobot robot robotika

Együttműködő robotokat legnagyobb számban gyártóvállalatok alkalmaznak, és ennek bizony jó oka van. Méretüknek és rugalmasságuknak köszönhetően ideális megoldásnak bizonyulnak számos folyamat automatizálására, melynek eredménye, hogy a vállalatok – méretüktől függetlenül – növelhetik termelékenységüket, emelhetik a minőséget és gyorsan reagálhatnak a változó ügyféligényekre.

Az együttműködő robotkarok („kobotok”) kiegyenlítették a mezőnyt a kis- és közepes méretű gyártóvállalkozások számára. Hagyományos ipari robotjaik alkalmazásával az automatizálás területén évtizedeken át a nagyvállalatok élvezhettek előnyt. Azonban ezeket a zömök, költséges fenntartású és komplex robotokat azzal a céllal hozták létre, hogy nagy volumenű, változatlan termelési folyamatokat szolgáljanak ki, nem pedig a low-volume/high-mix gyártást, ami a kisebb vállalkozásokra jellemző. Az együttműködő automatizálás egy sokoldalú, költséghatékony és felhasználóbarát technológia, amely szinte bármekkora méretű (és bármilyen szintű műszaki ismeretekkel rendelkező) vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy növelje termelékenységét, emelje a termékek minőségét, és lendületesen tudjon válaszolni a változó ügyféligényekre.

Az együttműködő technológiák egyik legfontosabb jellemzője az egyszerű programozhatóság, még olyan üzemeltetők számára is, akik semmilyen robotikai ismerettel nem rendelkeznek. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kisebb gyártóvállalatok a kezükbe vegyék az irányítást az automatizálási terveik felett, új alkalmazásokkal kísérletezzenek, majd külön-külön integrálják azokat a felmerülő igények függvényében. Az együttműködő robottechnológiában végbemenő innováció (például az EOAT-technológia) lehetővé teszi, hogy a robotok egyre több ipari feladatot végezzenek el, és ezáltal gyorsabb megtérülést eredményezzenek a gyártók számára. A biztonságos, együttműködő alkalmazások csökkentik az automatizálás költségeit, mivel az alkalmazottak bármiféle biztonsági kerítés, bonyolult programozás, illetve telepítési többletkiadások nélkül dolgozhatnak velük együtt. Az eszközök (vagy más néven végszerszámok) rugalmasak és könnyedén üzembe helyezhetők, ami azt jelenti, hogy az üzemeltetők gyorsan válthatnak a feladatok között, melyhez csak minimális átprogramozás vagy egy szimpla eszközcsere szükséges. Ezek az eszközök lehetővé teszik a robotok számára, hogy az emberi kollégáiknál pontosabban és megbízhatóbban végezzék el a feladatokat, és akár egész nap is dolgozhatnak, ami jelentősen megnövelheti a termelést.

Thomas Paralt, az OnRobot (az együttműködő robotalkalmazásokhoz fejlesztett End-of-Arm Tooling globális éllovasa) üzletfejlesztési igazgatóját egyáltalán nem lepi meg a kollaboratív alkalmazások eladásaiban tapasztalható folyamatos emelkedés. Elmondása* szerint a feldolgozóipar egy rendkívül változatos terület, amelyet a különböző típusú szegmensek, különböző méretű vállalatok, és az ellátási- és értékláncok különbségei tagolnak. Jelenleg a világ 10 millió gyártóvállalatának 70%-a KKV, és csak 30% rendelkezik több mint ezer alkalmazottal és folytat globális tevékenységet.

„A KKV-k nagy része alacsony volumennel és változatos termékportfólióval dolgozik, amelyhez olyan rugalmasságra van szükség, amit az együttműködő alkalmazások képesek nyújtani, ellentétben a hagyományos ipari robotokkal, amelyek jobban megfelelnek a nagy volumenű és kismértékben változó gyártásnak” – mondja Thomas Paral.

A már meglévő autóipari és elektronikai ipari lehetőségeken túl a vállalat iparágak széles körében tapasztal növekvő keresletet az együttműködő alkalmazások iránt, beleértve az e-kereskedelmet, a kiskereskedelmet és fogyasztási cikkeket, a mezőgazdaságot és élelmiszeripart, valamint az egészségügyet és a gyógyszeripart. Továbbá azt is megfigyelték, hogy az iparágon belül növekszik a digitalizálás és automatizálás felé irányuló befektetések száma a gyártás helyi és globális versenyképességének megőrzésének érdekében.

Az értéklánc vizsgálata a versenyképesség fenntartása érdekében

Az értéklánc megerősítése kapcsán valamennyi gyártóvállalatnak – legyen az kis-, közepes, vagy nagyvállalat – ugyanazokkal a globális kihívásokkal kell szembenéznie: kiadások, idő és minőség. Amennyiben egy gyártóvállalat versenyképes szeretne maradni saját piacán, meg kell vizsgálniuk értékláncukat, hogy megbizonyosodhassanak arról, nem pazarolnak el értékes erőforrásokat értéktelen feladatokra. Az értéknövelő megoldások keresése a vállalat versenyképességének növelése érdekében egyúttal olyan megoldás keresését is jelenti, amely megfelel az olyan kritériumoknak, mint az alacsony működési költségek, az emelkedett termékminőség, a fokozott termelési rugalmasság, a megnövekedett forgalom és árrés, vagy a rövidebb határidők tartása.

Thomas Paral szerint az együttműködő alkalmazások a fenti felsorolás összes elemét kipipálják. Fokozzák a feladatok ismételhetőségét és csökkentik a teljes folyamat ciklusidejét, ami a termelékenység növekedését és a költségek csökkenését eredményezi.

Szerencsére hazánkban is vannak hazai lehetőségek a robot technológia implementálására, ehhez kapcsolódóan többek közt a kormány is folyamatosan támogatja a kis- és középvállalkozásokat az ipari fejlesztés területén. Ráadásul az EIT Manufacturing, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet szervezete, amely a gyártástechnológiai innovációkat támogatja – és Magyarországon is jelen van - most elindítja regionális innovációs programját, a RIS-t (Regional Innovation Scheme). 2021-ben Magyarország és további 17 európai ország vállalatai összesen ötmillió euró pénzügyi támogatásra pályázhatnak.

