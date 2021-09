Hiteles úttörő – OKUMA MA600HIII

A forgácsolásban a szerszámélettartam növelése, az emberi beavatkozás nélküli gyártás és a folyamatképesség növelése a prioritási listán a forgácsolási fő- vagy ciklusidő elé került

A múltban már bizonyított, és a szüntelen és koordinált fejlesztéseknek köszönhetően a jövője is nagyon ígéretes az OKUMA MA600HIII gépeknek. A vevőik és a saját tapasztalatuk mellett az ipari trendek folyamatos elemzése határozta meg az MA600 géptípus fejlesztéseit az OKUMA számára. A részletekbe rejtett innováció végül olyan eredményt hozott, amivel az eddig is kompromisszummentes CNC-szerszámgép a konkurencia és saját maga fölé emelkedett.

Az 1898-ban alapított Okuma márkanévhez 1904-től kapcsolható a szerszámgépek fejlesztése és gyártása. 1918-ban hozták létre az első komoly sikert arató esztergagépet, 1937-re pedig a világ iparában is meghatározó szerepet betöltő, a japán piac első számú gépgyártójává vált. Mára minimális emberi beavatkozással, saját OKUMA szerszámgépeken, robotok segítségével gyártják a felső kategóriás berendezéseket egy olyan üzemben, ahol minden termelési és logisztikai folyamat előre megtervezett, szimulált, ahol a történések minden mozzanata dokumentált és statisztikákban kimutatható, ahol a forgácselszívás is központi és automatikus, és a szükséges energia jelentős részét napelemek szolgáltatják. A világ egyik legmodernebb üzemében készülnek azok a szerszámgépek, amiket az Okuma, a világ csaknem összes országa mellett, hazánkba is szállít. És ugyanez az üzem szolgáltatja a tapasztalatot a fejlesztések irányához és mértékéhez is. Ettől lett az új MA600HIII valódi úttörő.

A világ és vele szerszámgépek a is változnak

Korunk kihívásai jelentősen befolyásolták a szerszámgépek mechanikájának és elektronikájának fejlődését. Amíg korábban a mindenre alkalmazott „a több az jobb” szabály érvényesült, mára kisebb helyigényű, gyorsabb, rugalmasabb, dinamikusabb megoldásokat keresünk, amik a működésükről ezerféle elemzett adattal szolgálnak, egyszerű őket használni, és nem igényelnek jelentős felügyeletet.

A helyzetet még tovább árnyalja, hogy számos új, korábban nem vagy alig létező iparág jelent meg, amik olyan anyagtípusok kifejlesztését követelték meg, amire a korábbi technikák nincsenek felkészülve. A félvezetőiparban használt speciális anyagok, a repülőgépiparban használt fémek könnyű súlyával párosult rendkívüli szakítószilárdságuk teljesen új irányokat hoztak a forgácsolószerszámok területén is. Ugyanakkor a megmunkálási stratégiák is sokat fejlődtek, hála a CAM szoftvereknek, amik a nagy szilárdságú alumíniumok megmunkálásánál különösen hasznosak.

Az építőipari költségek emelkedése lassította a fizikai terjeszkedést, miközben a technikai és mennyiségi kihívás szükségessé tenné a gépparkok bővítését.

A szakképzett (és nem szakképzett) munkaerő nehezen elérhető, költséges, és ami talán a legnagyobb baj, hogy az emberi tulajdonságainkból adódóan viselkedése nem teljesen kiszámítható. Az adat szerepe – amiből a jövőre vonatkozó predikciók is megfogalmazhatók – jelentősen felértékelődött, és ebbe a képletbe nem fér bele sem a humán erőforrás bizonytalankodása, sem a gépek alacsony kihasználtsága.

A gyorsaság mindig szempont volt, azonban a főidők alkalmanként irracionális csökkentésén túl, a folyamatok teljes idejének vizsgálata és csökkentése került előtérbe. Ebből adódik, hogy a szerszámélettartam növelése, az emberi beavatkozás nélküli gyártás, a folyamatképesség növelése a prioritási listán jóval elhagyta a forgácsolási fő- vagy ciklusidőt.

Az automatizálás valamely szintje vagy a robotizálás a fent leírtak eredménye, és megállíthatatlanul tör előre. Megfigyelhető az is, hogy sok korábbi jóslattal ellentétben nem kizárólag a nagy volumenű és tömeggyártás világában vetette meg a lábát, hanem akár a visszatérő alacsony darabszámú gyártásban is. Egyszerűen használható, biztonságos ipari automatizálási megoldások lepték el az ipart, amik olyan szerszámgépeket kívánnak, melyek jól kiszolgálhatók.

Horizont, azaz a jól automatizálható CNC-gépek

A hatékonyság maximalizálásának egyik bizonyított útja a palettaváltós CNC horizont szerszámgépek alkalmazása. A legszembetűnőbb előnyük, hogy a legalább két paletta a szerelés és gyártás műveleteit párhuzamosíthatóvá teszi. Így számos feladat, ami más kinematikájú gépeken a gép termelésből való kivételét jelentené, itt nem jár gépállással.

Mivel a paletták forgathatók, sőt, tetszőleges szögben pozicionálhatók, így legalább 4 felfogásban megmunkálhatók az alkatrészek. Ráadásul a nagy mozgásterek miatt egy-egy palettán számos megmunkálandó munkadarab elhelyezésére nyílik lehetőség, ami tovább emeli a gép termelékenységét.

A paletták olyan módon vannak kialakítva, hogy pneumatikus és hidraulikus készülékek működtetését is meg lehet oldani, ami automata gyártási folyamat esetén nélkülözhetetlen. Ráadásul a palettacserélő oldaláról egy ipari robotnak úgy nyílik lehetősége darabot cserélni, hogy a gép kezelőpaneljét a dolgozó számára szabadon hagyja. Ez sok más esetben nem mondható el.

Általánosságban az is igaz, hogy egy horizontális elrendezésű palettacserélős gép szerszámtára nagyobb kapacitással bír, mint sok más géptípusé.

Az OKUMA MA sorozatra különösen igaz, hogy gyors tengelymozgásokkal, erős és nyomatékos főorsóval hatékony nagyoló megmunkálások elvégzésére képes. A hőstabil szerkezet, a pontos mérőrendszer és a rendkívül fejlett vezérlő számos szoftveres támogatásának hála, pedig a finom simító megmunkálásoknál is a legjobbak babérjaira tör.

A részleteiben fejlesztett MA600HIII

Az OKUMA magasra tette a mércét már az előző MA600HII-vel is, hiszen abban is minden addigi tudás és tapasztalat helyet kapott. Pontosan ennek köszönhető, hogy a japán felső kategóriás gépgyártó egyik legkeresettebb terméke. Nem volt hát könnyű dolguk a fejlesztőmérnököknek, mikor a már amúgy is remek gép továbbgondolása lett a feladatuk.

A fejlesztési célok végül a következők lettek:

„Törhetetlen” gép – a felhasználói hibák szűrése, a negatív következmények súlyának minimalizálása.

Egyszerű karbantartás – a jól átgondolt konstrukción a szükséges karbantartási műveletek elvégzése egyszerű, a felhasznált anyagok magas minősége révén ritkán szükséges. A nem várt elakadásokat, gépállásokat konstrukciós javításokkal tovább csökkentették.

Automatizálás magas szintű kiszolgálása.

Az elsők között sorolt fejlesztés egy, talán megmosolyogtató, 50 mm-es X löket növelés. Azonban nem mulatságos annak, akinek pont ez az 50 mm hiányzik a sikerhez.

Széles főorsóválaszték

Az elérhető főorsóválaszték bővítése azt a célt szolgálja, hogy a korábban elsősorban acél- és vasöntvény-megmunkálásra kínált szerszámgép egyéb fémek megmunkálására is alkalmas legyen. Így került az opciós listába egy széles alkalmazási körben felhasználható 10 000-es fordulatú főorsó, ami 45/30 kW-os meggyőző teljesítményével akár nagy méretű síkmarók, telibe fúrók vagy kukoricamarók használatára is alkalmas, de a kisebb méretű szerszámok használatához is megfelelő végsebességet biztosít. A teljesítményhez tartozó 652 / 349 Nm-es nyomaték is a „legyen inkább sok, mint csak éppen elég” kategóriába tartozik.

Érdemes megjegyezni, hogy a korábbról ismert 1 071 Nm-es maximális nyomatékú orsó 37 kW-os tartós teljesítménnyel és 6 000-es fordulattal továbbra is elérhető, ahogy létezik 12 000-es fordulatú változat is, ami csak a nyomatékában marad el a most fejlesztett 10 000-estől.

Több hidraulikaport

A korábban maximálisan 4 db palettán átvezető hidraulikaportok száma 8-ra bővült. Mindez a nagy fokú automatizálhatóságot szolgálja. Így rugalmasabb és hatékonyabb készülékezés valósítható meg, vagy növelhető a munkadarabot megfogó berendezés működési biztonsága. Kulcsrakész automatizálással egybekötött projektek esetében mindez nagyban hozzájárul a kivitelezőcsapatok sikeréhez.

Megnövekedett folyamatbiztonság

A tisztaság és a tisztán tartás jelentősége felértékelődik akkor, ha a gyárba vagy üzembe minimális emberi beavatkozást igénylő szerszámgép kerül. A palettacserélős horizontok még akkor is ilyenek, ha nem tartozik hozzájuk ipari robot, de egyre többször tartozik.

A burkolatok kialakításának módosítása, a szerszámgép munkaterét tisztán tartó lemosó funkciók éppen ezt szolgálják – eltüntetve a megannyi apró elakadást okozó forgácsot a kellemetlen helyekről.

A palettaváltó alatt felgyülemlett forgács vagy egyéb szennyeződés is könnyen paletta „ültetési” hibát okoz. Egy összetett robotcella esetén ez akár több gép és robot leállását is okozhatja. Éppen ezért az új MA600 munkaterét tisztán tartó lemosások hatékonysága érzékelhetően megnövekedett, számszerűen a nagy térfogatáramú mosatás 446 liter/perc vízmennyiség áramoltatására képes, ami 17%-os növekedést jelent a korábbiakhoz képest, de a magazinba került emulziós víz és forgács is okozhat hasonló hibát. Éppen ezért egy most debütált fejlesztés a szerszámcsere előtti pillanatokban képes hamarabb megállítani a szerszámon keresztüli hűtés rendszerében maradt folyadék áramlását, így a manipulátor kar nem egy emulziót „okádó” szerszámot visz a tárba. A csere gyorsabb, a magazin tisztább az új rendszerben, ami növeli a folyamatbiztonságot.

Fokozott gyorsaság

Az operációk közti váltást a palettaforgatás biztosítja, aminek az ideje jelentősen javult. Köszönhetően a Servo Navi alkalmazás fejlesztésének, mely a forgatást végző szervomotor beállításait képes a terheléshez igazítani, az 1 200 kg-os terhelés vagy a kevésbé terhelt állapot esetén is 20% körüli javulás tapasztalható 90 fokos forgatás esetén.

Nagyobb tisztaság, kevesebb gépállás

A gép munkaterén kívül a gépben használt hűtőfolyadék tárolását ellátni hivatott tartály tisztasága is fontos. A hűtőfolyadék minősége meghatározza a készült munkadarabok minőségét, a szerszám kopását, de akár a gép amortizációját is. A tartály tisztaságának kérdése vitán felül áll. Egy opciós listába került fejlesztésnek köszönhetően olyan rendszerrel kérhető a gép, mely minimalizálja a keletkezett iszap leülepedését. Ennek része egy iszapleválasztós forgácskihordó, egy külön speciális szivattyú a koszos hűtőfolyadéknak, speciális szűrők, és az, hogy a hűtőfolyadék áramoltatása egy irányba történik. Az azonos rendszer használata az OKUMA saját gyárában két éve a tisztítás szükségessége nélkül képes működtetni a gépet. A rendszer tehát bizonyított.

Az OKUMA átgondolt fejlesztési folyamatai és hosszú tesztelési fázisai több ízben meggyőzték már a piacot arról, hogy nemcsak látszat-, hanem valós, az ipar céljait és trendjeit szolgáló megoldásokat eredményeznek. Az OKUMA MA 600HIII egy olyan szerszámgép lett a fejlesztések által, ami magasabb biztonságot, kiemelkedő hatékonyságot és gépkihasználtságot és csökkenő karbantartási időt garantál. Az ezekből származó haszon pedig a vásárlóké.

