Helyhez kötött befogórendszerek

Vékony, 5 tengelyes satu szerszám nélküli, gyors pofacserével és a pofák aktív lehúzó hatásával a precíz hatoldalas megmunkáláshoz

Címkék: befogástechnika befogó rögzítéstechnika satu Schunk

Úgy gondolja, hogy a helyhez kötött befogórendszerek esetében már nem várható jelentős előrelépés? Akkor vessen egy pillantást az 5 tengelyes KONTEC KSX-C2 satura, ami új impulzusokat ad a nagy pontosságú, hatoldali teljes megmunkáláshoz.

Már az első pillantásra feltűnik a felfelé keskenyedő külső kialakítás, ami a szabványos szerszámokkal történő hozzáférhetőséget javítja. Az új generáció alaposabb vizsgálata azonban egyéb előnyöket is feltár: a pofák aktív lehúzó hatása révén a KONTEC KSX-C2 kiváló eredményeket ér el a síkpárhuzamosság és a merőlegesség terén, így ideális előfeltételeket teremt a kihívást jelentő hatoldali megmunkáláshoz.

A satu állítható középpontja is új mércét állít fel, még a beállítási idők terén is: a szerszám nélküli, gyors pofacserének, a befogási területet megnövelő megfordítható pofáknak, valamint az egyedülálló, 130 mm-es alappofalöketnek köszönhetően a satu gyorsan és pontosan alakítható át egy új alkatrészcsaládhoz. Erre a célra a gyorsan cserélhető pofák széles választéka áll rendelkezésre. A befogási tartomány ezenkívül egy szabványos dugattyúrúd-hosszabbítással megnagyobbítható.

A teljes mértékben burkolt, 5 tengelyes Schunk KONTEC KSX-C2 satu szerszám nélküli, gyors pofacserével és aktív pofák lehúzó hatással a precíz hatoldalas megmunkáláshoz. Hatékony megmunkálást tesz lehetővé az 5 tengelyes szerszámgépeken nagy pontosság és rövid beállítási idő mellett (Forrás: Schunk)

Beépített elasztomercsillapítás

A KONTEC KSX-C2 szorítóerőinek folyamatos beállításához nyomatékkulcs használható, 120 Nm nyomatéknál maximum 40 kN érhető el. A hatoldali megmunkálásra is alkalmas satu nagy erőt képes tehát kifejteni az alkatrész biztonságos befogása érdekében – még minimális szorítófelületek esetén is. Az érzékeny alkatrészek befogására szolgáló erők finoman állíthatók be. A hosszú vezetőrendszer és a szorítómechanizmus elrendezése minden esetben merev, méretstabil elrendezést biztosít. Az integrált elasztomercsillapítás elnyeli a szerszám a megmunkálás során fellépő oszcilláció frekvenciáját, ami kiváló felületminőséget és szerszámélettartamot eredményez. Mivel az 5 tengelyes satu hajtóműve és állítómechanizmusa is teljesen zárt, a satu tökéletesen védett a forgácsok, a szennyeződések és a hűtőfolyadék ellen.

Átfogó termékválaszték

A karbantartást nem igénylő Schunk KONTEC KSX-C2 a kezdetektől fogva négy alaptesthosszban (330, 430, 500, 630 és 800 mm) és két különböző magasságban (175 és 214 mm) érhető el. Zökkenőmentesen illeszkedik a Schunk nagy hatékonyságú munkadarab-befogási moduláris termékválasztékába, és gyorsan kombinálható a SCHUNK VERO-S gyorscserélő raklapmodullal, vagy maximális ismétlési pontossággal cserélhető a gépasztalon. A szükséges szorítócsapok közvetlenül, adapterlemezek nélkül helyezhetők be az 5 tengelyes satu alaptestébe. Mivel a befogás feszítéssel történik, az alaptesten a gyorscserélő raklapmodul alkalmazása esetén sem ébred hajlítónyomaték.

www.schunk.hu