Hat hónap alatt megtérülő automatizálás

Se kávészünet, se cigiszünet, csak folyamatos, zavartalan gyártás

A Haas automatikus alkatrészrakodó rendszere egyszerű és megfizethető módja a gyártás automatizálásának és a termelékenység növelésének.

Auto Parts Loader

A kizárólag a Haas esztergák számára kifejlesztett Auto Parts Loader (APL) közvetlenül csatlakoztatható a Haas vezérlőhöz. A rendszer kompatibilis a mellékorsó funkcióval, de az alkatrészeket csak az eszterga főorsójától mozgatja.

Teljes körű kialakítás, plug-and-play lehetőségekkel a Haas ST-10-től ST-25-ig terjedő esztergaközpontokhoz

Közvetlen interfész a Haas vezérléssel

Akár 14,7 mm átmérőjű, 12,7 mm hosszú és 4,5 kg súlyú alkatrészek mozgatására képes

Fényfüggöny a biztonságos üzemeltetéshez

A Haas APL beállítása

A Haas vezérlésekbe zökkenőmentesen integrálódó APL egy egyszerű beállító felületet tartalmaz, amellyel percek alatt létrehozható az alkatrészek emberi felügyelet nélküli be- és kirakodása. Az APL közvetlenül az eszterga vezérlésén keresztül programozható. A vezérlés egyszerűen kezelhető interfésze lépésről lépésre vezeti a gépkezelőt a beállítási folyamaton, amely során az APL karja „megtanulja” a pozíciókat. A gépkezelő egyszerű kérdések megválaszolása során alapinformációkat ad meg a megfogók pozicionálásával és egyetlen gomb megnyomásával, vagy alapvető numerikus értékek beírásával:

az alkatrészsablon beállítása – a sorok és oszlopok száma;

az első alkatrész megfogási pozíciójának beállítása;

a megfogó forgási végpontjainak beállítása;

az alkatrész be- és kirakodási pozíciójának beállítása (csak a főorsónál);

az első alkatrész kirakodási pontjának meghatározása.

A vezérlés ezután automatikusan kiszámítja az összes értéket, és az APL már készen is áll a használatra. A rendszer megfogói az adott alkatrész geometriájához legjobban illeszkedő módon állíthatók be, vagy módosíthatók. Az esztergálási művelet során az APL a háttérben működik, folyamatos, felügyelet nélküli megmunkálást lehetővé téve. A forgácsolás ideje alatt az automata rendszer lerakja a kész alkatrészt, felveszi az új munkadarabot, és a kijelölt pozícióba mozgatja azt. A gépkezelő figyelemmel kísérheti az asztalt, az elkészült alkatrészek számát, az éppen forgácsolt terméket, valamint a soron következő előgyártmányt. A kétoldalú forgó megfogó az elkészült alkatrészt anélkül cseréli le új előgyártmányra, hogy vissza kellene térnie a tárolóasztalhoz. A tapasztalatok szerint az APL napi négy órán át tartó működése esetén az automatizálási rendszer megtérülési ideje kevesebb, mint 6 hónap. Az automatikus munkadarab-mozgató rendszer hamarosan 3 tengelyes megmunkálóközpontokhoz is elérhető lesz.

A megmunkálóközpontok felügyelet nélküli működése is megoldott

A kaliforniai szerszámgépgyártó addig sem hagyja automatizálási fejlesztések nélkül a megmunkálóközpontok tulajdonosait. Az öttengelyes UMC-1000 és a szupergyors öttengelyes UMC-1000SS CNC vertikális megmunkálóközpontokhoz létrehozott nyolcállomásos Pallet Pool tökéletesen illeszthető mind a tömeggyártáshoz, mind a változatos, kis darabszámú termeléshez.

Teljesen integrált megoldás éjszakai műszakhoz

8+1 paletta (8 tárolóhely + 1 megmunkáló állomás)

50+1 oldalra szerelt szerszámcserélő

Palettánként 90 kg hasznos teher (munkadarab + munkatartó)

Könnyen kezelhető ütemező interfész a Haas vezérlőben

Kijelölt be- és kirakodó állomás

Az új EC-400 horizontális megmunkálóközpont vásárlása esetén elérhető hatállomásos Pallet Pool úgyszintén egyaránt alkalmas a tömegtermelés és az alacsony darabszámú gyártás kiszolgálásához.

Teljesen integrált megoldás éjszakai műszakhoz

6+1 paletta (6 tárolóhely + 1 megmunkáló állomás)

Palettánként 226 kg hasznos teher (munkadarab + munkatartó)

Könnyen kezelhető ütemező interfész a Haas vezérlőben

Kijelölt be- és kirakodó állomás

Bár mind a Haas UMC Pallet Pool kiegészítő, mind az EC-400 Pallet Pool rendszer tömeggyártáshoz és felügyelet nélküli működéshez készült, még kiválóan alkalmazhatók kis tételnagyságok esetén is. A gépkezelő ugyanis külön alkatrészprogramot rendelhet minden palettához. Amikor a paletta bekerül a munkatérbe, a vezérlő automatikusan behívja a hozzárendelt alkatrészprogramot. A paletták prioritási és sorrendi követelmények szerint külön-külön ütemezhetők, lehetővé téve a magas prioritású alkatrészek előresorolását, vagy gyakoribb sorra vételét. A kész paletták automatikusan visszakerülnek a tárolási pozícióba, vagy az azonnali kirakodás és újratöltés céljából a védett gépkezelői állomásra is állíthatók.

