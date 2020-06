Három és öt tengelyben is az élvonalban

5 és 3 tengelyes munkákat futtatna egymás után a beállítások elvesztése nélkül? Az UMC-750 5 tengelyes képességeit egy további VF asztallal kiterjesztő UMC-1500SS-DUO géppel mindez megoldható

Folyamatosan növekednek a pontossági követelmények és az alkatrészek komplexitása, így Magyarországon is feltartóztathatatlannak tűnik az öttengelyes technológia térhódítása. A hagyományos gépekkel egyre nehezebben valósítható meg egyidejűleg a rugalmasság és a költséghatékonyság. A dekonjunkturális szakasz egyre fokozódó versenyében a megrendelésekről is dönthet az öttengelyes technológiában való jártasság.

A Haas új UMC-1500SS-DUO kétállomásos 5 tengelyes megmunkálóközpontja olyan érzetet kelt, mintha két gépet építettek volna egybe: egy nagy teljesítményű 5 tengelyes univerzális, valamint egy sokoldalú 3 tengelyes függőleges megmunkálóközpontot. A kaliforniai gyártó vette a nagy sikert aratott UMC-750SS univerzális megmunkálóközpontot, duplájára növelte annak X irányú mozgástartományát, és egy fix, 813 × 457 mm méretű T-hornyos asztallal egészítette ki a kéttengelyes körasztalt. Így a korábbi UMC-750 körasztal vált a jobb oldali, míg az új fix asztal a bal oldali állomássá. Az új UMC-1500SS-DUO a legújabb UMC modelleken látott dizájnelemek mindegyikét magán hordozza.

Az UMC-1500SS-DUO kétállomásos 5 tengelyes megmunkálóközpont olyan érzetet kelt, mintha két gépet építettek volna egybe: egy nagy teljesítményű 5 tengelyes univerzális, valamint egy sokoldalú 3 tengelyes függőleges megmunkálóközpontot

A fix asztal segítségével beállítható a befogórendszer az első műveletekhez – például fecskefarok alakú hornyok kimunkálásához az 5 tengelyes megoldást igénylő munkadarabon –, vagy létrehozható a már elkészült 5 tengelyes alkatrész hatodik oldala. Mivel a fix és a körasztal azonos magasságban vannak, az alkatrész mindkettőre befogható, így a gép teljes X irányú mozgástartománya kiaknázható.

Technikai jellemzők: 5 tengelyes szimultán megmunkálás

Nagy teljesítményű direkt hajtású orsó

Nagy sebességű, kéttengelyes körasztal

Fix, 32 × 18" méretű T-hornyos asztal

Vezeték nélküli intuitív szenzorrendszer

A minden UMC sorozatú univerzális megmunkálóközpontban alapfelszereltségnek számító dinamikus munkadarab- és szerszámközpontosság-vezérléssel a munkadarab mindig ugyanabba a pozícióba állítható, a program pedig újraindítható, ha a befogás változik, vagy a munka egy másik Haas gépre kerül. Ezáltal idő takarítható meg a programozás és a beállítás során, csökkenthető a munkadarab-befogás költsége, és növelhető a vállalkozás általános termelékenysége.

Az UMC-1500SS-DUO gép ajtaját a gépburkolatba szerelték, így a hordozható vezérlőegység is kezelőbarát helyre, a gép frontoldalára kerülhetett

Kétállomásos munkakörnyezet

Az UMC-1500SS-DUO tulajdonságai: Kétállomásos munkakörnyezet

Cikloid forgóhajtások

Világosabb gépkezelői ajtó

Frontoldali hordozható vezérlőegység

Könnyen hozzáférhető gépkezelői kényelmi eszközök

Nagy oldalsó ablak

Merev öntvényalap

Sztenderd hűtőfolyadék-tartály

A bal oldali fix asztal szabványos satui merev befogást tesznek lehetővé nagy anyagleválasztással járó feladatokhoz. Az asztalon elegendő hely van egy vagy két 152 mm-es satu elhelyezésére. A jobb oldali beépített kéttengelyes, 500 mm-es körasztal szabványos T-hornyokkal és egy precíziós próbafurattal rendelkezik a sokoldalúság érdekében. A körasztal +120 és –35 fok között dönthető és 360 fokban elforgatható, így kiváló minőségű, pontos 3+2 vagy 5 tengelyes szimultán megmunkálást tesz lehetővé.

Termelékenységre optimalizálva

Az UMC-1500SS-DUO merev öntvényalapja javítja a forgácsolási teljesítményt, és lehetővé teszi egy sztenderd 208 literes hűtőfolyadék-tartály használatát az egyszerű tisztítás és karbantartás érdekében. Opcionálisan 360 literes hűtőfolyadék-tartály is választható. Mindkét tartály támogatja a Haas olajleszedő és hűtőfolyadék-utántöltő opcióit a termelékenység további növelése érdekében.

A szerszámgépekhez és robotokhoz kifejlesztett cikloid forgóhajtás rendszert nagy sebesség, pontosság és tartósság jellemzi mind a B, mind a C tengelyen

A szerszámgépekhez és robotokhoz kifejlesztett cikloid forgóhajtás rendszert nagy sebesség, pontosság és tartósság jellemzi mind a B, mind a C tengelyen. A robusztus kivitel minimális karbantartási igény mellett is hosszú élettartamot biztosít, és ütközés esetén is rendkívül ellenállónak bizonyul. A cikloid forgóhajtás visszahajtható az ütésből származó energia elnyelésére. A lengő terhelés a hajtás névleges nyomatékának ötszörösét is eléri. és sérülés esetén a teljes hajtóműszekrény egyben cserélhető.

Az UMC-1500SS-DUO gép ajtaját a gépburkolatba szerelték, ami hatékonyabb forgácselvezetést tesz lehetővé. A burkolat belsejébe helyezett ajtónak köszönhetően a hordozható vezérlőegység is kezelőbarát helyre, a gép frontoldalára kerülhetett. A gépkezelő kényelmét növelő eszközök – többek között a szerszámtartó szekrény, a munkaasztal, a szerszámtartó satu, a tárolótálca és a lemosó tömlő – a könnyű hozzáférés érdekében mind a szerszámgép elejére kerültek. Az elülső hordozható vezérlőegység révén a megnövelt oldalsó ablak csúsztatva nyithatóvá vált, ami hozzáférést biztosít az asztalhoz, ezenkívül palettacserélő vagy automatikus rendszer is csatlakoztatható a géphez.

