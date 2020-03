Gyorsabb és mozgékonyabb mobil robotot mutatott be a MiR

A MiR – a mobil robotokat gyártó nemzetközi piacvezető vállalat – 2017 óta minden évben új robotot vezet be a piacra, amely teljesen új lehetőségeket teremtett a belső logisztika automatizálásában. Az együttműködő mobil robotokat gyártó dán cég ismét új mércét állított fel a belső logisztika terén egy olyan robottal, amely gyorsabb, biztonságosabb és mozgékonyabb, mint az azonos kategóriába tartozó bármely más megoldás a világpiacon. Az innovatív MiR250 robot a legújabb technológiákkal rendelkezik, továbbá akadálymentesen és hatékonyan navigál olyan környezetben, ahol sok ember közlekedik.

A Mobile Industrial Robots az Atlantai (USA) Modex logisztikai vásáron mutatja be az új MiR250 robotot. A MiR250 bemutatása lehetővé teszi, hogy az ipari, logisztikai és egészségügyi ágazat mostantól teljesen új eszközzel optimalizálhatja a logisztikát. Az új robot sebessége 7,2 km/óra. Kialakítása rövidebb és alacsonyabb, ezáltal szűk helyen is képes a közlekedésre, például 80 cm széles ajtókon is át tud haladni.

„Minél mozgékonyabbak a robotok, annál hasznosabbak. Számos ipari létesítményben nagyon korlátozott hely áll rendelkezésre. A mobil robotokkal kapcsolatos trend az, hogy azokat a már meglévő környezetekben használják. Azt látjuk, hogy óriási az igény az iparban olyan robotok iránt, amelyek a tárgyak alatt, szűk helyeken, kis felvonókon képesek a mozgásra és gyorsan kanyarodnak. Ezért megépítettük pontosan azt a robotot, amelyet a piac igényel” – nyilatkozta a MiR vezérigazgatója, Thomas Visti.

A mostoha ipari körülményekre készült

A belső logisztika sok vállalatnál problémát jelent a feladatok gyakorisága és egyezősége, valamint a szakképzett munkaerő hiánya miatt. Az emberek és egyéb tárgyak körül mozgó autonóm mobil robotok világszerte javítják a belső logisztikát a különféle ágazatokban. A MiR új MiR250 robotja pedig még áramvonalasabbá teszi a logisztikát.

„Optimalizáltuk a MiR robot üzemi idejét 24 órás időszakra vetítve, hiszen a MiR250 fele annyi idő alatt tölthető fel, mint a kisebb mobil robotok. Ez egy éjjel-nappal üzemelő robot esetében 24 órás időszakot tekintve plusz három órányi működést jelent. Ha pedig nem szeretne állásidőt, akkor az akkumulátor csupán két perc alatt cserélhető – mondja Thomas Visti.

Az autonóm mobil robotokat úgy tervezték, hogy az emberekkel együttműködve külső biztonsági intézkedések nélkül működjenek. A biztonság ebből adódóan optimális, és integráltabb biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint bármely más mobil robot, így bátran állítható, hogy a MiR250 a legbiztonságosabb ilyen robot a piacon, teljesíti az összes alkalmazandó biztonsági szabványt.

A MiR erősebb alkatrészekre cserélte több szabványos alkatrészét a MiR250 esetében, így a robot élettartama hosszabb lett, és ipari környezetben való használatra tervezett.

„A logisztikai automatizálásban csak nagyon kevés kisebb robot fejlett eléggé ahhoz, hogy megfeleljen az ipari környezetek robusztussággal kapcsolatos követelményeinek. E szegmensben is egyedülálló pozíciót tudhatunk magunkénak robotgyártóként, mivel felhasználók által vezérelt innovációval jelentős ismeretekre tettünk szert az ügyfelek, a piac és az igények tekintetében” – mondja Thomas Visti, a MiR vezérigazgatója.

A MiR többi termékéhez hasonlóan a MiR250 is nagyon rugalmas, és különféle felső moduljaival gyorsan testreszabható, hogy megfeleljen az adott ügyfél igényeinek. A MiR most, első alkalommal standard modul emelőt is kínál MiR250 Shelf Carrier néven, amely a MiR250-re szerelhető. Így a robot polcokat gyűjt és szállít, és görgős szállítószalaggal, robotkarokkal, tárolóval és egyéb alkalmazással van ellátva a MiR külső szállítóinak kiterjedt hálózata révén.

