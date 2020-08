Gyors panelhajlítás az új TruBend Center 7030 géppel

Az akár 70 százalékkal gyorsabb szerszámcsere mellett az automatikus be- és kirakodásra is van opció

Címkék: automatizálás élhajlítás hajlítás hajlítógép lemezmegmunkálás ToolMaster Trumpf

A TruBend Center 7030 panelhajlító legújabb generációja akár 30 százalékkal gyorsabb megmunkálásra képes, mint elődje – a szerszámcsereciklus pedig akár 70 százalékkal is felgyorsulhat. A TRUMPF kínálatában először érhető el a panelhajlító gépekhez is automatikus be- és kirakodó állomás opció.

A TruBend Center 7030-hoz hasonló panelhajlító gépek különösen alkalmasak komplex geometriájú, rádiuszhajlítással, rövid oldalhosszokkal és keskeny profilokkal rendelkező alkatrészek megmunkálására. Az ilyen előírásoknak megfelelő alkatrészek gyártásakor ez az alternatív hajlítótechnológia gyorsabbnak bizonyul, mint a formahajlító gépek. A TruBend Center 7030 tervezése során a ditzingeni gyártó azt tűzte ki célul, hogy a gép minden eddiginél gyorsabb legyen. A TRUMPF mérnökei ezt úgy érték el, hogy a gép hajtásrendszerét két részre osztották. Ahelyett, hogy a gépet egyetlen hidraulikus hengerrel szerelték volna fel, az új kialakítás egy bal és egy jobb oldali hengert tartalmaz. Ez megnöveli a tengelysebességet, valamint a gép termelékenységét is. A teljesítményfüggő szervohajtás energiamegtakarítást is eredményez, mert a motor csak akkor van használatban, amikor a gépnek valóban szüksége van arra.

A TruBend Center 7030 panelhajlító legújabb generációja akár 30 százalékkal gyorsabb megmunkálásra képes, mint elődje. A sebességnövekedés az új meghajtásnak és egyéb funkcióknak köszönhető

Automatizált munkadarab be- és kirakodás

A gépkezelő különböző előgyártmányokat rakásolhat fel a gép jobb oldalán. A tapadókorong egy panel felvételével elindítja az automatikus betöltési folyamatot, miközben egyidejűleg azt is ellenőrzi, hogy tévedésből nem két lemezt emelt-e fel. A megfogó a nyersanyagot egy kefeasztalra teszi, ahol a pontos elhelyezést egy pozicionálósáv biztosítja. Az előgyártmányt ezután egy szállítókocsi mozgatja a megmunkálási területre, ezzel egyidejűleg pedig eltávolítja a már elkészült alkatrészt onnan, és egy szállítószalaghoz viszi azt. A be- és kirakodás folyamata során a TruBend Center 7030 teljes kapacitás mellett végzi a megmunkálást.

Az új TruBend Center 7030 opcionálisan automata be- és kirakodó állomással is felszerelhető

Gyorsabb szerszámcsere – alkatrészek programozása másodpercek alatt

A hajlítószerszámok cseréjét a ToolMaster végzi, amihez a tengelysebesség növelése mellett a TRUMPF mérnökei olyan funkciót is hozzáadtak, ami lehetővé teszi több kisebb szerszám egyidejű cseréjét. Mindezen fejlesztések akár 70 százalékkal képesek csökkenteni a gép beállítási idejét. Az új TruBend Center 7030 egy offline TecZone Fold programozási megoldást is tartalmaz, amivel a gépkezelők néhány kattintással több alkatrészt beprogramozására is képesek. A TecZone Fold másodpercek alatt elkészíti a hajlítóprogramot és az alkatrészek 3D szimulációját, beleértve az ütközésfigyelést is.

www.trumpf.com