Gyors befogás, biztonságos rögzítés a KIPP-pel

A kiváló minőségű, robusztus, acél és rozsdamentes acél változatokban is elérhető gyorsszorítók jól alkalmazhatók a gépgyártásban

A gyorsszorítókat a munkadarabok megtartására és rögzítésére használják. A HEINRICH KIPP WERK számos kivitelben kínálja ezeket a rugalmas segédeszközöket, beleértve a KIPPlock és KIPPlock+ néven ismert innovatív, házon belüli fejlesztéseket is. A termékcsalád újdonságai közé tartoznak a vezetőképes ESD gyorsszorítók és az intelligens állapotérzékelők, amelyek segítségével nyomon követhető az aktivált állapot.

Gyártási környezetben az elektromos kisülések az alkatrészek vagy berendezések károsodásához, esetleg tönkremeneteléhez vezethetnek. Ennek megelőzése érdekében az úgynevezett ESD (elektrosztatikus kisülés) zónákban lévő munkaállomásokat a legapróbb alkatrészekig a szabványoknak megfelelően kell felszerelni. Ezt támogatják a HEINRICH KIPP WERK nemrégiben bemutatott biztonsági ESD gyorsszorítói is. A szabványok által megkövetelt vezetőképesség érdekében a markolatelemek és a védőbetétek elektromosan vezető poliamidból vagy elasztomerből készülnek, ami lehetővé teszi az áram az acélkereten keresztüli elvezetését.

A kiváló minőségű, robusztus KIPP gyorsszorítók jól alkalmazhatók a gépgyártásban (Forrás: KIPP)

A gyorsszorítók új állapotérzékelői lehetővé teszik az aktivált állapot automatikus leolvasását: a szenzor érzékeli, hogy a gyorsszorító nyitott vagy zárt állapotban van-e, így az információ elektronikusan feldolgozható. Ez a megközelítés lehetővé teszi a gyorsszorítók egyszerű utólagos felszerelését és az intelligens gyártási környezet megteremtését. A FEATUREgrip terméksorozat részeként kifejlesztett intelligens termékekkel stabilabbá, pontosabbá és megbízhatóbbá válnak a digitalizált gyártási folyamatok.

A HEINRICH KIPP WERK különféle kivitelben kínál gyorsszorítókat (Forrás: KIPP)

A kiváló minőségű, robusztus, acél és rozsdamentes acél változatokban is elérhető KIPP gyorsszorítók jól alkalmazhatók a gépgyártásban. A széles választék vízszintes, függőleges és push-pull gyorsszorítókra osztható. Az egy kézzel kezelhető termékeknél a munkadarabok befogása billenőkaros elv mentén történik. A vízszintes vagy függőleges lábbal ellátott változatok lehetővé teszik a gyorsszorítók a vonatkozó szerelési követelményeknek megfelelő, egyszerű felszerelését.

A HEINRICH KIPP WERK nemrégiben bemutatott biztonsági ESD gyorsszorítói az ESD (elektrosztatikus kisülés) zónákban is használhatók (Forrás: KIPP)

A KIPPlock és KIPPlock+ sorozatok a markolat ergonomikus kialakításáról és a különösen felhasználóbarát kezelésről is ismertek. A kiváló minőségű anyagok, az innovatív csuklóperselyek és a korrózióálló felületek révén a termékek 300 000 befogási ciklust is könnyedén kibírnak. A KIPPlock+ beépített biztonsági zárral is rendelkezik. Az automatikus biztonsági reteszelés révén semmi sem akadhat el, a kezelés pedig akár vastag munkakesztyűben is lehetséges.

