Gondolkodjon nagyban!

A FANUC nagy teherbírású M-1000iA robotja sokoldalúan képes nehéz terheket emelni és kezelni

Címkék: automatizálás EMO Milano Fanuc ipari robot robot robotika

A FANUC legújabb anyagmozgató robotját 1 000 kg teherbírás és 3 253 mm maximális karkinyúlás jellemzi.

Az M-1000iA a FANUC legnagyobb robotja, amely soros kapcsolási szerkezettel rendelkezik, szemben a nagy teherbírású robotokra hagyományosan jellemző párhuzamos kapcsolási szerkezettel. Ennek eredményeként az M-1000iA mind függőleges, mind vízszintes irányban szélesebb mozgási tartománnyal rendelkezik, így a kar egyenesen állhat és hátrafelé is foroghat, ami a párhuzamos szerkezetű robotokkal nem megvalósítható. Ez a képesség megnöveli a robot sokoldalúságát, és alkalmazások széles köre számára teszi ideális választássá az M-1000iA modellt.

Az M-1000iA robot sokoldalúan képes nehéz terheket emelni és kezelni

Az M-1000iA segítségével automatizálhatók a gyártósorok, ennek eredményeképpen pedig növekedhet a termelékenység olyan alkalmazásokban, mint például az autóipari alkatrészek, építőanyagok és az elektromos járművek akkumulátorcsomagjainak forgácsolása és mozgatása. A robotot különösen nagy merevség és csuklóteljesítmény jellemzi. Az IP67 kategóriájú besorolás kellő védelmet biztosít a por és a fröccsenés ellen.

Az M-1000iA a hagyományos iPendant mellett oktatóeszközként a FANUC legújabb R-30iB Plus vezérlését is támogatja, emellett az intuitív, könnyen használható Tablet TP is kérhető. Ezenkívül – mint minden FANUC robot esetében – az M-1000iA is konfigurálható képalkotó rendszerekkel és számos intelligens funkcióval, amelyek tovább növelik a robot rugalmasságát.

Az M-1000iA és az M-2000iA/2300 robotok harmonikus összjátéka a 2021-es EMO Milano egyik legnagyobb látványosságának számított

Az M-1000iA másik előnye az átfordíthatóság, ennek köszönhetően kompaktabb és rugalmasabb cellák hozhatók létre. A rövidebb mozgási távolság a ciklusidők csökkentésében is segít.

A FANUC 2021 decemberében kezdte meg az M-1000iA modellek szállítását. A robotot a nagyközönség első ízben a milánói EMO fémipari szakkiállítás zöld mobilitásnak szentelt zónájában tekinthette meg, ahol az M-1000iA egy elektromos járműhöz gyártott nehéz akkumulátorcsomagot mozgatott játszi könnyedséggel. A standon a 2,3 tonna teherbírású M-2000iA/2300 robot is szerepet kapott, amelynek egy teljes elektromos autó mozgatása jutott szerepül. A két óriásrobot harmonikus összjátéka a fémipari világvásár egyik legnagyobb látványosságának számított.

