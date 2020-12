Gépgyártás: A fényes jövő - a jövő szabványos gépelemei

Címkék: gépgyártás norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

Mindig nehéz a gépeket jövőbemutató teljesítményre tervezni, mert sokféle tényezőt kell figyelembe venni, mint például a kialakulóban lévő technológiákat, a gyártási és összeszerelési folyamatokat. A bizonytalanság csökkentése érdekében mindig tanácsos szabványos gépelemeket használni - mondta Martin Ahner, termékoktató és a norelem ACADEMY vezetője.

A jövőbemutató gépek és gépelemek használata egyre népszerűbb a gyártásban és a tervezésben. A zavarok és a leállások minimalizálása érdekében létrehozott hatékony folyamatok biztosítása elengedhetetlen, mivel a gyártási leállások szállítási késedelmekhez és ügyfélpanaszokhoz vezetnek.



A legértékesebb eszközök jövőbeli teljesítményének garantálása különösen nehéz, ha azok egyedi gépelemeket tartalmaznak. Öt, tíz vagy húsz év múlva előfordulhat, hogy ezek az egyedi gépelemek már nem állnak rendelkezésre, és szinte találós kérdésnek számít, hogy képesek leszünk-e kicserélni ezeket az elemeket, ha meghibásodnak, vagy a gépet teljesen fel kell újítani.



Tekintettel arra, hogy a gyártókon folyamatos innovációs nyomás van, és a tervezőmérnököket arra sarkallják, hogy ezeket az elképzeléseket és gépeket létre is hozzák, a szabványos gépelemek használata elősegítheti az ötletek valóra váltását. Nem csak ez számít, de a szabványelemek is hozzájárulhatnak a gép élettartamának meghosszabbításához és a beruházások megtérüléséhez.

A jövőbemutató gépgyártás trendjei

Valamennyi vállalatot veszélyeztethet a gépleállás és a gyártási állásidő, ezért elengedhetetlen, hogy jövőbemutató folyamatokkal rendelkezzenek. Ez magában foglalja az olyan folyamatokat, mint az additív gyártás és a 3D nyomtatás, a robotika és az automatizálás, az IoT-beruházások, illetve a testen viselhető technológiák is.



Bizonyos esetekben az új technológiák megnyitják a kaput a progresszív gyártó cégek előtt, hogy saját, valóban innovatív megoldásaikat vigyék a piacra. De a legmegfelelőbbek kiválasztása bonyolult, és az ilyen beruházásokhoz egyértelmű indokokra van szükség.



A 3D nyomtatás lehetővé tette a gyártás és az ipar számára, hogy a technológia és a hatékonyság új korszakába lépjen. Az additív gyártási eljárások közé tartozó 3D nyomtatás csökkenti az anyagpazarlást, a megmunkálási időt és a szükséges eszközmennyiséget. Ennek ellenére vannak olyan tényezők, amelyeket bizonyos vállalatok nem tudnak vállalni, például a tervezési pontatlanságok, a szerzői jogi kérdések, valamint a gyártási munkahelyek csökkenése, ami olyan folyamatokat eredményez, amelyek kevesebb emberi közreműködést igényelnek.



A robotika és az automatizálás is hasonló előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik; hatékonyságot, megbízhatóságot, következetes termelési minőséget és alacsonyabb termelési költségeket eredményezhet, ugyanakkor tetemes beruházási költségeket von maga után és bizonytalanságot szül az alkalmazottak számára.

A jövőbemutató gépgyártás kihívásai

A potenciálisan katasztrofális globális hatásoktól való védelem érdekében a gyártóknak rugalmasabb gyártási műveletekre van szükségük. Ez azt jelenti, hogy az ellátási láncot a globalizált megközelítésből lokalizáltabbá kell módosítaniuk.



Egy nagy beruházás a gyártók számára is kulcsfontosságú a soron következő digitális korszakra való áttérés érdekében. Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az adatok és a technológia a legújabb technológiát befogadó platformon alapuljon.



A jövő útja azonban az új technológiába történő befektetés. Bármi, ami normál körülmények között igaz az intelligens és rugalmas automatizálás előnyeiről, most kétszeresen is igaz: nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé, csökkenti a költségeket, növeli a teljesítményt és a minőséget - és ami még fontosabb, csökkenti a manuális munkavégzés szükségességét.



A mechanikus szabványelemek eleve nem igényelnek rengeteg szakértelmet - alapkészségekkel is könnyen kezelhetők, ami hasznos lehet azon vállalatok számára, amelyek jövőbemutató folyamatokat szeretnének létrehozni.

A szabványos alkatrészek felhasználása és előnyei a gépiparban és a gépgyártásban

A McKinsey által a jövőbemutató folyamatokról készített jelentés szerint az új piaci dinamika és a technológiai trendek egyre gyorsuló ütemben nyernek teret. Ezek a gyors fejlemények motiválják a termékek összetettségével, a kereslet ingadozásával és az eszközhasznosítással kapcsolatos készségek sürgős elsajátítását.



Bár a vállalatok hatékony működése kulcsfontosságú, az is kritikus, hogy a gépek és a gyártósorok minden probléma és késedelem nélkül, megbízhatóan működjenek. A szabványelemek használata - akár új, akár régi gépeknél - lerövidítheti az újraszerszámozás, a szerszámcserék vagy akár a munkadarabok újbóli legyártásának idejét.



Ez javítja a termelékenységet, meghosszabbítja a gépek élettartamát és csökkenti az állásidőt. Szabványelemek használatával jövőbemutató folyamatokkal és gépekkel fogunk rendelkezni.

Szerszámok, ismeretek és eszközök, amelyekre a mérnököknek szüksége van a jövőbemutató gépekhez

A feldolgozóiparban tapasztalható szakképzett munkaerőhiány nem új jelenség és különösen az utóbbi években erősödött fel. Minden mérnök számára kihívást jelent egy új területen dolgozni, ahol új ismereteket kell elsajátítani. A szakképzett munkaerő hiánya miatt a vállalatoknak belső képzésben kell részesíteniük alkalmazottaikat, hogy új készségeket szerezzenek az új technológia kezeléséhez.



Egy vállalkozás jövője mindig visszatükröződik a termékei innovációs erejében. A cég csak az új trendek befogadásával és gyakorlati megvalósításával növekedhet és maradhat fenn a piacon.



A szabványelemeknek mindig lesz helyük, ezek hatékony használatát elsajátítva a mérnökök kibővíthetik kompetenciájukat, és kiválaszthatják a megfelelő gépelemeket a megfelelő alkalmazásokhoz. A teljesen automatizált gépek vagy gyártósorok építéséhez elsajátított ismereteket akár tovább is adhatják, így egy jövőbemutató gyártási folyamat felé kövezhetik ki az utat.



Noha a gépek egyre okosabbak és egyre inkább hálózatban működnek, hogy az optimális munkafolyamat létrehozásához bizonyos információkat továbbítsanak, fontos, hogy szabványelemekből legyenek építve, hogy biztonsággal és nyugodtan lépjünk át a technológia új korszakába.

Következtetés

Kétségtelen, hogy a gyártó vállalatok most kezdenek elmozdulni a digitalizált munkavégzés felé. A jövőbemutató folyamatok és gépek számos lehetőségével azt is biztosítani kell, hogy a befektetés megbízható termékekbe és rendszerekbe történjen.



A különböző alkalmazásokhoz konfigurálható vagy testre szabható szabványelemek költséghatékony módszert jelentenek a jövőre történő felkészülésben. Rendkívül rugalmasak, a követelmények széles skáláját képesek kielégíteni, miközben csökkentik a gépgyártás és a karbantartás összetettségét. A magát rendszerszállítónak és teljes körű szolgáltatónak tekintő norelem célja az, hogy minden szükséges termék a tervezőmérnök rendelkezésére álljon. A hangsúly nem az egyes gépelemeken, hanem a teljes csomagon van, hogy a tervező mindent egyetlen forrásból kapjon kézhez.



A norelem ACADEMY hatékony és egyéni oktatást kínál saját képzési platformjával, célja pedig a tanulók, a hallgatók és a szakemberek támogatása ingyenes szakértői előadásokkal a gépgyártás minden aspektusáról.



A mélyreható termékismeret érdekében az norelem ACADEMY alkalmazási példákon keresztül segíti a mérnököket abban, hogy gyorsabban megértsék a termékinnovációkat. A mikrotanuló egységekben a felhasználó gyorsan áttekintheti az összes információt és példát arra vonatkozóan, ahogy a terméket a gyakorlatban is használják.



Azoknál a termékeknél, ahol további magyarázatra van szükség, a norelem ACADEMY terméktanfolyamot kínál meghatározott termékekről és szabványelemekről. A szabványelemeknek a tervezésbe történő integrálása döntő fontosságú egy versenyképes termék szempontjából.

