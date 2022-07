Frissült a Bodor Laser P modellje: univerzális gépek minden vágási feladatra

Már elérhető a lézeres vágógépek következő, LaserScan generációja A Bodor Laser által idén bemutatott LaserScan lézervágó gép sokkal gyorsabban vágja a nagy vastagágú fémlemezeket, és a reflektív (alumínium, réz és rozsdamentes) anyagok esetében kiküszöböli a visszaverődést, ezáltal védve a lézerforrást. A lézeres vágógépek következő generációja csökkenti a gyártási időt, és nagymértékben növeli a termelékenységet. A világ egyetlen LaserScan lézervágó gépe új kategóriát teremt az iparágban, és egyben új mércét állít fel a lézersugárpálya programozásában. A másodpercenkénti 200-szori nagyfrekvenciás scan funkció révén egy méter vágás alatt a sugárnyaláb útja akár 30 métert is lefed. A hurkokból álló lineáris mozgásvezérlésnek és a több mint 1 000 szabadalmaztatott algoritmusnak köszönhetően 50–180 százalékkal gyorsabb vágási sebesség érhető el és 30–100 százalékkal nagyobb lemezvastagság vágható, mint a hagyományos kialakítású lézerfejjel és azonos teljesítménnyel végzett fiber lézeres vágás során. „Az 5 mm vastagságú rézlemez vágása során eredetileg 1,5 m/perc vágási sebességet voltunk képesek elérni a régi géppel – mondta a Taishuo Machinery Co., Ltd. elnöke. – Mióta Laser Scan gépre váltottunk, a vágási sebesség elérte a percenkénti 2,8 métert. A vágási felület is kiváló minőségű, különösen 12 kW teljesítményen. Az új gép a rozsdamentes acél vágásakor is több mint kétszeresére növelte a vágási sebességet, alumínium vágásakor pedig körülbelül 60%-kal javult a hatásfok.”