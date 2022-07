Forgácsolószerszám-adatszolgáltató és digitális asszisztens

A „katalógus” kifejezés az ógörög „katálogos – lista” szóból ered. Eredetileg a termékkatalógus egy nyomtatott kiadvány volt, amely tartalmazta a vállalat által kínált valamennyi terméket. Később a katalógusok elkezdtek több referenciaadatot, a termékek használatára vonatkozó általános ajánlásokat és további kapcsolódó műszaki információkat tartalmazni. A forgácsolószerszám-gyártásban ezek az információk segítettek beállítani a kezdeti forgácsolási feltételeket, bemutatták a tartozékokat, a szerelési és újraköszörülési utasításokat, a hibaelhárítást és egyéb műszaki információkat.

A számítástechnika fejlődése által a katalógusok képességei is jelentősen növekedtek, még inkább kibővítve a használatukat, hozzáadva a keresési lehetőséget is. Az e-katalógusok felhasználóbarát segédszoftverei optimált termékkeresést, szűrési lehetőségeket, vizuális és referenciaeszközöket biztosítanak.

A fémmegmunkálásban az e-katalógusok egyre inkább meghatározó tényezővé válnak egy vállalat termékkínálatának és szolgáltatásainak leírásában. Ez alól a forgácsolószerszám-ipar sem kivétel. Manapság az online digitális formátum már felülkerekedett a hagyományos nyomtatott kiadványokon. Az online katalógusinformációk felhasználásával az intelligens adatvezérelt gyártás koncepciója az alkalmazott szerszámok adatait közvetlen képes elérni, mely nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.

Manapság a hagyományos papírkatalógusok csak a szerszámok, a többélű váltólapkák, a szerszámtartó és a pótalkatrészek legfontosabb méreteit adják meg, és következésképpen nem nyújtanak elegendő információt. Ezek az adatok képzik a számítógéppel támogatott műszaki tervezőrendszerek (CAE) alapját, biztosítva a független adatcsere platformját. A globális világban intenzívebb adatátvitel jellemző, és a digitális korszak folyamatainak gyorsuló ütemű fejlődése egyre nagyobb egységet kíván meg a fémmegmunkálás terén is.

A forgácsolószerszámokkal és szerszámtartókkal kapcsolatos digitális információk egységesítése már megkezdődött, mely az ISO 13399 szabványból ered. E szabvány iránymutatásainak követése biztosítja az adatok egységességét, érthetővé teszi a digitális ikreket a gyártórendszerek valós és virtuális komponensei számára, és támogatja a valós idejű információcserét a komponensek között. Egy ISO 13399 kompatibilis CAE-rendszer közvetlenül a számítógépes felhőből tölti le a szerszámadatokat, azonnali online információkat biztosítva. Ezért az ISO 13399 követelményeinek való megfelelés a hatékony forgácsolószerszám e-katalógus legfontosabb jellemzője.

Az e-katalógus beépített funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az információk hatékony feldolgozását és szűrését a vásárlói igényeknek megfelelően. A virtuális szerszám-összeállítás tartalmaz egy szerszámtartót, váltólapkát vagy cserélhető forgácsolóéleket, szerszámbefogót, hosszabbítókat és adaptereket, amelyek segítenek a megmunkálás közbeni ütközések elkerülésének tervezésében. A szerszám-összeállítást lehetőség van betölteni egy CAE-rendszerbe a virtuális megmunkálási szimulációkhoz, a forgácsolási stratégia optimalizálása, az ütközés-ellenőrzés vagy a szerszámkonfiguráció javítása és a gyártástechnológia ellenőrzése érdekében.

Az e-katalógus olyan adatforrásokhoz is kapcsolódik, mint az optimális szerszámválasztás és az e-kereskedelmi funkciók. Ezáltal az e-katalógus a forgácsolószerszám-gyártóhoz kapcsolódó információs technológiák világába ágyazott, elválaszthatatlan alrendszerré válik.

Az okostelefonok fejlődésének hála, a szerszámkatalógust és az összeállítást ma már szinte bárhonnan és bármikor elérhetjük. Az online katalógusok másik tagadhatatlan előnye a karbantartás egyszerűsége, hiszen segítségükkel bármikor eszközölhetünk változtatásokat.

Az e-katalógusok segítségével a megrendelő az ISO 13399 szabványnak megfelelő .p21 kiterjesztésű STP fájlt függetlenül is megkaphatja a kompatibilis CAE-rendszereken keresztül. Az E-CAT összeállítási lehetőségek lehetővé teszik a digitális ikrek létrehozását 3D és 2D formátumban az összes fő termékcsaládhoz, legyen szó marásról, fúrásról vagy esztergálásról. Az ISCAR e-katalógusa kapcsolódik a New ISCAR Tool Advisorhoz (NEOITA), amely az adott alkalmazáshoz a legjobb szerszámokat ajánlja. A NEOITA alkalmazás mellett megtalálható a Machining Power Calculator, amely megbecsüli a megmunkálás során fellépő energiafogyasztást és forgácsolóerőket, a Productive Geometries az alternatív forgácsológeometriájú lapkák kereséséhez nyújt segítséget, a Grade Optimizer az egyenértékű szerszámanyag-minőségek keresésére, valamint a GYIK rész a gyakran ismételt kérdésekre ad válaszokat. A keresési lehetőségek megkönnyítik a szerszámok, lapkák, szerszámtartók vagy tartozékok megtalálását egy megnevezés, szerszámcsalád vagy márkanév alapján. Az ISCAR E-CAT tájékoztatja az ügyfeleket az aktuális akciókról, tesztjelentéseket és egyéb hasznos adatokat nyújt, és elérhető az egyszerűen használható ISCAR WORLD alkalmazásból, amely egy virtuális „egyablakos ügyintézési lehetőség” IOS és Android platformokra, amely integrálja az összes ISCAR online alkalmazást és felületet.

A fémmegmunkálásban a szerszámkatalógus a sikeres és hatékony munkavégzés alapja, mely hasznos információkkal látja el a megrendelőt a legkreatívabb problémamegoldás érdekében. Vajon mikor cseréli le teljesen az e-katalógus nyomtatott testvérét? A nyomtatott katalógusok továbbra is keresettek, mivel sok ügyfél változatlanul lelkes felhasználója az internetes infrastruktúrától független, papíralapú kiadványoknak, ahol az információk könnyen elérhetőek. A szerszámgyártók termékkatalógusaikat továbbra is elektronikus és nyomtatott változatban is kínálják.

Kétségtelen, hogy a fémmegmunkálás digitalizációja az e-katalógusokat a technológia középpontjává fogja tenni, miközben számos pluszértéket teremt a gyártással foglalkozó cégek életében.

