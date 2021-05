Folyamatos kiszállítás még az alapanyaghiány idején is

Címkék: acél acélgyártás acélipar Meusburger normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámacél szerszámtechnika

A nyersanyagárak meredek emelkedése sok vállalat számára okoz bizonytalanságot. A drasztikus drágulás az acél iránti növekvő keresletnek köszönhető, ami globális acélhiányhoz vezetett. A szűkös kínálat következtében az 1.1730-as szerszámacél ára például megduplázódott és jelenleg nem látszik, hogy kerül majd egyensúlyba a kereslet és a kínálat.

100%-os házon belüli lemezgyártás

„A beszerzési nehézségek és az acélárak jelentős emelkedése egyaránt komoly kihívást jelent cégünk számára. Ettől függetlenül kiemelt feladatnak tekintjük, hogy továbbra is raktárkészletről biztosítsuk a kiszállításokat ügyfeleinknek a projektek megvalósításához – jelentette ki Guntram Meusburger ügyvezető igazgató. – Nyersanyagraktárunk állandó rendelkezésre állást garantál – most és a jövőben is. Ezért a nehézségek ellenére sem állunk le a nyersanyag vásárlásokkal. A nyersanyagválság – különösen az acélgyártók jelentette szűk keresztmetszet – és a költségek drámai növekedése szintén hatással voltak cégünkre. Nagy készleteinknek köszönhetően meg tudtuk akadályozni, hogy ez a drasztikus áralakulás az elmúlt fél évben az ügyfeleinkre is kihasson. Mivel azonban nem látható enyhülés és az acélárak még mindig emelkednek, kénytelenek vagyunk az árak kiigazítására.”

A 24 000 m²-es lemezraktár különféle alapanyagokat tárol (Forrás: Meusburger)

A szabványos alkatrészekből és lemezekből tárolt nagy raktárkészletének köszönhetően a Meusburger folyamatos rendelkezésre állást tud biztosítani. Ebben nagy segítség a házon belüli gyártás magas aránya is. A Meusburger a szabványos alkatrészek egyetlen beszállítója, amely 100%-ban házon belül gyártja a lemezeket. Az osztrák vállalat a jövőben is garantálja a megbízható ellátást, így minden ügyfél számíthat az időben történő szállításokra.

A Meusburger nagy raktárkészletének köszönhetően garantált a folyamatos szállítás (Forrás: Meusburger)

