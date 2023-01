Folyamatoptimalizálás az additív gyártásban

A LASERTEC DED hybrid gépekhez újonnan kifejlesztett kék lézerrel és az AM Assistant továbbfejlesztett funkcióival a DMG MORI innovatív megoldásokat mutatott be az additív gyártáshoz a formnexten

Címkék: 3D nyomtatás additív gyártás additív technológia DMG MORI Formnext lézer lézertechnológia

A frankfurti formnext az additív gyártási technológiákkal és a hozzájuk kapcsolódó, előkészítő és befejező műveletekkel foglalkozó nemzetközi vásár. A DMG MORI a legújabb fejlesztéseit mutatta be ezen a jövőbe mutató piaci területen 2022. november 15–18. között. A kiállításon egy LASERTEC 30 DUAL SLM, és posztprocesszálás céljából egy DMP 35 volt láncba kapcsolva, valamint egy LASERTEC 65 DED hybrid, amely az additív gyártást és a marást egyesíti egyetlen szerszámgépben. A DMG MORI standjának legfontosabb látványossága a hibrid szerszámgéphez újonnan fejlesztett kék lézer volt. Lényegesen jobb abszorpciós jellemzőkkel rendelkezik, ezzel például a vegytiszta vörösréz megmunkálását is lehetővé teszi. Ráadásul az AM Assistant új funkcióit is bemutatták. A döntő folyamatváltozók szabályozásával a hardver és a szoftver kombinációja stabil megmunkálást tesz lehetővé.

A szerszámgépgyártás innovációjában úttörő szerepet játszó DMG MORI a széles termékpalettáját tovább bővítve, a hagyományos megmunkálási eljárások mellett 2013 óta additív gyártási megoldásokat is kínál. A LASERTEC DED hybrid és a LASERTEC SLM típusokkal így átfogó folyamatláncot lehet biztosítani a fémportól a nagy pontosságú simításig. Az alkalmazási köre az összetett prototípusok gyártásától és a kisszériás gyártástól a szerszámgyártáson át a fogyóalkatrészek javításáig terjed. Az ADDITIVE INTELLIGENCE tanácsadás keretén belül a DMG MORI a kezdő és gyakorlott felhasználóknak egyaránt segítséget nyújt, hogy teljes mértékben ki tudják használni a 3D fémnyomtatásban rejlő lehetőségeket.

A DMP 35-höz hasonló megmunkálóközpontok teszik teljessé az additív gyártás folyamatát nagy pontosságú simítással

LASERTEC DED hybrid: kék lézer optimális abszorpciós sebességgel

A DMG MORI által a LASERTEC DED hybrid típusokhoz újonnan kifejlesztett kék lézer hullámhossza 450 nm, és optimális abszorpciós jellemzőkkel rendelkezik. Ez különösen a fényvisszaverő anyagok, mint például a vörösréz esetén előnyös. Az abszorpciós együttható ebben az esetben 44 százalékos, ezt érdemes az infravörös fény 2 százalékához képest viszonyítani. A kék lézer tehát elsősorban a vörösréz megmunkálását teszi lehetővé. A fém jó hővezető képességének köszönhetően jobb lehűlési tulajdonságokkal rendelkező, például fröccsöntőszerszámokat, öntőformákat lehet készíteni. A repülőgépgyártásban, űrtechnológiában rakéták fúvókáinak hőpajzsánál használják, nikkelbázisú szuperötvözetekkel képzett bimetálként. A nem vasfémek jó siklási tulajdonságaiknak köszönhetően új alkalmazásokra is megfelelőek, például vörösréz bevonatú siklócsapágyazásra szélturbinákhoz.

Az újonnan kifejlesztett kék lézerrel felszerelt LASERTEC 65 DED hybriddel fényvisszaverő anyagokat, mint például vörösrezet is meg lehet munkálni

Öntőformák gyártása és javítása

Öntőformák gyártásakor fontos szerepük van a több anyagból készült alkalmazásoknak, amelyet ebben a formában kizárólag additív gyártási eljárásokkal lehet elkészíteni. A nyomásos öntőformák magját például bronzötvözetből is lehet készíteni. A LASERTEC 65 DED hybrid felépíti ezt a magot, és ugyanabban a műveletben marja ki az optimális hőelvezetést biztosító, funkcionális hűtőcsatornákat. Ezt a magot azután melegalakító szerszámacél réteggel vonják be. Az öntőformák javítását szintén a LASERTEC DED hybrid családba tartozó gépekkel lehet végezni. Először a sérült területre kell anyagot felvinni. Az ezt követő marási művelet során az eredeti felületminőséget lehet elérni simítással. Az alkatrészek méretétől függően a lényegesen nagyobb munkaterű LASERTEC 125 DED hybrid is megfelelő hasonló alkalmazásokra.

AM Assistant: Átlátható és stabil megmunkálási folyamat

Az optimális, és mindenekelőtt az ellenőrizhető minőségű munkadarabok érdekében alapvető fontosságú az additív gyártásban, hogy folyamatosan ellenőrizzék és szabályozzák a művelet fontos változóit. Az AM Assistant, a LASERTEC DED és a LASERTEC DED hybrid gépek hardverének és szoftverének kombinációja ellenőrzi a művelet változóit, mint például a lézer teljesítményét, a por tömegáramát, a védőgázt és az olvadékmedence hőmérsékletét. Ezzel stabil, átlátható megmunkálási folyamat érhető el, amely egyrészt a gépkezelőt tehermentesíti, másrészt jelentősen megkönnyíti a folyamat fejlesztését.

A LASERTEC 30 DUAL SLM két lézerrel rendelkezik, ezért termelékeny additív gyártást tesz lehetővé

LASERTEC SLM: Két folyamatlánc a porágyas technológiához

A DMG MORI LASERTEC SLM családjával két folyamatláncot lehet megvalósítani: egyrészt a felhasználók az additív eljárással készült alkatrészeket a kívánt felületi érdesség elérése érdekében megmunkálhatják egy marógépen, például az 5 tengelyes DMP 35-ön. Másrészt a LASERTEC SLM család tagjaival a korábban már megmart alkatrészeket a porágyból tudják készre gyártani, támaszanyagok nélkül. A nullapontos megfogórendszer egységes felületet képez az alkatrész átmozgatásakor a porágy és a CNC-szerszámgép között, az app-alapú CELOS vezérlő illesztőfelülete pedig a folyamatos, digitális munkafolyamatot biztosítja. A hatékony információáramlásnak és a logikus működtetésnek köszönhetően a CELOS optimális folyamatokat garantál az additív gyártással készült alkatrészek előkészítéséhez és posztprocesszálásához.

