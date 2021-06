Feltételes automatizálás fémmegmunkáláshoz és furatesztergáláshoz

A Sandvik Coromant új megoldást mutat be a megmunkálás automatizálásához

A Sandvik Coromant, a fémforgácsolás globális vezető vállalata bejelentette díjnyertes Silent Tools™ Plus megoldása gépbe integrált változatának megjelenését. A kiadás egybeesik a CoroPlus® Connected, a szerszámgépek és a forgácsolószerszámok közötti összeköttetést biztosító megoldás megjelenésével. A termékek együttesen alkalmazva lehetővé teszik a feltételes automatizálást a belső furatmegmunkálási alkalmazásoknál, a jövő automatizált megmunkálásának alapját képezve ezáltal.

A 2021. május 17-én megjelent CoroPlus® Connected egy vadonatúj termék, amely azon célból egyesíti a hardvert a szoftverrel, hogy kielégítse a megmunkálásban a feltételes automatizálás iránti igényt, és újabb lépést biztosítson a teljes automatizálás felé. A megoldás lehetővé teszi a valós idejű adatokon alapuló automatizált műveleteket.

A CoroPlus® Connected a meglévő Silent Tools™ Plus szerszámmal, a Sandvik Coromant digitálisan hálózatba kapcsolt, csillapított fúrórúdjával használható. A 2018-ban az International Manufacturing Technology Show (IMTS) gyártástechnológiai innovációs versenyen első helyezést elért Silent Tools™ Plus azáltal is segít az ügyfeleknek, hogy a nagy kinyúlásos belső esztergálási alkalmazásoknál láthatóságot biztosít a forgácsolási zónában.

A Silent Tools™ Plus az esztergálási alkalmazásokban hálózatba kapcsolt esztergáló adaptert és érzékelőket használ a terhelés, a rezgés, az elhajlás, a felületi minőség, a hőmérséklet ellenőrzésére, valamint a fogásba lépés észlelésére. A terméket azért adtuk ki, hogy választ adjunk a belső esztergálás során a „gépkezelői vaksággal” kapcsolatos kihívásokra. Mivel a gépkezelő nem látta az adott folyamatot, korábban rendkívül nehéz volt azonosítani a lehetséges problémákat, amíg az esztergálás be nem fejeződött.

A nagyméretű alkatrészeket esztergáló iparágak, például a repülőgépipar, valamint az olaj- és gázipar esetében a hibák jelentős mértékű költségeket, pazarlást, állásidőt és késedelmet eredményezhetnek. Azáltal, hogy az adatokat közvetlenül az irányítópultra továbbítja, a Silent Tools™ Plus „szemmel” látja el a kezelőket a forgácsolási zónában, lehetőséget teremtve ezáltal a problémák, például a túlzott elhajlás, a rezgés vagy a beállítási gondok felismerésére azok elfajulása előtt, és a gyártók drága alkatrészeket kényszerülnének leselejtezni.

Az újonnan kiadott, gépbe integrált változat a CoroPlus® Connected segítségével lehetővé teszi, hogy a forgácsolási zónában keletkező felbecsülhetetlen értékű adatok automatizált vágási műveleteket eredményezzenek, így a gépkezelőknek nem kell a gép irányítópultját figyelniük a teljes folyamat során.

„A rendszer használata során a gépkezelőnek egyszerűen csak be kell állítania a kívánt terhelési, rezgési és hőmérsékleti határértékeket, a szoftveres vezérlőpulton keresztül vagy közvetlenül az NC-kódban”, magyarázta Thomas A. Nilsson, a Sandvik Coromant termékmenedzsere. „Innentől kezdve a feltételes automatizálás védi a folyamatot, és a reakciók a beállított határértékeknek megfelelően indulnak el. Ez növeli a folyamatbiztonságot, ezáltal segíti elkerülni az újramegmunkálást és a selejtet, miközben a gépkezelő a nagyobb értékű munkára összpontosíthat.”

„A gépbe integrált változat a Silent Tools™ Plus izgalmas továbbfejlesztése,” tette hozzá Mattias Tjomsland szoftver termékmenedzser. „Az eszközt már régóta használják a belső esztergálási folyamatok döntéshozatalának javítására, információt és biztonságot nyújtva az egyébként „folyamatvak” gépkezelőknek. A CoroPlus® Connected rendszerrel kombinálva a Silent Tools™ Plus olyan felügyeletet biztosít, amely első alkalommal képes automatizált enyhítő intézkedéseket indítani, amikor a rendszer problémákat és eltéréseket észlel. Ez komoly változást fog hozni az alkatrészek minőségének és az általános hatékonyságnak a javításában.”

