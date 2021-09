Félelem vagy segítség? – Ne féljünk a robotoktól

Csak a filmekben ébrednek öntudatra

Címkék: automatizálás ember-robot együttműködés ipari robot kollaboratív robot robot robotika Universal Robots

A robotizáció napjainkban meglehetősen aktuális téma, hiszen a mesterséges intelligencia egyre inkább az életünk részévé válik. Fontos kérdés azonban, hogy a következő években hogyan befolyásolják a robotok a munkaerőpiacot és ezzel egyidejűleg az életünket: féljünk tőlük, vagy inkább örüljünk ezeknek a változásoknak? Csökkeni fog a munkahelyek száma? Át kell magunkat képeznünk más tevékenységekre/munkafolyamatokra? Milyen változásokkal fog járni a mesterséges intelligencia megjelenése?

Sokan azért tartanak a mesterséges intelligenciával működő gépektől, mert úgy vélik, hogy a MI (mesterséges intelligencia) számos területen eléri, vagy éppen meghaladja az emberi képességek szintjét. Ez többnyire igaz is, hiszen nagyon okos, fejlett, gyorsan integrálható rendszerekről beszélünk, ugyanakkor vannak hiányosságai. Ekkor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy a „józan paraszti ésszel” történő gondolkodást valaha leköveti-e a technológia, tudnak-e a robotok kreatívan gondolkodni? Ha később ezeket az igen komplex feladatokat meg is oldják a fejlesztők, akkor is van még rengeteg olyan terület, ahol a robot nem helyettesítheti az embert. „Az optimisták azt állítják, hogy a kreatív munkákra szükség lesz, a pesszimisták szerint – mivel a kreativitás is gondolkodás – az MI idővel azt is elsajátítja” – írja Max Tegmark Élet 3.0 című könyvben.

Tartsuk szem előtt azt, hogy a fejlődés minden esetben új dolgokat eredményez és legyünk nyitottak a változásra. Ennek egyik ékes példája egy budapesti kávézó, ahol a személyzet nagyrészt robotokból áll, melynek eredményeként a rendelésfelvételt és a felszolgálást is humanoid robotok végzik el, azonban ugyan úgy emberek is dolgoznak a kávézóban. Aki szeretne testközelből megismerkedni a robotok és az emberek ilyen jellegű közös munkájával érdemes figyelnie a kávézó felületeit, hogy mielőbb értesülhessen a COVID-19 utáni újranyitásról.

A technológia fejlődésének köszönhetően a robotika belépett az egészségügy területére is, természetesen emberi felügyelettel társítva. A budapesti STEPS Központban a hagyományos terápia és a robotok által támogatott terápia kombinálása segíti a páciensek neurológiai vagy ortopédiai eredetű problémáinak enyhítését és megoldását.

A Universal Robots is többek között azt tartja szem előtt, hogy együttműködő robotjaik lehetővé tegyék a biztonságos ember-gép kapcsolatot a munkában, szem előtt tartva ezzel a megbízható, hatékony és közös munkavégzést, valamint a megfelelő és jól kialakított munkafolyamatokat. Olyan szektorokban is jelen vannak ezáltal, mint a raklapozás, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a bútorösszeszerelés, a pick and place folyamatok, a hegesztés és többek között a famegmunkálás. A UR+ szolgáltatással pedig olyan plusz lehetőségeket és könnyebb alkalmazásokat tesz a vállalat lehetővé, amelyek a robot-ember együttműködést még gördülékenyebbé teszi.

Ahogyan láthatjuk vannak tehát olyan szektorok, ahol az automatizálás nem a munkahelyek megszűnését vagy csökkenését jelenti, hanem azt, hogy az emberek – összedolgozva a robotokkal – hatékonyabban és gyorsabban tudják elvégezni feladataikat.