Fedezze fel norelem új műanyag rugós oldalnyomótagjait

Címkék: norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámgyártás szerszámtechnika

A megbízható munkadarabrögzítő és pozicionáló eszközöket kereső mérnökök és gyártók számára fejlesztette ki norelem az új rugós oldalnyomótagokat. Az egyrészes műanyag rugós test kialakításának köszönhetően az új munkadarabrögzítő eszközök az olyan kíméletlen üzemi körülményekhez is ideálisak, mint a festés vagy a homokfúvás.

A szabványelemek globális specialistájától három kivitelben érhetők el ezek a gépelemek, amelyek egymástól a rugóerő tekintetében különböznek. norelem kínálata összesen 42 darab, 6-16 mm átmérőjű változatot tartalmaz.

A rugós oldalnyomótagokat mindenhol használják, ahol munkadarabokat és gépelemeket kell rögzíteni vagy pozícionálni a későbbi munkafázisokhoz. Gyakran használják például a gép- és berendezésgyártásban, a csomagoló-, az autó- vagy éppen a repülőgépiparban.

«A rugós oldalnyomótagok praktikus és rugalmas szorítóelemeknek számítanak, amik kis helyet foglalnak el, és szükségtelenné teszik a bonyolult szerkezeteket» - jelentette ki Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója.

«Műanyag alapú új rugós oldalnyomótagjaink esetében a műanyag test a rugó - a hagyományos rugós oldalnyomótagokkal ellentétben, amelyekben egy extra rugót építenek be a testbe. Mivel minden egy darabból készül, a test belsejében, vagy a résekben semmilyen szennyeződés nem gyűlhet össze, amik negatívan befolyásolhatnák a működést. Végső soron ez sokkal ellenállóbbá teszi gépelemeinket a kíméletlen üzemi körülményekkel szemben.»

A rugós oldalnyomótagok esetében a tartóerő vízszintesen hat. Főleg olyan alkalmazásokban használják ezeket, ahol a hagyományos rugós oldalnyomótagokban szennyeződés vagy forgács halmozódhat fel.

A fémforgácsokkal és a kilazulással szembeni nagyobb ellenállás mellett az új rugós oldalnyomótagok +100 °C-ig hőállóak is.

Ezen gépelemek három fő típusban kaphatók - könnyű, közepes és erős rugóerővel, amik optikailag a kék, a piros, illetve a zöld színekkel azonosíthatók be. A rugós oldalnyomótagokon lévő csapok esetében a felhasználók az edzett és polírozott acél, a rozsdamentes acél és a (hőre lágyuló) műanyag között választhatnak. A 10 és 160 N között elérhető rugóerőt az adott alkalmazás követelményeinek megfelelően kell megválasztani.

A rugós oldalnyomótagokat úgy kell beépíteni, hogy egy ellendarabba nyomják be azokat. A fogadó furatnak H8 tűrésűnek kell lennie. norelem speciális szerelőszerszámokat is biztosít a rugós oldalnyomótagokhoz, segítve a mérnököket és a felhasználókat azok gyors és egyszerű beépítésében. Minden gépelem megtalálható norelem THE BIG GREEN BOOK katalógusában és referenciakönyvében.