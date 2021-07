Ezekkel a tekercsekkel csak nyerhet!

A teljes feldolgozórendszerhez elérhető megoldások a Bodor Laser kínálatában

Címkék: Bodor Laser fiber lézer lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Optimum

A lemeziparban az kerül versenyelőnybe, aki a legmodernebb gyártástechnológiákat alkalmazza. Az egymáshoz hangolt lézervágógépek, szállítórendszerek és ipari robotok költséghatékony tömeggyártást tesznek lehetővé, de egyben az egyedi igények teljesítését is biztosítják. Ha komplett megoldást választunk egy kézből, akkor a ciklusidő-csökkentés és az egyenletesen magas minőség garantálása mellett a hulladékmennyiség is minimalizálható.

Bodor Laser R modell: lemeztekercs lézervágógép 1,5–3 kW teljesítménnyel

Az R sorozatú lemeztekercsvágó gép beépített automatikus lefejtéssel, szintezéssel, adagolással és vágással nemcsak a folyamatos gyártást biztosítja, hanem a lemezmegmunkálás hatásfokát is növeli. Az automatizált működés gyártósori és sorozatgyártás esetén csökkenti a munkaerőigényt. A rugalmas feldolgozásra és széles körű alkalmazhatóságra kifejlesztett gép teljesen zárt, kompakt kialakítású. A gép kifejlesztése során a munkabiztonságra és a klímabarát működésre is nagy hangsúlyt fektettek. Az R sorozat kiválóan használható háztartási elektromos gépek, szaniter- és konyhai termékek, buszok és vasúti vontatójárművek, illetve mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészeinek gyártásához, de az edzőtermi berendezéseket, olajvezetékeket és építőipari gépeket gyártó vállalkozások is jelentős hasznot húzhatnak a gép sokoldalúságából és termelékenységéből.

A lézeres vágógép akár 20 tonna súlyú és 2 000 mm külső átmérőjű lemeztekercset is képes kezelni

Masszív gép, megnövelt élettartam

A tartós és stabil, minimum 200 Mpa húzószilárdságú grafitos öntöttvas gépágy magas széntartalmú, nagy nyomószilárdságú és keménységű. A gép szerkezetét nagy fokú ütés- és kopásállóság, valamint csekély hőérzékenység jellemzi a gépágy magas termikus ellenálló képessége miatt. Mindez csökkenti a gép működés közbeni elhasználódását, a géptest tehát nem deformálódik az élettartam során, ami hosszú távon is garantálja a pontosságot.

Bodor Laser R modell: lemeztekercs lézervágógép 1,5 kW teljesítménnyel

Automatikus lerakodás és intelligens palettázás

A vágást követően a futószalag és az állítható szélességű ütköző segítségével a lerakodó mechanizmus továbbítja a munkadarabot, és az emelőmechanizmus a munkadarab szélességének megfelelően a készterméket raklapra helyezi. Az elkészült alkatrészeket tehát nem kell kézzel leválogatni, ami tovább növeli a hatékonyságot és csökkenti a gépkezelők leterheltségét.

Környezetbarát és egészségkímélő működés

A teljesen zárt munkatér és a lézer védőüveg növeli a munkabiztonságot. A környezetbarát működést segíti elő az automatikus füst- és porelszívó rendszer is. Az intelligens megfigyelőrendszer pedig a balesetek kockázatát csökkenti, így mindent figyelembe véve a gépkezelő egészséges környezetben végezheti a munkáját, a körülötte elhelyezett más gépek és az épület sem koszolódik.

Vágási minták

Öntött alumínium kereszttartó

A belső szerkezet nyomásos öntési eljárással készül, ami könnyű, rugalmas és magas hatásfokú kivitelt eredményez. A kikeményítő megeresztésnek, az oldatos kezelésnek és a polírozásnak köszönhetően a keresztgerendát integritás, merevség, kiváló felületi minőség, tartósság és ellenállóság jellemzi. Az alumíniumötvözet alacsony fajsúlya és merevsége a nagy sebességű vágásnál, a nagy fokú rugalmasság pedig a különböző grafikák nagy pontosságú vágása során jelent előnyt. A könnyűszerkezetes keresztgerenda által nyújtott dinamika is hozzájárul a magas hatásfok és vágási minőség eléréséhez.

A Bodor Laser R modell lemeztekercs lézervágógép műszaki adatai

Munkaterület 3 048 × 1 524 mm X/Y tengely pozicionálási pontosság 0,03 mm X/Y tengely maximális sebesség 140 m/perc Tekercs külső átmérő 1 200 ~ 2 000 mm Tekercs belső átmérő 508 ~ 610 mm Alkalmazható lemezvastagság 0,8 ~ 3 mm Lézerteljesítmény 1 500 – 3 000 W X/Y tengely ismétlési pontosság 0,02 mm Szintezési pontosság ≤ 1,5 mm/m2 Szintezési sebesség ≤ 20 m/perc Tekercssúly ≤ 20 t

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28–30.

+36 1 434 2680

ugyfelszolgalat@optimum-hungaria.hu

www.bodorlaser.hu