Ez az 5 technológiai fejlesztés áll az autonóm mobil robotok (AMR-ek) gyors térnyerése mögött

Címkék: anyagmozgatás intralogisztika ipari robot kollaboratív robot raktári automatizálás robot robotika

A csökkenő termelékenység, a lassú ellátási láncok, és az új munkavállalók alkalmazásáért, valamint megtartásáért folytatott küzdelem mind szerepet játszik az autonóm mobil robotok (AMR-ek) gyors piaci bevezetésében.

Annak ellenére, hogy az AMR-ek iparága még mindig gyerekcipőben jár, a különböző méretű raktárak, gyárak és üzemek már most felismerték az általuk kínált előnyöket, például a termékek gyorsabb piacra juttatást, vagy az alkalmazottak a manuális anyagmozgatásnál értékesebb feladatokra való átcsoportosítását. Az ilyen és ehhez hasonló előnyök továbbra is vonzóvá teszik az AMR-ek telepítését az egyre nagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz az autóipari és elektronikai gyártástól a 3PL logisztikán keresztül egészen a csomagolt fogyasztói áruk területéig.

A kifinomult új alkalmazások kihívásainak megválaszolása érdekében az AMR-gyártók folyamatos újításokon dolgoznak, hogy növeljék robotjaik teljesítményét és egyszerűbbé tegyék használatukat, mellyel lehetővé teszik, hogy egyszerre több robot is hatékonyan és biztonságosan közlekedjen bonyolult forgalmi viszonyok közepette is.

Öt gyorsan változó technológiát érdemes figyelni, mivel ezek járulnak hozzá a legnagyobb mértékben az AMR-ek fejlődéséhez és telepítéséhez.

1. A mesterséges intelligencia már nem csak egy hívószó, hanem valóban okosabbá és biztonságosabbá teszi az AMR-eket

Az AMR-ek esetében az MI technológia okosabb robotokat jelent, amelyek képesek megtanítani magukat bizonyos feladatok elvégzésére, amire költséges és időigényes programozás nélkül korábban nem lett volna lehetőség. Az MI jelentős mennyiségű számítási teljesítményt követel meg, ami az AMR fejlesztőknek egyre nagyobb mértékben áll a rendelkezésükre. Így lehetőség nyílik arra, hogy a robotok még gyorsabban ismerjenek fel tárgyakat és helyzeteket. Ma a fejlett AMR-ek MI-re támaszkodnak például a munkadarabok még precízebb azonosítása és a közlekedésnél a biztonságos manőverezés során, mindezt pedig kisebb energiafogyasztás mellett teszik. És bár az MI képességeinek legnagyobb ugrásai még hátravannak, az AMR-ek autonóm viselkedése – ahogyan egyik ponttól eljutnak egy másikba anélkül, hogy valóban tudnák, mi történik körülöttük – egyre fejlettebbé fog válni.

2. Az 5G már úton van – de lehet nem ér ide olyan gyorsan, mint sokan szeretnék

Napjaink mobil robotjainak nincs szüksége komolyabb infrastruktúrára, így a vállalatok akár mindössze egy robot megvásárlásával is könnyedén belevághatnak az automatizálásba. Azonban amint újabb robotokat szeretnének telepíteni, módot kell találni csatlakoztatásukra és kezelésükre. Jelenleg – és még egy ideig – ez a wi-fi-n múlik. Sajnos azonban a legtöbb wi-fi infrastruktúra nem úgy épült meg, hogy ilyen szintű adatmegosztást tegyen lehetővé. Amint az 5G széles körben is bevezetésre kerül, az így létrejövő erősebb és robosztusabb számítástechnikai infrastruktúra újabb szintre fogja emelni az AMR-ekben rejlő lehetőségeket, melynek köszönhetően a vállalatok egyszerre kezelhetik hatékonyan robotok tucatjait vagy akár százait is. Az 5G ultra-megbízható és ultra-gyors, nagy sávszélességű kommunikációt kínál, amivel biztosítja a több robot egyszerre és megszakítás nélküli üzemeltetéséhez szükséges stabilitást. Ahogyan a vállalatok elkezdenek áttérni az 5G-re, az AMR-ek teljesítménye is nagy lépést fog tenni előre, többek közt gyorsabb és pontosabb döntéseket fognak tudni meghozni az üzemen belüli útvonalakkal kapcsolatban.

3. Az interoperabilitás és a szoftverfejlesztés viszi előre a flottakezelést

Egészen a közelmúltig két-három AMR-t is egy komolyabb felállásnak lehetett tekinteni. Mivel jelenleg az üzemekben már nagy számban telepítenek AMR-eket, szükség van a flotta egyetlen belső logisztikai rendszerrel történő koordinálására, ellenőrzésére és kezelésére. A web alapú felhasználói felülettel rendelkező flottakezelő szoftver javítja az AMR műveletek hatékonyságát, lehetővé téve a robotok egyszerű programozását és vezérlését, beleértve a különböző top modulokkal, horgokkal, vagy egyéb kiegészítőkkel rendelkező robotokat is. A programozási szakasz befejeztével a rendszer fogja kezelni a robotflotta prioritásait, és kiválasztja a végrehajtandó művelethez legmegfelelőbb robotot a pozíció és a rendelkezésre állás alapján. A flottakezelő szoftverek más applikációkkal is integrálhatók, például vállalat- vagy raktárirányítási rendszerekkel.

4. Kiberbiztonság védi a kritikus adatokat, mivel az automatizálás többet használ fel belőlük

Mivel az MI, az interpoerabilitás és az 5G-s vezeték nélküli hálózatok sokkal szélesebb körben alkalmaznak vállalati adatokat, a robotokat telepítő szervezeteknek oda kell figyelniük arra, hogyan lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni, és mit tesznek az AMR-gyártók annak érdekében, hogy biztonságban tartsák őket. Mindez szorosan követi az ipari szektorban megjelenő kiberbiztonsági trendeket, ahol az utóbbi időben a fenyegetések sokkal nagyobb figyelmet kapnak. A kiberfizikai rendszerek egyre izgalmasabbá válnak mind a biztonsági ipar, mint a támadást intézők számára. Amíg a legtöbb fenyegetés továbbra is a vállalkozások IT-infrastruktúráját célozza, az operációs technológiai eszközökre irányuló veszélyek is egyre nagyobb mértéket öltenek. A fenyegetésekben történő változások azt eredményezik, hogy méretüktől függetlenül a vállalkozásoknak fokozniuk kell a kiberbiztonságot megcélzó erőfeszítéseiket. A biztonságos termékek létrehozásának két alapfeltétele a védelem mélyreható alkalmazása és a legjobb biztonsági gyakorlatok meghonosítása a termék teljes életciklusa során. Ennek a trendnek a részeként az AMR-gyártóknak határozott lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy biztosítsák az ügyfelek védelmét egy folyamatosan fejlődő, hálózatba kapcsolt világban.

5. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz az AMR-ek és más automatizált alkalmazások

Az AMR-ek átalakítják a vállalatok belső logisztikájának kezelését annak érdekében, hogy azok termelékenyebbek és versenyképesebbek lehessenek. Ez azt jelenti, hogy az integrátorok és a gyártók szorosan együttműködnek az üzemvezetőkkel, hogy segítsenek nekik teljes mértékben kihasználni az új alkalmazások anyagkezelő funkcióit. Kisebb súlyok mozgatásával járó feladatokat, mint például a nyersanyagok a gyártósorra történő eljuttatását, vagy a késztermékek minőségellenőrzésre való leszállítását, már világszerte végeznek a robotok, de egyre többen szeretnének olyan AMR-eket, amelyek nagyobb teherbírással rendelkeznek, és akár képesek kiváltani a villástargoncák vagy raklapemelők használatát is. Emellett a mozgó platformokra szerelt együttműködő robotkarral rendelkező mobil manipulátorok is egyre népszerűbbek, mivel számos vállalat várja el a robottól azt, hogy több helyen, szélesebb körű feladatokat hajtson végre, ami végső soron azt jelenti, hagy nagyobb értéket lehet kinyerni az automatizálási beruházásból. Ahogy a vállalatok megtapasztalják az automatizálásban rejlő előnyöket, folyamatosan új alkalmazási lehetőségeket fognak találni a rakodoállómástól a gyártóterületen át a raktárig és a szállításig. A megnövelt teljesítménynek, biztonságnak és interoperabilitásnak köszönhetően a hagyományos rendszerek és az AMR-ek egyre közelebb és közelebb kerülnek egymáshoz.

A munkaerőt, ellátási láncot és termelékenységet érintő folyamatos kihívások csak növelni fogják a megfizethető és hatékony automatizálási technológiák iránti keresletet. És bár az AMR-ek egy fiatal iparágat képviselnek, a fentiekhez hasonló technológiai fejlesztések trendek mind a funkciók, mint a piaci bevezetés robbanásszerű növekedését fogják elősegíteni.

Jesper Sonne Thimsen

Mobile Industrial Robots (MiR)