Extra vágóerő az XP sorozat legnagyobbjában

A Milltronics USA bemutatta a VM termékcsalád új VM8434XP vertikális megmunkálóközpontját

A Milltronics XP sorozat CNC-gépei #50-es orsóval szerelt vertikális megmunkálóközpontok, amelyeket olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek különlegesen nagy erőt igényelnek.

A VM8434XP gépbe lineáris keresztgörgős vezetőket építettek a merevség érdekében, közvetlen golyós orsót a gyorsabb reagálásért, valamint extra erős főorsómotort a nagyobb nyomaték érdekében. A lehető legnagyobb fémeltávolításhoz a VM8434XP tartalmaz egy nagy teherbírású, 8 000 fordulat/perc hajtású főorsót 495 Nm-es nyomatékkal. A maximális megmunkálási előtolás 12,5 m/perc.

Az XP sorozatú gépek alapfelszereltségéhez tartoznak az olyan funkciók, mint az orsó peremébe épített emulziófúvókák, a forgácskihordó, illetve a vezérlés magasságának beállítása. Az XP sorozat legnagyobbja a VM8434XP gép 2 134 × 864 × 762 mm (84" × 34" × 30") mozgástartománnyal és 2 184 × 864 mm méretű munkaasztallal.

VM8434XP műszaki adatai:

Munkaasztal mérete 2 184 × 864 mm Munkaasztal terhelése 2 300 kg X / Y / Z mozgástartomány 2 134 × 864 × 762 mm XYZ gyorsjárat 18/13,5 méter/perc Orsókúp #50 Taper (CAT, BT, DIN) Orsófordulatszám 8 000 fordulat/perc Orsómotor 35 LE Orsónyomaték 495 Nm Szerszámváltó 32 A gép súlya 17 000 kg

A Milltronics XP sorozat gépeit a 9000-es sorozatú vezérléssel szerelték fel, melyek 120 GB-os tárhellyel, kiváló grafikai teljesítményt nyújtó 4 GB-os memóriával és 15"-os LCD-érintőképernyővel rendelkeznek. A vezérlésen lehetséges a párbeszédes programozás is. A 9000-es sorozat vezérlése támogatja az opcionális ChipBoss funkciót is, amely saját algoritmusokat használ a szerszámpályák kiszámításához és a maximális élhossz használatához. A ChipBoss™ lehetővé veszi, hogy a szerszám teljes élhosszát használja, ami azt jelenti, hogy teljes mélységben vághat az anyagban. Ez az új opcionális szoftver úgy működik, hogy automatikusan ellenőrzi a szerszám terhelését, állandó értéken tartja, ami így gyorsabb ciklusidőket, jobb szerszámélettartamot és pontosabb alkatrészeket eredményez. A ciklusidők (a geometriától függően) 3-5-szörös élettartam mellett akár 50%-kal is csökkenthetők.

A Milltronics-ról

A Milltronics USA, Inc. székhelye Waconiában, Minnesota államban található. A cég vezető beszállítója a könnyen használható és költséghatékony szerszámgépeknek, amelyek világszerte számos gyártóüzemet, szerszámüzemet, szerszámgyártót és más fémmegmunkáló ügyfelet szolgálnak ki. Több mint 14 000 gép beüzemelésével a vállalat az intuitív vezérlésre és a jól felépített gépekre építette hírnevét, kiemelkedő szerviz és támogatás mellett.

